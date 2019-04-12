Германия: Бундеслига 2018-2019

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает навес прямо в штрафную.

95' Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

95' Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Стамбули Бенжамин получил желтую карточку от судьи

94' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

94' Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой справа.

93' Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

91' Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

91' Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

89' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

89' Перейра Матеус из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...

89' Отличные скиллы показывает Перейра Матеус , обводя своих соперников

88' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой справа.

88' Перейра Матеус пробил со штрафного прямо в стенку

86' Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

85' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

85' Маскарель Омар из команды Шальке-04 делает навес прямо в штрафную.

85' Плохо сыграл Матения Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Эмболо Брель из команды Шальке-04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

82' ГОООООЛ - Кубо Юя Нюрнберг забивает ударом головой

82' Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает отличный кросс...

82' Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе

82' Руди Себастьян из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

82' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Nassim Boujellab уходит с поля и его заменяет Руди Себастьян

80' Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

79' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Перейра Матеус получил желтую карточку от судьи

78' Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

78' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

77' Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

76' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.

76' Перейра Матеус бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

76' Эмболо Брель из команды Шальке-04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

75' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

74' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Шальке-04

74' Исхак Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

72' Маскарель Омар получил желтую карточку от судьи

71' Перейра Матеус из команды Нюрнберг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Отличные скиллы показывает Перейра Матеус , обводя своих соперников

70' Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Кубо Юя из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...

70' Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

70' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

69' Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...

68' Удар от ворот произведет Нюрнберг

68' Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

67' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

67' Плохо сыграл Настасич Матия - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает навес прямо в штрафную.

66' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.

66' Калиджиури Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.

65' Ощипка Бастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Исхак Микаэль из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

65' Нюрнберг начинает контратаку

65' Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

63' Эмболо Брель из команды Шальке-04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

63' Nassim Boujellab из команды Шальке-04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

63' Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

62' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Сане Салиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

60' Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

60' Отличные скиллы показывает Ощипка Бастиан , обводя своих соперников

59' Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

59' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает навес прямо в штрафную.

57' Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

55' Бауэр Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 идет с мячом вперед на обострение...

53' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Нюрнберг

52' Nassim Boujellab из команды Шальке-04 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

51' Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков

51' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Нюрнберг

50' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

50' Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

49' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Ляйбольд Тим получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Ляйбольд Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Nassim Boujellab наказан за толчок Лёвен Эдуард

46' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.