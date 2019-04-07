Аргентина: Суперлига 2018-2019
Бельграно
0:0
Второй тайм: 67'
Годой Крус
11' Желтая карточкаDiego mendoza
50' Желтая карточкаFacundo Rodriguez
24
Патиньо
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Nahuel ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ivan SmithПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Бельграно Последние 20 матчей: +3 =8 -9Ланус 3:1 Бельграно Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Бельграно 3:0 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:0 Бельграно
Бельграно 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно Бельграно 1:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 1:1 Бельграно Бельграно 1:2 Тигре Колон 1:1 Бельграно Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман Индепендьенте 2:1 Бельграно Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 1:0 Бельграно Бельграно 1:1 Банфилд Тальерес Кордоба 3:0 Бельграно Бельграно 0:1 Уракан Альдосиви 2:0 Бельграно
Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =7 -6Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус
Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Олимпия Асунсьон Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Годой Крус 3:2 Сан-Мартин Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Годой Крус 0:2 Ланус Годой Крус 1:1 Индепендьенте Тигре 1:3 Годой Крус Уракан 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:3 Годой Крус Годой Крус 2:0 Альдосиви
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Годой Крус: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|24
|17
|5
|2
|42 - 15
|56
|2.
|Дефенса и Хустисия
|24
|15
|7
|2
|32 - 17
|52
|3.
|Бока Хуниорс
|25
|15
|6
|4
|42 - 18
|51
|4.
|Ривер Плейт
|1:1
|25
|13
|7
|5
|41 - 19
|46
|5.
|Атлетико Тукуман
|25
|12
|6
|7
|36 - 29
|42
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|11
|7
|7
|34 - 25
|40
|7.
|Индепендьенте
|25
|10
|8
|7
|35 - 28
|38
|8.
|Унион Санта-Фе
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|9.
|Уракан
|25
|9
|8
|8
|28 - 28
|35
|10.
|Ланус
|25
|9
|7
|9
|27 - 32
|34
|11.
|Тигре
|1:1
|25
|8
|10
|7
|37 - 41
|34
|12.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|25
|9
|6
|10
|24 - 23
|33
|13.
|Альдосиви
|25
|9
|6
|10
|21 - 24
|33
|14.
|Годой Крус
|0:0
|25
|9
|6
|10
|23 - 29
|33
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|8
|5
|12
|21 - 32
|29
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|8
|10
|26 - 23
|29
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|18.
|Банфилд
|25
|6
|11
|8
|27 - 31
|29
|19.
|Патронато де Парана
|2:1
|25
|7
|5
|13
|29 - 37
|26
|20.
|Росарио Сентраль
|25
|6
|8
|11
|16 - 26
|26
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|1:0
|25
|6
|7
|12
|23 - 33
|25
|22.
|Колон
|25
|4
|11
|10
|21 - 33
|23
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|4
|11
|10
|25 - 38
|23
|24.
|Сан-Лоренсо
|25
|3
|14
|8
|21 - 30
|23
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|1:2
|25
|5
|7
|13
|15 - 28
|22
|26.
|Бельграно
|0:0
|25
|3
|13
|9
|15 - 23
|22
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