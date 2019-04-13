Германия: Бундеслига 2018-2019

Первый тайм

46' Команда Лейпциг играла лучше в этом тайме.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

44' Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде

44' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Форсберг Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой слева.

42' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Вольфсбург контролирует мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

40' Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург делает пас партнеру.

40' Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург забрасывает мяч в штрафную.

40' Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

39' Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

38' Вольфсбург контролирует мяч.

38' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Вольфсбург

37' Кампль Кевин не смог попасть в створ ударом издали

36' Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.

36' Лейпциг имеет хороший шанс забить.

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

35' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Лейпциг

34' Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

34' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

33' Лейпциг контролирует мяч.

33' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Лейпциг контролирует мяч.

31' Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.

30' Вольфсбург контролирует мяч.

30' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

29' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

25' Удар от ворот произведет Вольфсбург

25' ШАНС! Клостерманн Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

24' Плохо сыграл Штеффен Ренато - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Форсберг Эмиль из команды Лейпциг подал угловой справа.

24' Гилавоги Жошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Лаймер Конрад из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...

24' Отличные скиллы показывает Лаймер Конрад , обводя своих соперников

23' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Лейпциг контролирует мяч.

22' Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде

22' Лейпциг контролирует мяч.

21' Лейпциг контролирует мяч.

20' Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...

20' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

19' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Вольфсбург

19' Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.

18' Лейпциг контролирует мяч.

18' Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Вольфсбург контролирует мяч.

18' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Кампль Кевин из команды Лейпциг переиграл вратаря дальним ударом!

16' Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает пас партнеру.

16' Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.

16' Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

15' Вольфсбург контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

14' Хорошую попытку сделал Форсберг Эмиль . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Кампль Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.

12' Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

12' Забитцер Марсель из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...

12' Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде

11' Вольфсбург контролирует мяч.

10' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

10' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.

10' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вольфсбург контролирует мяч.

8' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...

7' Забитцер Марсель из команды Лейпциг разыграл угловой с левого угла.

7' Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вольфсбург контролирует мяч.

5' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.

5' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Лейпциг контролирует мяч.

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Вольфсбург

2' Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

2' Лейпциг имеет хороший шанс забить.

2' Лейпциг контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лейпциг начинает с центра поля