Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Мельбурн Сити
0:0
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Аделаида Юнайтед
25' Желтая карточкаТомассен Йорди
34' Желтая карточкаMichael Marrone
62' Желтая карточкаБоланд Мирко
71' Желтая карточкаГриффитс Ростин
22
Гуд
Кёртис
15
Беккас
Кирин
26
Брэттан
Люк
20
Paul
Izzo
26
Халлоран
Бен
31
Боланд
Мирко
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
Ход матча
25'
34'
62'
71'
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори
Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Аделаида Юнайтед: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|24
|16
|6
|2
|50 - 22
|54
|2.
|Сидней
|1:0
|25
|16
|3
|6
|42 - 26
|51
|3.
|Мельбурн Виктори
|24
|13
|5
|6
|47 - 30
|44
|4.
|Аделаида Юнайтед
|25
|10
|8
|7
|31 - 29
|38
|5.
|Веллингтон Феникс
|25
|10
|7
|8
|43 - 36
|37
|6.
|Мельбурн Сити
|25
|10
|7
|8
|32 - 29
|37
|7.
|Ньюкасл Джетс
|24
|8
|5
|11
|32 - 34
|29
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|25
|6
|5
|14
|40 - 50
|23
|9.
|Брисбен Роар
|25
|4
|6
|15
|34 - 60
|18
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|24
|2
|4
|18
|27 - 62
|10
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