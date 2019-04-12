Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Брисбен Роар
2:1
Конец матча
Стадион: Санкорп
Веллингтон Феникс
32' Желтая карточкаJacob Pepper
34' Желтая карточкаIzaack Powell
1:0
37' ГолБотеак Эрик
2:0
42' ГолБотеак Эрик
2:1
53' ГолТэйлор Стивен
63' Желтая карточкаТэйлор Стивен
83' Желтая карточкаБотеак Эрик
90' Желтая карточкаЛоколингой Чарльз
90' Вторая желтая карточкаБотеак Эрик
21
Jamie
Young
36
Daniel
Leck
17
Маккей
Мэтт
11
Ботеак
Эрик
14
Руфер
Алекс
23
Max
Burgess
21
Кришна
Рой
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
-
36 Daniel LeckЗащитник
- Защитник
-
17 Маккей МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
92 Бабаль ЭлиНападающий
-
18 Joe Caletti
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Max BurgessПолузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
12 Antony GolecЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Des Buckingham
Ход матча
32'
34'
37'
42'
53'
2:1
63'
83'
90'
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +3 =3 -14Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Перт Глори Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Сидней 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|24
|16
|6
|2
|50 - 22
|54
|2.
|Сидней
|24
|15
|3
|6
|41 - 26
|48
|3.
|Мельбурн Виктори
|24
|13
|5
|6
|47 - 30
|44
|4.
|Аделаида Юнайтед
|24
|10
|7
|7
|31 - 29
|37
|5.
|Веллингтон Феникс
|25
|10
|7
|8
|43 - 36
|37
|6.
|Мельбурн Сити
|24
|10
|6
|8
|32 - 29
|36
|7.
|Ньюкасл Джетс
|24
|8
|5
|11
|32 - 34
|29
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|24
|6
|5
|13
|40 - 49
|23
|9.
|Брисбен Роар
|25
|4
|6
|15
|34 - 60
|18
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|24
|2
|4
|18
|27 - 62
|10
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