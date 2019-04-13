Германия: Бундеслига 2018-2019
РБ Лейпциг
2:0
Перерыв
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Вольфсбург
1:0
16' ГолКампль Кевин
25' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
2:0
28' ГолВернер Тимо
44
Кампль
Кевин
20
Кунья
Матеус
11
Вернер
Тимо
12
Перван
Павао
31
Кнохе
Робин
25
Брукс
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Клаус ФеликсНападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
25'
28'
2:0
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =5 -3Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин
Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер РБ Лейпциг 1:1 Галатасарай РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бавария 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:1 Майнц РБ Лейпциг 1:1 Русенборг
Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =3 -5Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 5:2 Фортуна Бавария 6:0 Вольфсбург
Вольфсбург 1:1 Вердер Боруссия М 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Майнц Фрайбург 3:3 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Герта 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:3 Байер Л Шальке 04 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Риека Вольфсбург 3:0 Витесс Аугсбург 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Штуттгарт Нюрнберг 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|74 - 28
|64
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|66 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|29
|17
|7
|5
|55 - 22
|58
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 31
|52
|5.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|29
|14
|7
|8
|47 - 35
|49
|6.
|Вольфсбург
|0:2 Заявка
|29
|13
|6
|10
|47 - 44
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|11
|11
|6
|58 - 39
|44
|8.
|Вердер
|0:0 Заявка
|29
|11
|11
|7
|50 - 40
|44
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|29
|13
|4
|12
|50 - 48
|43
|10.
|Фортуна
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|38 - 52
|37
|11.
|Герта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|41 - 46
|35
|12.
|Майнц
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 48
|33
|13.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|29
|7
|12
|10
|38 - 48
|33
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 47
|27
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|37 - 54
|25
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|29
|5
|7
|17
|27 - 60
|22
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|24 - 54
|18
|18.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|29
|3
|6
|20
|25 - 65
|15
РБ Лейпциг
85.4% (146)
Ничья
9.9% (17)
Вольфсбург
4.7% (8)
2:1 РБ Лейпциг
48% (82)
1:0 РБ Лейпциг
11.7% (20)
2:0 РБ Лейпциг
11.7% (20)
3:1 РБ Лейпциг
8.8% (15)
1:1 Ничья
5.8% (10)
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