Англия: Премьер-лига 2018-2019

Первый тайм

24' Зума Курт из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Бернард Дуарте из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.

24' Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

24' Джагелка Фил из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Бабель Райан из команды Фулхэм подал угловой справа.

22' Бабель Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.

21' Бабель Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.

21' Джагелка Фил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Кэрни Том из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...

21' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

21' Хорошую попытку сделал Бернард Дуарте . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Гомеш Андре из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

20' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

20' Динь Люка из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.

20' Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

20' Ришарлисон из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

19' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Фулхэм

18' Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

18' Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

15' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

15' Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

14' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

12' Хорошую попытку сделал Митрович Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Кэрни Том из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

11' Хорошую попытку сделал Бернард Дуарте . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

11' Кэрни Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

10' Фосу-Менса Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Гомеш Андре из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

10' Ришарлисон из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

10' Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

8' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Эвертон контролирует мяч.

6' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

4' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Эвертон контролирует мяч.

2' Эвертон контролирует мяч.

1' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Фулхэм начинает с центра поля