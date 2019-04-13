Англия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Брайтон
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Борнмут
0'
22' Желтая карточка
Аке Натан
29'
1
Райан
Мэтью
22
Монтойя
Мартин
4
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
30
Бернардо
Фернандес
8
Биссума
Ив
6
Стивенс
Дейл
24
Прёппер
Дэви
11
Кноккарт
Антони
10
Андоне
Флорин
9
Локадия
Юрген
1
Боруц
Артур
33
Мефам
Крис
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
15
Смит
Адам
4
Гослинг
Дэн
20
Брукс
Дэвид
8
Хефферсон
Лерма
24
Фрейзер
Райан
17
Кинг
Джошуа
13
Уилсон
Каллум
Брайтон
4-3-3
Борнмут
3-5-2

Ход матча

22'
 
Аке Натан
  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон
Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль Борнмут 1:3 Брайтон Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:0 Эвертон Брайтон 1:1 Арсенал Борнмут 2:0 Брайтон
Борнмут Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут
Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут Борнмут 4:0 Челси Борнмут 2:0 Вест Хэм Эвертон 2:0 Борнмут Борнмут 1:3 Брайтон Борнмут 3:3 Уотфорд Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Тоттенхэм 5:0 Борнмут Борнмут 2:0 Брайтон Челси 1:0 Борнмут Вулверхэмптон 2:0 Борнмут Борнмут 0:4 Ливерпуль

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Борнмут: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Борнмут 1:3 Брайтон Кубок Борнмут 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:0 Брайтон Кубок лиги
Борнмут 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Борнмут Борнмут 3:2 Брайтон Брайтон 1:1 Борнмут Борнмут 1:1 Брайтон Борнмут 1:0 Брайтон Первая лига Брайтон 1:1 Борнмут Первая лига Брайтон 3:2 Борнмут Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Тоттенхэм Заявка 33 22 1 10 64 - 34 67
4. Челси Заявка 33 20 6 7 57 - 34 66
5. Арсенал Заявка 32 19 6 7 65 - 40 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 33 13 9 11 41 - 40 48
8. Лестер Заявка 34 14 5 15 46 - 45 47
9. Эвертон 0:0 Заявка 34 13 8 13 46 - 42 47
10. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
11. Вест Хэм Заявка 33 12 6 15 41 - 50 42
12. Кристал Пэлас Заявка 33 11 6 16 39 - 43 39
13. Борнмут 0:0 Заявка 34 11 6 17 44 - 61 39
14. Ньюкасл Заявка 34 10 8 16 32 - 43 38
15. Бёрнли 0:0 Заявка 34 10 7 17 40 - 60 37
16. Брайтон 0:0 Заявка 32 9 7 16 32 - 46 34
17. Саутгемптон 1:1 Заявка 33 8 10 15 37 - 54 34
18. Кардифф Сити 0:0 Заявка 33 8 5 20 28 - 61 29
19. Фулхэм 0:0 Заявка 34 4 6 24 30 - 76 18
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 34 3 5 26 19 - 67 14
  • Первый тайм
  • 29'
    Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • Фол, нарушение
    28'
    Прёппер Дэви нарушает правила. Хефферсон Лерма пострадал
  • 28'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Аке Натан наказан за толчок Монтойя Мартин
  • 27'
    Борнмут контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Прёппер Дэви наказан за толчок Хефферсон Лерма
  • 26'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • Желтая карточка
    22'
    Аке Натан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Аке Натан из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Биссума Ив
  • 21'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 21'
    Прёппер Дэви из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 20'
    Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 20'
    Смит Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
  • 19'
    Бернардо Фернандес из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 18'
    Монтойя Мартин из команды Брайтон делает пас партнеру.
  • 18'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    О, нет. Из многообещающей позиции Локадия Юрген из команды Брайтон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 17'
    Андоне Флорин из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.
  • 17'
    Биссума Ив из команды Брайтон делает пас партнеру.
  • 16'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 16'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 15'
    Шанс! Кинг Джошуа из команды Борнмут пробил головой, но мимо
  • 15'
    Аке Натан из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
  • 15'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.
  • 15'
    Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 15'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Смит Адам наказан за толчок Андоне Флорин
  • 14'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Матч остановлен
  • 13'
    Боруц Артур взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 11'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 10'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 10'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 8'
    Борнмут имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 6'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 6'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 5'
    ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 4'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Биссума Ив из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 4'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 3'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 3'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 2'
    Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 1'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Борнмут
Брайтон
61.8% (105)
Ничья
31.2% (53)
Борнмут
7.1% (12)
2:1 Брайтон
28.8% (49)
1:0 Брайтон
28.2% (48)
1:1 Ничья
25.3% (43)
1:2 Борнмут
4.1% (7)
0:0 Ничья
2.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...