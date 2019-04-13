Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Эвертон
0' 27'
25
Рико
Серхио
21
Фосу-Менса
Тимоти
20
Ле
Маршан
Максим
13
Рим
Тим
23
Брайан
Джо
5
Чамберс
Калум
29
Замбо-Ангисса
Андре
3
Сесеньон
Райан
10
Кэрни
Том
12
Бабель
Райан
9
Митрович
Александр
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
6
Джагелка
Фил
5
Зума
Курт
12
Динь
Люка
17
Гуэйе
Идрисса
8
Гомеш
Андре
30
Ришарлисон
10
Сигурдссон
Гильфи
20
Бернард
Дуарте
29
Калверт-Льюин
Доминик
Фулхэм
4-2-3-1
Эвертон
4-2-3-1
  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Уотфорд 4:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Фулхэм 1:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Фулхэм
Фулхэм 1:2 Челси Саутгемптон 2:0 Фулхэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Фулхэм 4:2 Брайтон Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Олдхэм Атлетик Арсенал 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лестер
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон
Эвертон 0:0 Ливерпуль Кардифф Сити 0:3 Эвертон Уотфорд 1:0 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Миллуолл 3:2 Эвертон Саутгемптон 2:1 Эвертон Эвертон 2:0 Борнмут Эвертон 2:1 Линкольн Сити Эвертон 0:1 Лестер Брайтон 1:0 Эвертон Бёрнли 1:5 Эвертон Эвертон 2:6 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:1 Эвертон Эвертон 2:2 Уотфорд

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Эвертон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Кубок лиги
Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Фулхэм Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Фулхэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Тоттенхэм Заявка 33 22 1 10 64 - 34 67
4. Челси Заявка 33 20 6 7 57 - 34 66
5. Арсенал Заявка 32 19 6 7 65 - 40 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 33 13 8 12 40 - 40 47
8. Лестер Заявка 34 14 5 15 46 - 45 47
9. Эвертон 0:0 Заявка 34 13 8 13 46 - 42 47
10. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
11. Вест Хэм Заявка 33 12 6 15 41 - 50 42
12. Кристал Пэлас Заявка 33 11 6 16 39 - 43 39
13. Борнмут 0:0 Заявка 34 11 6 17 44 - 61 39
14. Ньюкасл Заявка 34 10 8 16 32 - 43 38
15. Бёрнли 0:0 Заявка 34 10 7 17 40 - 60 37
16. Саутгемптон 1:0 Заявка 33 9 9 15 37 - 53 36
17. Брайтон 0:0 Заявка 32 9 7 16 32 - 46 34
18. Кардифф Сити 0:0 Заявка 33 8 5 20 28 - 61 29
19. Фулхэм 0:0 Заявка 34 4 6 24 30 - 76 18
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 34 3 5 26 19 - 67 14
  • Первый тайм
  • 24'
    Зума Курт из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 24'
    Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 24'
    Бернард Дуарте из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 24'
    Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает пас партнеру.
  • 24'
    Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Джагелка Фил из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 24'
    Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Чамберс Калум наказан за толчок Калверт-Льюин Доминик
  • 23'
    Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Бабель Райан из команды Фулхэм подал угловой справа.
  • 22'
    Митрович Александр мяч отрикошетил от ворот
  • Угловой
    22'
    Бабель Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
  • 22'
    Митрович Александр оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Пикфорд Джордан перевел мяч на угловой.
  • Угловой
    21'
    Бабель Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
  • 21'
    Джагелка Фил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 21'
    Кэрни Том из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 21'
    Хорошую попытку сделал Бернард Дуарте. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 20'
    Гомеш Андре из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Динь Люка из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 20'
    Гомеш Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Ришарлисон из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 18'
    Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 18'
    Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Брайан Джо из команды Фулхэм играет слишком грубо. Ришарлисон оказался на газоне.
  • 17'
    Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 15'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    12'
    Ришарлисон наказан за толчок Брайан Джо
  • 12'
    Хорошую попытку сделал Митрович Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 12'
    Кэрни Том из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Хорошую попытку сделал Бернард Дуарте. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 11'
    Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Кэрни Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 10'
    Фосу-Менса Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Гомеш Андре из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Ришарлисон из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 10'
    Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    8'
    Зума Курт наказан за толчок Митрович Александр
  • 8'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 6'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Митрович Александр пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан держит все под контролем
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 4'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 2'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 1'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Фулхэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Эвертон
Фулхэм
12.3% (21)
Ничья
18.1% (31)
Эвертон
69.6% (119)
1:2 Эвертон
47.4% (81)
1:1 Ничья
15.2% (26)
0:1 Эвертон
10.5% (18)
2:1 Фулхэм
7% (12)
0:2 Эвертон
5.8% (10)
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