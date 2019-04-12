Германия: Бундеслига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2018-2019
Нюрнберг
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 50000
Шальке 04
0'
0:0
45' Не забитый пенальти
Беренс Ханно
72' Желтая карточка
Маскарель Омар
78' Желтая карточка
Перейра Матеус
1:0
82' Гол
Кубо Юя
1:1
85' Гол
Настасич Матия
90' Желтая карточка
Стамбули Бенжамин
90'+5
26
Матения
Кристиан
8
Бауэр
Роберт
28
Мюль
Лукас
4
Эвертон
Алмейда
III
23
Ляйбольд
Тим
27
Перейра
Матеус
17
Лёвен
Эдуард
29
Эррас
Патрик
18
Беренс
Ханно
10
Керк
Себастьян
9
Исхак
Микаэль
35
Нюбель
Александр
17
Стамбули
Бенжамин
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
18
Калиджиури
Даниэль
25
Арит
Амин
6
Маскарель
Омар
41
Nassim
Boujellab
24
Ощипка
Бастиан
19
Бургшталлер
Гвидо
22
Скрибски
Стивен
Нюрнберг
4-5-1
Шальке 04
3-5-2

Ход матча

45'
Беренс Ханно
0:0
46'
 
Эмболо Брель
Скрибски Стивен
50'
Кубо Юя
Ляйбольд Тим
 
67'
 
Бенталеб Набиль
Арит Амин
72'
 
Маскарель Омар
78'
Перейра Матеус
 
81'
 
Руди Себастьян
Nassim Boujellab
82'
Кубо Юя
(Перейра Матеус)
1:0
85'
1:1
Настасич Матия
(Маскарель Омар)
90'
 
