Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Первый тайм: 20'
Стадион: АНЗ
Сидней
0:1
7' ГолБроск Алекс
11' Желтая карточкаKeanu Baccus
12' Желтая карточкаBruce Kamau
13' Желтая карточкаRaul Llorente
11
Bruce
Kamau
21
Tarek
Elrich
22
Махази
Рашид
17
Keanu
Baccus
23
Грант
Риан
14
Броск
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Bruce KamauЗащитник
- Защитник
-
21 Tarek ElrichЗащитник
- Защитник
-
22 Махази РашидПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Марк БриджПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Броск АлексНападающий
- Запасные игроки
-
20 Цисак АлексВратарь
-
18 Jacob TrattЗащитник
-
22 Де Йонг СимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
Ход матча
7'
0:1
11'
12'
13'
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Ньюкасл Джетс
Сидней Последние 20 матчей: +12 =3 -5Сидней 3:3 Shanghai SIPG FC Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити
Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:1 Сидней Сидней 5:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Сидней: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней Эй-Лига Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|24
|16
|6
|2
|50 - 22
|54
|2.
|Сидней
|1:0
|25
|16
|3
|6
|42 - 26
|51
|3.
|Мельбурн Виктори
|24
|13
|5
|6
|47 - 30
|44
|4.
|Аделаида Юнайтед
|25
|10
|8
|7
|31 - 29
|38
|5.
|Веллингтон Феникс
|25
|10
|7
|8
|43 - 36
|37
|6.
|Мельбурн Сити
|25
|10
|7
|8
|32 - 29
|37
|7.
|Ньюкасл Джетс
|24
|8
|5
|11
|32 - 34
|29
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|25
|6
|5
|14
|40 - 50
|23
|9.
|Брисбен Роар
|25
|4
|6
|15
|34 - 60
|18
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|24
|2
|4
|18
|27 - 62
|10
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