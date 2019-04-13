Англия: Премьер-лига 2018-2019
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Крэйвен Коттедж
Эвертон
25
Рико
Серхио
13
Рим
Тим
23
Брайан
Джо
10
Кэрни
Том
12
Бабель
Райан
12
Динь
Люка
30
Ришарлисон
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
-
23 Брайан ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
12 Бабель РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шюррле АндреНападающий
-
56 Харви Эллиот
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 РишарлисонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +2 =3 -15Уотфорд 4:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Фулхэм 1:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Фулхэм
Фулхэм 1:2 Челси Саутгемптон 2:0 Фулхэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Фулхэм 4:2 Брайтон Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Олдхэм Атлетик Арсенал 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лестер
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =2 -10Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон
Эвертон 0:0 Ливерпуль Кардифф Сити 0:3 Эвертон Уотфорд 1:0 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Миллуолл 3:2 Эвертон Саутгемптон 2:1 Эвертон Эвертон 2:0 Борнмут Эвертон 2:1 Линкольн Сити Эвертон 0:1 Лестер Брайтон 1:0 Эвертон Бёрнли 1:5 Эвертон Эвертон 2:6 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:1 Эвертон Эвертон 2:2 Уотфорд
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Эвертон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Фулхэм Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Фулхэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|22
|1
|10
|64 - 34
|67
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|57 - 34
|66
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|65 - 40
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|33
|13
|8
|12
|40 - 40
|47
|8.
|Лестер
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|46 - 45
|47
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 42
|47
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 50
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|39 - 43
|39
|13.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|34
|11
|6
|17
|44 - 61
|39
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|32 - 43
|38
|15.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|40 - 60
|37
|16.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|37 - 53
|36
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|32 - 46
|34
|18.
|Кардифф Сити
|0:0 Заявка
|33
|8
|5
|20
|28 - 61
|29
|19.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|34
|4
|6
|24
|30 - 76
|18
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|19 - 67
|14
Фулхэм
12.3% (21)
Ничья
18.1% (31)
Эвертон
69.6% (119)
1:2 Эвертон
47.4% (81)
1:1 Ничья
15.2% (26)
0:1 Эвертон
10.5% (18)
2:1 Фулхэм
7% (12)
0:2 Эвертон
5.8% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...