Стамбули Бенжамин
  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 8
  • 11 Угловые 9
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Нюрнберг Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Штуттгарт 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 3:0 Аугсбург Нюрнберг 5:1 Млада Болеслав Айнтрахт Фр 1:0 Нюрнберг
Хоффенхайм 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг Фортуна 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Боруссия Д Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Гамбург 1:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Вердер Майнц 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:3 Герта Нюрнберг 1:2 Мускрон-Перювельз Нюрнберг 1:1 ПЕК Зволле Нюрнберг 0:1 Фрайбург Боруссия М 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 0:2 Вольфсбург Бавария 3:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Байер Л
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04
Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург Шальке 04 2:2 Генк Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Байер Л Аугсбург 1:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Нюрнберг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Шальке 04 5:2 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 2:3 Шальке 04 Кубок Шальке 04 4:1 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 0:0 Шальке 04 Бундеслига
Нюрнберг 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 4:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Нюрнберг Бундеслига Шальке 04 1:1 Нюрнберг Бундеслига Шальке 04 3:2 Нюрнберг Кубок Нюрнберг 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 1:2 Шальке 04 Бундеслига Нюрнберг 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Нюрнберг Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 20 4 4 74 - 28 64
2. Боруссия Д Заявка 28 19 6 3 66 - 35 63
3. РБ Лейпциг Заявка 28 16 7 5 53 - 22 55
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 15 7 6 56 - 31 52
5. Боруссия М Заявка 28 14 6 8 47 - 35 48
6. Вольфсбург Заявка 28 13 6 9 47 - 42 45
7. Хоффенхайм Заявка 28 11 11 6 58 - 39 44
8. Вердер Заявка 28 11 10 7 50 - 40 43
9. Байер Л Заявка 28 13 3 12 50 - 48 42
10. Фортуна Заявка 28 11 4 13 38 - 52 37
11. Герта Заявка 28 9 8 11 41 - 46 35
12. Майнц Заявка 28 9 6 13 33 - 48 33
13. Фрайбург Заявка 28 7 11 10 38 - 48 32
14. Шальке 04 Заявка 29 7 6 16 30 - 47 27
15. Аугсбург Заявка 28 6 7 15 37 - 54 25
16. Штуттгарт Заявка 28 5 6 17 27 - 60 21
17. Нюрнберг Заявка 29 3 9 17 24 - 54 18
18. Ганновер 96 Заявка 28 3 5 20 25 - 65 14
Новости матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Ощипка Бастиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 95'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает навес прямо в штрафную.
  • 95'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 95'
    Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    94'
    Стамбули Бенжамин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    94'
    Стамбули Бенжамин из команды Шальке-04 опасно и грубо сыграл. Перейра Матеус пострадал.
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 94'
    Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    93'
    Стамбули Бенжамин наказан за толчок Беренс Ханно
  • Угловой
    93'
    Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой справа.
  • 93'
    Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 92'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 91'
    Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Офсайд
    91'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 в офсайде
  • 91'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    89'
    Калиджиури Даниэль задерживает мяч рукой
  • 89'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Перейра Матеус из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Отличные скиллы показывает Перейра Матеус, обводя своих соперников
  • 88'
    Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    88'
    Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой справа.
  • 88'
    Перейра Матеус пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
  • 86'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 85'
    Маскарель Омар сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Настасич Матия из команды Шальке-04 забил гол! Легко это для такого игрока, как Настасич Матия
  • 85'
    Маскарель Омар из команды Шальке-04 делает навес прямо в штрафную.
  • 85'
    Плохо сыграл Матения Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    85'
    Руди Себастьян из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 85'
    Ощипка Бастиан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 85'
    Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Офсайд
    84'
    Руди Себастьян из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 84'
    Эмболо Брель из команды Шальке-04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 82'
    Перейра Матеус сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    82'
    ГОООООЛ - Кубо Юя Нюрнберг забивает ударом головой
  • 82'
    Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает отличный кросс...
  • 82'
    Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
  • 82'
    Руди Себастьян из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Тактическая замена. Nassim Boujellab уходит с поля и его заменяет Руди Себастьян
  • 80'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Офсайд
    79'
    Эмболо Брель из команды Шальке-04 в офсайде
  • 79'
    Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    78'
    Перейра Матеус получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    78'
    Перейра Матеус из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Стамбули Бенжамин пострадал.
  • 78'
    Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 76'
    Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    76'
    Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
  • 76'
    Перейра Матеус бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • 76'
    Эмболо Брель из команды Шальке-04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 76'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 делает отличный кросс...
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Перейра Матеус из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
  • 74'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 74'
    Исхак Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 74'
    Бауэр Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Желтая карточка
    72'
    Маскарель Омар получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    72'
    Маскарель Омар из команды Шальке-04 опасно и грубо сыграл. Перейра Матеус пострадал.
  • 71'
    Перейра Матеус из команды Нюрнберг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 71'
    Отличные скиллы показывает Перейра Матеус, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    71'
    Бенталеб Набиль наказан за толчок Исхак Микаэль
  • 70'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Кубо Юя из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 69'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
  • 68'
    Удар от ворот произведет Нюрнберг
  • 68'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Бенталеб Набиль
  • 67'
    Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 67'
    Бауэр Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 67'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 67'
    Плохо сыграл Настасич Матия - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 66'
    Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 66'
    Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает навес прямо в штрафную.
  • 66'
    Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    66'
    Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.
  • 66'
    Калиджиури Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    66'
    Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.
  • 65'
    Ощипка Бастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 65'
    Исхак Микаэль из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 65'
    Нюрнберг начинает контратаку
  • 65'
    Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Эвертон Алмейда III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 63'
    Эмболо Брель из команды Шальке-04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 63'
    Nassim Boujellab из команды Шальке-04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 63'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 62'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    61'
    Сане Салиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 61'
    Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Лёвен Эдуард нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Арит Амин из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Перейра Матеус
  • 60'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 60'
    Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Отличные скиллы показывает Ощипка Бастиан, обводя своих соперников
  • 59'
    Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    57'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 в офсайде
  • 57'
    Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает навес прямо в штрафную.
  • 57'
    Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    57'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 57'
    Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    56'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 56'
    Маскарель Омар мяч отрикошетил от ворот
  • 56'
    Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    56'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 подал угловой слева.
  • 56'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 55'
    Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Арит Амин из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Перейра Матеус
  • Фол, нарушение
    54'
    Эмболо Брель из команды Шальке-04 толкнул локтем оппонента. Это Керк Себастьян заработал фол
  • 53'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Перейра Матеус из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Арит Амин
  • 52'
    Удар от ворот произведет Нюрнберг
  • 52'
    Nassim Boujellab из команды Шальке-04 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    52'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 подал угловой слева.
  • 51'
    Арит Амин мяч отрикошетил от ворот
  • 51'
    Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
  • 51'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Удар от ворот произведет Нюрнберг
  • 50'
    Ляйбольд Тим получил травму и заменен. Кубо Юя выходит на поле.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 50'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 50'
    Сане Салиф делает длинную передачу вперед
  • 49'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    49'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ляйбольд Тим получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Ляйбольд Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Эвертон Алмейда III из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Эмболо Брель пострадал.
  • Фол, нарушение
    47'
    Nassim Boujellab наказан за толчок Лёвен Эдуард
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    46'
    Ляйбольд Тим наказан за толчок Калиджиури Даниэль
  • 46'
    Тактическая замена. Скрибски Стивен уходит с поля и его заменяет Эмболо Брель
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Мюль Лукас бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • Угловой
    48'
    Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Описание гола
    47'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Беренс Ханно из команды Нюрнберг пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
  • Фол, нарушение
    46'
    ПЕНАЛЬТИ - Нюбель Александр из команды Шальке-04 привез своей команде пенальти за опасную игру против Перейра Матеус.
  • 46'
    Беренс Ханно разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Нюрнберг
  • 45'
    Шанс! Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 пробил головой, но мимо
  • Угловой
    45'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 44'
    Nassim Boujellab мяч отрикошетил от ворот
  • 44'
    Отличные скиллы показывает Nassim Boujellab, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    43'
    Беренс Ханно из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Нюбель Александр пострадал.
  • 43'
    Калиджиури Даниэль ошибается в защите.
  • 43'
    Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Маскарель Омар из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Перейра Матеус
  • 42'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 39'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Опасность предотвращена - Сане Салиф из команды Шальке-04 вступил в отбор удачно
  • 39'
    Беренс Ханно из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 39'
    Удар от ворот произведет Нюрнберг
  • 39'
    Nassim Boujellab не смог попасть в створ ударом издали
  • 38'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Нюрнберг
  • 37'
    Nassim Boujellab из команды Шальке-04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 37'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    36'
    Исхак Микаэль возвращается на поле.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 35'
    Лёвен Эдуард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Травма, повреждение
    35'
    Ох, нехорошо это выглядит. Исхак Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    34'
    Исхак Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    34'
    Стамбули Бенжамин из команды Шальке-04 опасно и грубо сыграл. Исхак Микаэль пострадал.
  • 33'
    Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 33'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 31'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Арит Амин из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 30'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 29'
    Шальке-04 контролирует мяч.
  • 28'
    Нюрнберг контролирует мяч.
  • 26'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Исхак Микаэль из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Скрибски Стивен
  • 26'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 25'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Офсайд
    24'
    Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
  • 24'
    Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Nassim Boujellab навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Эвертон Алмейда III из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Бургшталлер Гвидо пострадал.
  • Офсайд
    22'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 в офсайде
  • 21'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Бауэр Роберт из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Ощипка Бастиан
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Арит Амин
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 20'
    Перейра Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
  • 19'
    Нюрнберг контролирует мяч.
  • 18'
    Шальке-04 контролирует мяч.
  • 18'
    Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает навес прямо в штрафную.
  • 17'
    Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Nassim Boujellab из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Перейра Матеус
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 15'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 делает неудачный навес.
  • 15'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Скрибски Стивен из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 14'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Мюль Лукас наказан за толчок Ощипка Бастиан
  • Угловой
    13'
    Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
  • 13'
    Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Керк Себастьян из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Маскарель Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Плохо сыграл Стамбули Бенжамин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    11'
    Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой справа.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 10'
    Маскарель Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
  • 10'
    Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
  • 10'
    Стамбули Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    9'
    Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
  • 9'
    Исхак Микаэль из команды Нюрнберг отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 9'
    Исхак Микаэль из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Перейра Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 8'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Отличные скиллы показывает Бургшталлер Гвидо, обводя своих соперников
  • 7'
    Исхак Микаэль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 7'
    Перейра Матеус из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Удар от ворот произведет Нюрнберг
  • 7'
    Маскарель Омар не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Арит Амин из команды Шальке-04 делает пас партнеру.
  • 6'
    Плохо сыграл Эррас Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 6'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
  • 5'
    Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Отличные скиллы показывает Ляйбольд Тим, обводя своих соперников
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 4'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Nassim Boujellab из команды Шальке-04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 3'
    Nassim Boujellab из команды Шальке-04 идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Нюрнберг контролирует мяч.
  • 2'
    Шальке-04 контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Нюрнберг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нюрнберг 1:1 Шальке 04
Нюрнберг
19.3% (35)
Ничья
31.5% (57)
Шальке 04
49.2% (89)
1:2 Шальке 04
28.2% (51)
1:1 Ничья
24.9% (45)
0:1 Шальке 04
12.2% (22)
2:1 Нюрнберг
9.4% (17)
0:2 Шальке 04
5.5% (10)
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