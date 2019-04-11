Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Тамбов
 
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Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов
Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов Тамбов 2:0 Балтика Ротор 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Химки Факел 0:0 Тамбов Тамбов 2:0 Спартак-2 Шинник 3:0 Тамбов
Сочи Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Сочи
Сочи 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Сочи Енисей 3:3 Сочи Сочи 4:1 Балтика Химки 0:0 Сочи Сочи 4:2 Ротор Сочи 2:0 Зенит-2 Сочи 0:2 Факел Шинник 1:1 Сочи Сочи 1:0 Авангард Курск Сочи 4:1 Сибирь Томь 1:0 Сочи Сочи 2:2 Луч Чертаново 2:6 Сочи Сочи 0:0 Тамбов Тюмень 2:1 Сочи

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Сочи 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Сочи 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 30 18 7 5 49 - 27 61
2. Томь Заявка 30 15 10 5 35 - 18 55
3. Сочи Заявка 30 14 10 6 51 - 29 52
4. Нижний Новгород Заявка 30 14 7 9 30 - 23 49
5. Авангард Курск Заявка 29 14 5 10 38 - 29 47
6. Чертаново Заявка 30 13 7 10 51 - 42 46
7. Шинник Заявка 30 12 9 9 31 - 25 45
8. СКА-Хабаровск Заявка 30 11 12 7 36 - 33 45
9. Краснодар-2 Заявка 29 11 11 7 39 - 37 44
10. Ротор Заявка 30 10 12 8 26 - 27 42
11. Спартак-2 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
12. Мордовия Заявка 30 10 8 12 31 - 34 38
13. Луч Заявка 30 8 14 8 23 - 21 38
14. Химки Заявка 30 9 9 12 35 - 45 36
15. Балтика Заявка 30 9 8 13 33 - 44 35
16. Факел Заявка 30 8 9 13 30 - 32 33
17. Армавир Заявка 30 6 12 12 25 - 39 30
18. Сибирь Заявка 30 5 10 15 24 - 42 25
19. Тюмень Заявка 30 5 13 12 25 - 36 22
20. Зенит-2 Заявка 30 3 7 20 18 - 45 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Сочи

    До начала игры, которая состоится 13.04.2019, осталось 1 день 12 часов 56 минут.
    • Прогнозы на матч Тамбов - Сочи
    Тамбов
    68.4% (65)
    Ничья
    23.2% (22)
    Сочи
    8.4% (8)
    2:1 Тамбов
    31.6% (30)
    1:0 Тамбов
    23.2% (22)
    1:1 Ничья
    11.6% (11)
    2:0 Тамбов
    7.4% (7)
    2:2 Ничья
    6.3% (6)
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