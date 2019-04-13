Германия: Бундеслига 2018-2019

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  4. Бундеслига 2018-2019
РБ Лейпциг
2:0
Перерыв

Стадион:
Вольфсбург
0'
1:0
16' Гол
Кампль Кевин
25' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
2:0
28' Гол
Вернер Тимо
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
6
Конате
Ибраима
16
Клостерманн
Лукас
27
Лаймер
Конрад
7
Забитцер
Марсель
44
Кампль
Кевин
10
Форсберг
Эмиль
23
Хальстенберг
Марсель
20
Кунья
Матеус
11
Вернер
Тимо
12
Перван
Павао
32
Тиссеран
Марсель
31
Кнохе
Робин
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
8
Штеффен
Ренато
37
Реджбекай
Элвис
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
14
Мехмеди
Адмир
9
Вегхорст
Ваут
РБ Лейпциг
3-5-2
Вольфсбург
4-5-1

Ход матча

16'
Кампль Кевин
(Мукиэле Норди)
1:0
25'
 
Гилавоги Жошуа
28'
Вернер Тимо
(Забитцер Марсель)
2:0
  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин
Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер РБ Лейпциг 1:1 Галатасарай РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бавария 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:1 Майнц РБ Лейпциг 1:1 Русенборг
Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 5:2 Фортуна Бавария 6:0 Вольфсбург
Вольфсбург 1:1 Вердер Боруссия М 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Майнц Фрайбург 3:3 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Герта 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:3 Байер Л Шальке 04 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Риека Вольфсбург 3:0 Витесс Аугсбург 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Штуттгарт Нюрнберг 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 20 4 4 74 - 28 64
2. Боруссия Д Заявка 28 19 6 3 66 - 35 63
3. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 29 17 7 5 55 - 22 58
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 15 7 6 56 - 31 52
5. Боруссия М 0:0 Заявка 29 14 7 8 47 - 35 49
6. Вольфсбург 0:2 Заявка 29 13 6 10 47 - 44 45
7. Хоффенхайм Заявка 28 11 11 6 58 - 39 44
8. Вердер 0:0 Заявка 29 11 11 7 50 - 40 44
9. Байер Л 0:0 Заявка 29 13 4 12 50 - 48 43
10. Фортуна Заявка 28 11 4 13 38 - 52 37
11. Герта Заявка 28 9 8 11 41 - 46 35
12. Майнц Заявка 28 9 6 13 33 - 48 33
13. Фрайбург 0:0 Заявка 29 7 12 10 38 - 48 33
14. Шальке 04 Заявка 29 7 6 16 30 - 47 27
15. Аугсбург Заявка 28 6 7 15 37 - 54 25
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 29 5 7 17 27 - 60 22
17. Нюрнберг Заявка 29 3 9 17 24 - 54 18
18. Ганновер 96 0:0 Заявка 29 3 6 20 25 - 65 15
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Лейпциг играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Офсайд
    44'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
  • 44'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    44'
    Кунья Матеус из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Реджбекай Элвис пострадал.
  • 43'
    Форсберг Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой слева.
  • 42'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 40'
    Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
  • 40'
    Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург забрасывает мяч в штрафную.
  • 40'
    Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Лаймер Конрад наказан за толчок Арнольд Максимилиан
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Вернер Тимо из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Тиссеран Марсель
  • 39'
    Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 39'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Забитцер Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
  • 38'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 38'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Форсберг Эмиль из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Брукс Джон
  • 37'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 37'
    Кампль Кевин не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
  • 36'
    Лейпциг имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    36'
    Клостерманн Лукас из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Брукс Джон пострадал.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 35'
    Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кунья Матеус
  • 34'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 34'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 34'
    Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 33'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 33'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 31'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
  • 30'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 30'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    30'
    Кунья Матеус из команды Лейпциг играет слишком грубо. Арнольд Максимилиан оказался на газоне.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 29'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 25'
    ШАНС! Клостерманн Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 24'
    Плохо сыграл Штеффен Ренато - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    24'
    Форсберг Эмиль из команды Лейпциг подал угловой справа.
  • 24'
    Гилавоги Жошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 24'
    Лаймер Конрад из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Отличные скиллы показывает Лаймер Конрад, обводя своих соперников
  • 23'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Офсайд
    22'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
  • 22'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 21'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 20'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 19'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 19'
    Лаймер Конрад нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 19'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
  • 18'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 18'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 18'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Мукиэле Норди сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Кампль Кевин из команды Лейпциг переиграл вратаря дальним ударом!
  • 16'
    Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает пас партнеру.
  • 16'
    Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
  • 16'
    Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
  • 15'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 14'
    Хорошую попытку сделал Форсберг Эмиль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 14'
    Кампль Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Забитцер Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
  • Фол, нарушение
    13'
    Лаймер Конрад из команды Лейпциг играет слишком грубо. Руссийон Жером оказался на газоне.
  • 12'
    Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
  • Офсайд
    12'
    Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
  • 11'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 10'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 10'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
  • 10'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
  • 8'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    7'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг разыграл угловой с левого угла.
  • 7'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кунья Матеус
  • 6'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 5'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
  • 5'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лаймер Конрад
  • 4'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 2'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Лейпциг имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Штеффен Ренато
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лейпциг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
РБ Лейпциг
85.4% (146)
Ничья
9.9% (17)
Вольфсбург
4.7% (8)
2:1 РБ Лейпциг
48% (82)
1:0 РБ Лейпциг
11.7% (20)
2:0 РБ Лейпциг
11.7% (20)
3:1 РБ Лейпциг
8.8% (15)
1:1 Ничья
5.8% (10)
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