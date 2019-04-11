Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Чертаново
 
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Томь

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново
Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 3:0 Краснодар-2 Балтика 2:0 Чертаново Чертаново 3:1 Нижний Новгород Армавир 1:3 Чертаново Чертаново 4:0 Зенит-2 Химки 3:2 Чертаново Чертаново 2:1 Факел Спартак-2 0:2 Чертаново Чертаново 0:1 Шинник Авангард Курск 2:1 Чертаново
Томь Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Томь 1:1 Тамбов Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Томь
Томь 0:0 Краснодар-2 Армавир 0:0 Томь Нижний Новгород 2:1 Томь Ротор 0:0 Томь Зенит-2 0:1 Томь Балтика 1:0 Томь Томь 2:0 Химки Спартак-2 1:1 Томь Томь 2:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Томь Томь 1:0 Сочи Томь 1:1 Сибирь Луч 2:2 Томь Томь 3:1 Чертаново Тамбов 3:0 Томь Томь 1:0 Тюмень

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Томь 3:1 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 30 18 7 5 49 - 27 61
2. Томь Заявка 30 15 10 5 35 - 18 55
3. Сочи Заявка 30 14 10 6 51 - 29 52
4. Нижний Новгород Заявка 30 14 7 9 30 - 23 49
5. Авангард Курск Заявка 29 14 5 10 38 - 29 47
6. Чертаново Заявка 30 13 7 10 51 - 42 46
7. Шинник Заявка 30 12 9 9 31 - 25 45
8. СКА-Хабаровск Заявка 30 11 12 7 36 - 33 45
9. Краснодар-2 Заявка 29 11 11 7 39 - 37 44
10. Ротор Заявка 30 10 12 8 26 - 27 42
11. Спартак-2 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
12. Мордовия Заявка 30 10 8 12 31 - 34 38
13. Луч Заявка 30 8 14 8 23 - 21 38
14. Химки Заявка 30 9 9 12 35 - 45 36
15. Балтика Заявка 30 9 8 13 33 - 44 35
16. Факел Заявка 30 8 9 13 30 - 32 33
17. Армавир Заявка 30 6 12 12 25 - 39 30
18. Сибирь Заявка 30 5 10 15 24 - 42 25
19. Тюмень Заявка 30 5 13 12 25 - 36 22
20. Зенит-2 Заявка 30 3 7 20 18 - 45 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Томь

    До начала игры, которая состоится 13.04.2019, осталось 1 день 10 часов 28 минут.
    • Прогнозы на матч Чертаново - Томь
    Чертаново
    34% (35)
    Ничья
    43.7% (45)
    Томь
    22.3% (23)
    1:1 Ничья
    38.8% (40)
    1:0 Чертаново
    15.5% (16)
    2:1 Чертаново
    12.6% (13)
    1:2 Томь
    9.7% (10)
    0:1 Томь
    6.8% (7)
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