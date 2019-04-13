Англия: Премьер-лига 2018-2019
22' Желтая карточкаАке Натан
24
Прёппер
Дэви
33
Мефам
Крис
3
Кук
Стив
15
Смит
Адам
20
Брукс
Дэвид
17
Кинг
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьютон Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
15 Смит АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Айб ДжордонПолузащитник
- Нападающий
-
9 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон
Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль Борнмут 1:3 Брайтон Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:0 Эвертон Брайтон 1:1 Арсенал Борнмут 2:0 Брайтон
Борнмут Последние 20 матчей: +4 =3 -13Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут
Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут Борнмут 4:0 Челси Борнмут 2:0 Вест Хэм Эвертон 2:0 Борнмут Борнмут 1:3 Брайтон Борнмут 3:3 Уотфорд Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Тоттенхэм 5:0 Борнмут Борнмут 2:0 Брайтон Челси 1:0 Борнмут Вулверхэмптон 2:0 Борнмут Борнмут 0:4 Ливерпуль
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Борнмут: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|22
|1
|10
|64 - 34
|67
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|57 - 34
|66
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|65 - 40
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|33
|13
|9
|11
|41 - 40
|48
|8.
|Лестер
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|46 - 45
|47
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 42
|47
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 50
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|39 - 43
|39
|13.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|34
|11
|6
|17
|44 - 61
|39
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|32 - 43
|38
|15.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|40 - 60
|37
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|32 - 46
|34
|17.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|33
|8
|10
|15
|37 - 54
|34
|18.
|Кардифф Сити
|0:0 Заявка
|33
|8
|5
|20
|28 - 61
|29
|19.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|34
|4
|6
|24
|30 - 76
|18
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|19 - 67
|14
Брайтон
61.8% (105)
Ничья
31.2% (53)
Борнмут
7.1% (12)
2:1 Брайтон
28.8% (49)
1:0 Брайтон
28.2% (48)
1:1 Ничья
25.3% (43)
1:2 Борнмут
4.1% (7)
0:0 Ничья
2.9% (5)
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