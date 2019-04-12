Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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Брисбен Роар
2:1
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
32' Желтая карточка
Jacob Pepper
34' Желтая карточка
Izaack Powell
1:0
37' Гол
Ботеак Эрик
2:0
42' Гол
Ботеак Эрик
2:1
53' Гол
Тэйлор Стивен
63' Желтая карточка
Тэйлор Стивен
83' Желтая карточка
Ботеак Эрик
90' Желтая карточка
Локолингой Чарльз
90' Вторая желтая карточка
Ботеак Эрик
90'+8
21
Jamie
Young
36
Daniel
Leck
8
Jacob
Pepper
17
Маккей
Мэтт
38
Izaack
Powell
33
Zachary
Duncan
14
Alejandro
Lopez
IV
7
Кристенсен
Томас
11
Ботеак
Эрик
26
Nicholas
D'Agostino
23
Dylan
Wenzel-Halls
1
Курто
Филип
27
Тэйлор
Стивен
22
Эндрю
Дуранте
15
Копчински
Михал
3
Justin
Gulley
4
Манди
Пенья
14
Руфер
Алекс
13
Liberato
Cacace
23
Max
Burgess
21
Кришна
Рой
11
David
Williams
III
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

Ход матча

32'
Jacob Pepper
 
34'
Izaack Powell
 
37'
Ботеак Эрик
(Nicholas D'Agostino)
1:0
42'
Ботеак Эрик
(Dylan Wenzel-Halls)
2:0
46'
 
Sarpeet Singh
Манди Пенья
46'
Joe Caletti
Кристенсен Томас
 
53'
2:1
Тэйлор Стивен
(Руфер Алекс)
63'
 
Тэйлор Стивен
66'
Локолингой Чарльз
Zachary Duncan
 
71'
 
Шеридан Силлиан
Кришна Рой
83'
Ботеак Эрик
 
90'
Aaron Reardon
Nicholas D'Agostino
 
90'
Локолингой Чарльз
 
90'
Ботеак Эрик
 

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Перт Глори Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Сидней 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 24 16 6 2 50 - 22 54
2. Сидней 24 15 3 6 41 - 26 48
3. Мельбурн Виктори 24 13 5 6 47 - 30 44
4. Аделаида Юнайтед 24 10 7 7 31 - 29 37
5. Веллингтон Феникс 25 10 7 8 43 - 36 37
6. Мельбурн Сити 24 10 6 8 32 - 29 36
7. Ньюкасл Джетс 24 8 5 11 32 - 34 29
8. Вестерн Сидней Уондерерс 24 6 5 13 40 - 49 23
9. Брисбен Роар 25 4 6 15 34 - 60 18
10. Сентрал Кост Маринерз 24 2 4 18 27 - 62 10
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Izaack Powell получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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