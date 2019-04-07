Аргентина: Суперлига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2018-2019
Альдосиви
1:1
Второй тайм: 85'
Бока Хуниорс
0'
0:1
13' Гол
Сарате Мауро
14' Желтая карточка
Agustin Obando
1:1
40' Гол
Cristian Chavez I
44' Желтая карточка
Matias Pisano
59' Желтая карточка
Нандес Найтан
85'
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
32
Emiliano
Amor
6
Галеано
Леонель
23
Lucas
Villalba
25
Nahuel
Yeri
87
Ezequiel
Videla
29
Federico
Gino
10
Matias
Pisano
11
Cristian
Chavez
I
18
Javier
Iritier
12
Marcos
Guillermo
Diaz
13
Kevin
Mac
Allister
24
Искиэрдос
Карлос
6
Алонсо
Хуниор
18
Фабра
Франк
22
Вилья
Себастьян
15
Нандес
Найтан
27
Кампусано
Хорман
34
Agustin
Obando
7
Павон
Кристиан
19
Сарате
Мауро
Альдосиви
4-3-3
Бока Хуниорс
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Сарате Мауро
14'
 
Agustin Obando
40'
Cristian Chavez I
(Javier Iritier)
1:1
44'
Matias Pisano
 
59'
 
Нандес Найтан
60'
Jefferson Mena
Галеано Леонель
 
76'
 
Рейносо Эмануэль1
Agustin Obando
77'
Перес Франко
Javier Iritier
 

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви
Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Банфилд Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Годой Крус 2:0 Альдосиви Альдосиви 2:0 Сан-Мартин Тукуман Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Athletico Paranaense 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима
Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:1 Ланус Бельграно 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Бока Хуниорс 0:2 Унион Санта-Фе Ривер Плейт 3:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато де Парана Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Торнео де Верано Альдосиви 0:4 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:3 Альдосиви Товарищеские матчи Бока Хуниорс 4:1 Альдосиви Примера
Бока Хуниорс 0:3 Альдосиви Примера
Команда И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 24 17 5 2 42 - 15 56
2. Дефенса и Хустисия 24 15 7 2 32 - 17 52
3. Бока Хуниорс 1:1 25 15 6 4 42 - 18 51
4. Ривер Плейт 24 13 6 5 40 - 18 45
5. Атлетико Тукуман 24 12 6 6 36 - 27 42
6. Велес Сарсфилд 25 11 7 7 34 - 25 40
7. Унион Санта-Фе 25 9 9 7 29 - 24 36
8. Индепендьенте 24 9 8 7 33 - 27 35
9. Ланус 25 9 7 9 27 - 32 34
10. Тальерес Кордоба 24 9 6 9 24 - 22 33
11. Тигре 24 8 9 7 36 - 40 33
12. Альдосиви 1:1 25 9 6 10 21 - 24 33
13. Годой Крус 24 9 5 10 23 - 29 32
14. Уракан 24 8 8 8 26 - 28 32
15. Химнасия Ла-Плата 25 8 5 12 21 - 32 29
16. Ньюэллс Олд Бойз 25 7 8 10 26 - 23 29
17. Эстудиантес Ла-Плата 25 7 8 10 21 - 25 29
18. Банфилд 25 6 11 8 27 - 31 29
19. Росарио Сентраль 24 6 8 10 15 - 24 26
20. Патронато де Парана 24 6 5 13 27 - 36 23
21. Колон 25 4 11 10 21 - 33 23
22. Сан-Мартин Тукуман 25 4 11 10 25 - 38 23
23. Сан-Лоренсо 25 3 14 8 21 - 30 23
24. Сан-Мартин Сан-Хуан 24 5 7 12 22 - 33 22
25. Аргентинос Хуниорс 24 5 7 12 14 - 26 22
26. Бельграно 24 3 12 9 15 - 23 21
  • Второй тайм
  • 77'
    Алдосиви делает замену. Javier Iritier уходит с поля, а Franco Perez выходит на его замену.
  • 76'
    Бока Хуниорс делает замену. Agustin Obando уходит с поля, а Рейносо Эмануэль1 выходит на его замену.
  • 60'
    Алдосиви делает замену. Галеано Леонель уходит с поля, а Jefferson Mena выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    59'
    Нандес Найтан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Матиас Пизано получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кристиан Габриел Чавес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Agustin Obando получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...