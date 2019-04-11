Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +13 =3 -4Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов
Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов Тамбов 2:0 Балтика Ротор 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Химки Факел 0:0 Тамбов Тамбов 2:0 Спартак-2 Шинник 3:0 Тамбов
Сочи Последние 20 матчей: +10 =7 -3Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Сочи
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|49 - 27
|61
|2.
|Томь
|Заявка
|30
|15
|10
|5
|35 - 18
|55
|3.
|Сочи
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|51 - 29
|52
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|30 - 23
|49
|5.
|Авангард Курск
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 29
|47
|6.
|Чертаново
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|51 - 42
|46
|7.
|Шинник
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|31 - 25
|45
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|36 - 33
|45
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|39 - 37
|44
|10.
|Ротор
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|26 - 27
|42
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 37
|38
|12.
|Мордовия
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|31 - 34
|38
|13.
|Луч
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|23 - 21
|38
|14.
|Химки
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|35 - 45
|36
|15.
|Балтика
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|33 - 44
|35
|16.
|Факел
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|30 - 32
|33
|17.
|Армавир
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 39
|30
|18.
|Сибирь
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|24 - 42
|25
|19.
|Тюмень
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|25 - 36
|22
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|18 - 45
|16
Тамбов
68.4% (65)
Ничья
23.2% (22)
Сочи
8.4% (8)
2:1 Тамбов
31.6% (30)
1:0 Тамбов
23.2% (22)
1:1 Ничья
11.6% (11)
2:0 Тамбов
7.4% (7)
2:2 Ничья
6.3% (6)
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