Англия: Премьер-лига 2018-2019
Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Вест Хэм
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Рединг Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Уотфорд Фулхэм 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Челси
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|57 - 34
|66
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|21
|1
|10
|60 - 34
|64
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|65 - 40
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|40 - 39
|47
|8.
|Лестер
|Заявка
|33
|14
|5
|14
|46 - 44
|47
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|10.
|Эвертон
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|46 - 42
|46
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 50
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|39 - 43
|39
|13.
|Борнмут
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|44 - 61
|38
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|40 - 60
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|31 - 43
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|32 - 46
|33
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|36 - 53
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|28 - 61
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|30 - 76
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|19 - 63
|14
Манчестер Юнайтед
91.2% (83)
Ничья
4.4% (4)
Вест Хэм
4.4% (4)
2:1 Манчестер Юнайтед
33% (30)
2:0 Манчестер Юнайтед
31.9% (29)
3:1 Манчестер Юнайтед
8.8% (8)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.7% (7)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.4% (4)
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