Аргентина: Суперлига 2018-2019

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Бельграно
0:0
Второй тайм: 67'
Годой Крус
0'
11' Желтая карточка
Diego mendoza
50' Желтая карточка
Facundo Rodriguez
67'
23
Ригамонти
Сесар
24
Патиньо
Хуан
20
Marcelo
Herrera
6
Matias
German
Nani
13
Cristian
Almeida
7
Куэро
Маурисио
8
Мели
Сесар
14
Лертора
Федерико
16
Maximiliano
Lugo
11
Cristian
Techera
10
Diego
mendoza
12
Andres
Mehring
3
Brian
Alferez
22
Nahuel
Arena
32
Facundo
Rodriguez
4
Agustin
Ignacio
Aleo
42
Agustin
Heredia
20
Diego
Sosa
III
55
Бернаделло
Эрнан
27
Ivan
Smith
9
Miguel
Merentiel
11
Victorio
Gabriel
Ramis
Бельграно
4-5-1
Годой Крус
4-5-1

Ход матча

11'
Diego mendoza
 
46'
Juan Brunetta
Matias German Nani
 
50'
 
Facundo Rodriguez
53'
 
Valentin Burgoa
Ivan Smith
54'
Gonzalo Lencina
Maximiliano Lugo
 
62'
 
Richard Prieto
Victorio Gabriel Ramis

Предыдущие игры

Бельграно Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Ланус 3:1 Бельграно Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Бельграно 3:0 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:0 Бельграно
Бельграно 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно Бельграно 1:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 1:1 Бельграно Бельграно 1:2 Тигре Колон 1:1 Бельграно Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман Индепендьенте 2:1 Бельграно Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 1:0 Бельграно Бельграно 1:1 Банфилд Тальерес Кордоба 3:0 Бельграно Бельграно 0:1 Уракан Альдосиви 2:0 Бельграно
Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус
Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Олимпия Асунсьон Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Годой Крус 3:2 Сан-Мартин Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Годой Крус 0:2 Ланус Годой Крус 1:1 Индепендьенте Тигре 1:3 Годой Крус Уракан 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:3 Годой Крус Годой Крус 2:0 Альдосиви

Последние игры между собой

Бельграно: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Годой Крус: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Годой Крус 2:1 Бельграно Суперлига Бельграно 1:3 Годой Крус Товарищеские матчи Бельграно 1:5 Годой Крус Товарищеские матчи Годой Крус 2:0 Бельграно Примера
Годой Крус 1:0 Бельграно Примера Годой Крус 1:0 Бельграно Примера Годой Крус 1:3 Бельграно Примера Бельграно 1:2 Годой Крус Примера Годой Крус 1:1 Бельграно Примера Годой Крус 0:0 Бельграно Примера Бельграно 1:0 Годой Крус Примера Бельграно 1:2 Годой Крус Примера Бельграно 1:1 Годой Крус Примера А
Команда И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 24 17 5 2 42 - 15 56
2. Дефенса и Хустисия 24 15 7 2 32 - 17 52
3. Бока Хуниорс 25 15 6 4 42 - 18 51
4. Ривер Плейт 1:1 25 13 7 5 41 - 19 46
5. Атлетико Тукуман 25 12 6 7 36 - 29 42
6. Велес Сарсфилд 25 11 7 7 34 - 25 40
7. Индепендьенте 25 10 8 7 35 - 28 38
8. Унион Санта-Фе 25 9 9 7 29 - 24 36
9. Уракан 25 9 8 8 28 - 28 35
10. Ланус 25 9 7 9 27 - 32 34
11. Тигре 1:1 25 8 10 7 37 - 41 34
12. Тальерес Кордоба 0:1 25 9 6 10 24 - 23 33
13. Альдосиви 25 9 6 10 21 - 24 33
14. Годой Крус 0:0 25 9 6 10 23 - 29 33
15. Химнасия Ла-Плата 25 8 5 12 21 - 32 29
16. Ньюэллс Олд Бойз 25 7 8 10 26 - 23 29
17. Эстудиантес Ла-Плата 25 7 8 10 21 - 25 29
18. Банфилд 25 6 11 8 27 - 31 29
19. Патронато де Парана 2:1 25 7 5 13 29 - 37 26
20. Росарио Сентраль 25 6 8 11 16 - 26 26
21. Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 25 6 7 12 23 - 33 25
22. Колон 25 4 11 10 21 - 33 23
23. Сан-Мартин Тукуман 25 4 11 10 25 - 38 23
24. Сан-Лоренсо 25 3 14 8 21 - 30 23
25. Аргентинос Хуниорс 1:2 25 5 7 13 15 - 28 22
26. Бельграно 0:0 25 3 13 9 15 - 23 22
  • Второй тайм
  • 62'
    Годой Крус делает замену. Victorio Gabriel Ramis уходит с поля, а Richard Prieto выходит на его замену.
  • 54'
    Бельграно делает замену. Максимилиано Луго уходит с поля, а Gonzalo Lencina выходит на его замену.
  • 53'
    Годой Крус делает замену. Ivan Smith уходит с поля, а Valentin Burgoa выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    50'
    Facundo Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Бельграно делает замену. Matias German Nani уходит с поля, а Juan Brunetta выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    11'
    Diego Mendoza получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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