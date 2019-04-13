Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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  4. Эй-Лига 2018-2019
Мельбурн Сити
0:0
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
25' Желтая карточка
Томассен Йорди
34' Желтая карточка
Michael Marrone
62' Желтая карточка
Боланд Мирко
71' Желтая карточка
Гриффитс Ростин
90'+5
18
Галекович
Эуджен
13
Nathaniel
Atkinson
2
Де
Лат
Ричи
22
Гуд
Кёртис
4
Harrison
Delbridge
15
Беккас
Кирин
7
Гриффитс
Ростин
26
Брэттан
Люк
9
Харрисон
Шейон
29
Макларен
Джейми
27
Беренге
Флорен
20
Paul
Izzo
3
Геллоуэй
Скотт
2
Michael
Marrone
22
Michael
Jakobsen
II
7
Ryan
Kitto
26
Халлоран
Бен
31
Боланд
Мирко
8
Sanchez
Cortes
Isaias
11
Гудвин
Крейг
14
Блэквуд
Джордж
19
Томассен
Йорди
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

Ход матча

25'
 
Томассен Йорди
34'
 
Michael Marrone
36'
 
Nikola Mileusnic
Томассен Йорди
62'
 
Боланд Мирко
64'
Макгри Райли
Харрисон Шейон
 
71'
Гриффитс Ростин
 
79'
Lachlan Wales
Беренге Флорен
 
89'
 
Carlo Armiento
Nikola Mileusnic
90'
 
Vince Lia
Блэквуд Джордж
90'
Ramy Najjarine
Беккас Кирин
 

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори
Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Аделаида Юнайтед: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 24 16 6 2 50 - 22 54
2. Сидней 1:0 25 16 3 6 42 - 26 51
3. Мельбурн Виктори 24 13 5 6 47 - 30 44
4. Аделаида Юнайтед 25 10 8 7 31 - 29 38
5. Веллингтон Феникс 25 10 7 8 43 - 36 37
6. Мельбурн Сити 25 10 7 8 32 - 29 37
7. Ньюкасл Джетс 24 8 5 11 32 - 34 29
8. Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 25 6 5 14 40 - 50 23
9. Брисбен Роар 25 4 6 15 34 - 60 18
10. Сентрал Кост Маринерз 24 2 4 18 27 - 62 10
  • Второй тайм
  • 90'
    Мельбурн Сити делает замену. Беккас Кирин уходит с поля, а Ramy Najjarine выходит на его замену.
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Аделаида Юнайтед делает замену. Блэквуд Джордж уходит с поля, а Винс Лия выходит на его замену.
  • 89'
    Аделаида Юнайтед делает замену. Nikola Mileusnic уходит с поля, а Carlo Armiento выходит на его замену.
  • 79'
    Мельбурн Сити делает замену. Беренге Флорен уходит с поля, а Lachlan Wales выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    71'
    Гриффитс Ростин получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Мельбурн Сити делает замену. Харрисон Шейон уходит с поля, а Макгри Райли выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    62'
    Боланд Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Аделаида Юнайтед делает замену. Томассен Йорди уходит с поля, а Nikola Mileusnic выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    34'
    Майкл Марроне получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Томассен Йорди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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