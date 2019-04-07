Аргентина: Суперлига 2018-2019
Альдосиви
1:1
Второй тайм: 85'
Бока Хуниорс
0:1
13' ГолСарате Мауро
14' Желтая карточкаAgustin Obando
1:1
40' ГолCristian Chavez I
44' Желтая карточкаMatias Pisano
59' Желтая карточкаНандес Найтан
25
Nahuel
Yeri
18
Фабра
Франк
19
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Nahuel YeriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сарате МауроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Ход матча
13'
0:1
14'
40'
44'
59'
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =5 -10Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви
Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Банфилд Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Годой Крус 2:0 Альдосиви Альдосиви 2:0 Сан-Мартин Тукуман Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Athletico Paranaense 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима
Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:1 Ланус Бельграно 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Бока Хуниорс 0:2 Унион Санта-Фе Ривер Плейт 3:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато де Парана Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|24
|17
|5
|2
|42 - 15
|56
|2.
|Дефенса и Хустисия
|24
|15
|7
|2
|32 - 17
|52
|3.
|Бока Хуниорс
|1:1
|25
|15
|6
|4
|42 - 18
|51
|4.
|Ривер Плейт
|24
|13
|6
|5
|40 - 18
|45
|5.
|Атлетико Тукуман
|24
|12
|6
|6
|36 - 27
|42
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|11
|7
|7
|34 - 25
|40
|7.
|Унион Санта-Фе
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|8.
|Индепендьенте
|24
|9
|8
|7
|33 - 27
|35
|9.
|Ланус
|25
|9
|7
|9
|27 - 32
|34
|10.
|Тальерес Кордоба
|24
|9
|6
|9
|24 - 22
|33
|11.
|Тигре
|24
|8
|9
|7
|36 - 40
|33
|12.
|Альдосиви
|1:1
|25
|9
|6
|10
|21 - 24
|33
|13.
|Годой Крус
|24
|9
|5
|10
|23 - 29
|32
|14.
|Уракан
|24
|8
|8
|8
|26 - 28
|32
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|8
|5
|12
|21 - 32
|29
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|8
|10
|26 - 23
|29
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|18.
|Банфилд
|25
|6
|11
|8
|27 - 31
|29
|19.
|Росарио Сентраль
|24
|6
|8
|10
|15 - 24
|26
|20.
|Патронато де Парана
|24
|6
|5
|13
|27 - 36
|23
|21.
|Колон
|25
|4
|11
|10
|21 - 33
|23
|22.
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|4
|11
|10
|25 - 38
|23
|23.
|Сан-Лоренсо
|25
|3
|14
|8
|21 - 30
|23
|24.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|24
|5
|7
|12
|22 - 33
|22
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|5
|7
|12
|14 - 26
|22
|26.
|Бельграно
|24
|3
|12
|9
|15 - 23
|21
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