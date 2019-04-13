Англия: Премьер-лига 2018-2019

Первый тайм

29' Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе

29' Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...

28' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

28' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Борнмут контролирует мяч.

26' Удар от ворот произведет Борнмут

22' Аке Натан получил желтую карточку от судьи

21' Удар от ворот произведет Борнмут

21' Прёппер Дэви из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

20' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

20' Смит Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.

19' Бернардо Фернандес из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

19' Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

19' Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

18' Монтойя Мартин из команды Брайтон делает пас партнеру.

18' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' О, нет. Из многообещающей позиции Локадия Юрген из команды Брайтон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

17' Андоне Флорин из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.

17' Биссума Ив из команды Брайтон делает пас партнеру.

16' Брайтон контролирует мяч.

16' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Брайтон

15' Шанс! Кинг Джошуа из команды Борнмут пробил головой, но мимо

15' Аке Натан из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.

15' Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.

15' Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.

15' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

15' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Матч остановлен

13' Боруц Артур взял и забрал мяч на выходе

13' Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

12' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Борнмут контролирует мяч.

11' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Брайтон контролирует мяч.

10' Борнмут контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

10' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Борнмут контролирует мяч.

8' Борнмут имеет хороший шанс забить.

7' Удар от ворот произведет Борнмут

6' Брайтон контролирует мяч.

6' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Брайтон

5' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

5' ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар с лета, но не попал по воротам!

4' Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...

4' Биссума Ив из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Борнмут контролирует мяч.

3' Брайтон контролирует мяч.

3' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Борнмут

2' Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали

1' Брайтон контролирует мяч.

1' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля