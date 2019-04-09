Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Вест Хэм

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Рединг Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм
Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Уотфорд Фулхэм 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед Кубок Carling
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Челси Заявка 33 20 6 7 57 - 34 66
4. Тоттенхэм Заявка 32 21 1 10 60 - 34 64
5. Арсенал Заявка 32 19 6 7 65 - 40 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон Заявка 32 13 8 11 40 - 39 47
8. Лестер Заявка 33 14 5 14 46 - 44 47
9. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
10. Эвертон Заявка 33 13 7 13 46 - 42 46
11. Вест Хэм Заявка 33 12 6 15 41 - 50 42
12. Кристал Пэлас Заявка 33 11 6 16 39 - 43 39
13. Борнмут Заявка 33 11 5 17 44 - 61 38
14. Бёрнли Заявка 33 10 6 17 40 - 60 36
15. Ньюкасл Заявка 33 9 8 16 31 - 43 35
16. Брайтон Заявка 31 9 6 16 32 - 46 33
17. Саутгемптон Заявка 32 8 9 15 36 - 53 33
18. Кардифф Сити Заявка 32 8 4 20 28 - 61 28
19. Фулхэм Заявка 33 4 5 24 30 - 76 17
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 33 3 5 25 19 - 63 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

    До начала игры, которая состоится 13.04.2019, осталось 1 день 16 часов 56 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
    Манчестер Юнайтед
    91.2% (83)
    Ничья
    4.4% (4)
    Вест Хэм
    4.4% (4)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    33% (30)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    31.9% (29)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    8.8% (8)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.7% (7)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.4% (4)
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