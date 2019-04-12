Германия: Бундеслига 2018-2019
Нюрнберг
1:1
Конец матча
Стадион: Max-Morlock-Stadion Зрители: 50000
Шальке 04
0:0
45' Не забитый пенальтиБеренс Ханно
72' Желтая карточкаМаскарель Омар
78' Желтая карточкаПерейра Матеус
1:0
82' ГолКубо Юя
1:1
85' ГолНастасич Матия
90' Желтая карточкаСтамбули Бенжамин
28
Мюль
Лукас
23
Ляйбольд
Тим
17
Лёвен
Эдуард
29
Эррас
Патрик
18
Беренс
Ханно
26
Сане
Салиф
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
23 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
29 Эррас ПатрикПолузащитник
-
18 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Boris Schommers
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Стевенс Хуб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
0:0
50'
72'
78'
82'
1:0
85'
1:1
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 8
-
11 Угловые 9
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Нюрнберг Последние 20 матчей: +2 =5 -13Штуттгарт 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 3:0 Аугсбург Нюрнберг 5:1 Млада Болеслав Айнтрахт Фр 1:0 Нюрнберг
Хоффенхайм 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг Фортуна 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Боруссия Д Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Гамбург 1:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Вердер Майнц 2:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:3 Герта Нюрнберг 1:2 Мускрон-Перювельз Нюрнберг 1:1 ПЕК Зволле Нюрнберг 0:1 Фрайбург Боруссия М 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 0:2 Вольфсбург Бавария 3:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Байер Л
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04
Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург Шальке 04 2:2 Генк Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Байер Л Аугсбург 1:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Нюрнберг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Нюрнберг 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 4:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Нюрнберг Бундеслига Шальке 04 1:1 Нюрнберг Бундеслига Шальке 04 3:2 Нюрнберг Кубок Нюрнберг 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 1:2 Шальке 04 Бундеслига Нюрнберг 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Нюрнберг Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|74 - 28
|64
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|66 - 35
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|53 - 22
|55
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 31
|52
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|47 - 35
|48
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 42
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|11
|11
|6
|58 - 39
|44
|8.
|Вердер
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|50 - 40
|43
|9.
|Байер Л
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|50 - 48
|42
|10.
|Фортуна
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|38 - 52
|37
|11.
|Герта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|41 - 46
|35
|12.
|Майнц
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 48
|33
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|38 - 48
|32
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 47
|27
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|37 - 54
|25
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|27 - 60
|21
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|24 - 54
|18
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|25 - 65
|14
Нюрнберг
19.3% (35)
Ничья
31.5% (57)
Шальке 04
49.2% (89)
1:2 Шальке 04
28.2% (51)
1:1 Ничья
24.9% (45)
0:1 Шальке 04
12.2% (22)
2:1 Нюрнберг
9.4% (17)
0:2 Шальке 04
5.5% (10)
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