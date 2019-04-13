Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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  4. Эй-Лига 2018-2019
Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Первый тайм: 20'

Стадион:
Сидней
0'
0:1
7' Гол
Броск Алекс
11' Желтая карточка
Keanu Baccus
12' Желтая карточка
Bruce Kamau
13' Желтая карточка
Raul Llorente
20'
20
Янетович
Ведран
11
Bruce
Kamau
5
Хэмилл
Брендан
21
Tarek
Elrich
24
Raul
Llorente
22
Махази
Рашид
17
Keanu
Baccus
12
Mitchell
Duke
10
Баумйоханн
Александер
28
Боневасиа
Ролиней
9
Риера
Ориоль
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Риан
4
Уилкинсон
Алекс
2
Калвер
Аарон
8
Ретре
Пауло
6
Брилланте
Джошуа
17
Anthony
Caceres
13
О'Нейлл
Брэндон
10
Нинкович
Милош
9
Ле
Фондре
Адам
14
Броск
Алекс
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней

Ход матча

7'
0:1
Броск Алекс
(Anthony Caceres)
11'
Keanu Baccus
 
12'
Bruce Kamau
 
13'
Raul Llorente
 

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Ньюкасл Джетс
Сидней Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Сидней 3:3 Shanghai SIPG FC Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити
Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:1 Сидней Сидней 5:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Сидней: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней Кубок ФФА Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней Эй-Лига Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 24 16 6 2 50 - 22 54
2. Сидней 1:0 25 16 3 6 42 - 26 51
3. Мельбурн Виктори 24 13 5 6 47 - 30 44
4. Аделаида Юнайтед 25 10 8 7 31 - 29 38
5. Веллингтон Феникс 25 10 7 8 43 - 36 37
6. Мельбурн Сити 25 10 7 8 32 - 29 37
7. Ньюкасл Джетс 24 8 5 11 32 - 34 29
8. Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 25 6 5 14 40 - 50 23
9. Брисбен Роар 25 4 6 15 34 - 60 18
10. Сентрал Кост Маринерз 24 2 4 18 27 - 62 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Рауль Льоренте получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Bruce Kamau получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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