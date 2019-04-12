Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Арсенал
26
Фостер
Бен
2
Янмат
Дарил
6
Мариаппа
Эдриан
15
Каткарт
Крейг
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
16
Дюкур
Абдулайе
29
Капу
Этьен
37
Перейра
Роберто
9
Дини
Трой
7
Делофеу
Херард
19
Лено
Бернд
20
Мустафи
Шкодран
6
Косельни
Лоран
18
Монреаль
Начо
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
8
Ремзи
Аарон
11
Торрейра
Лукас
31
Колашинац
Сеад
17
Айуоби
Алекс
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
9
Ляказетт
Александр
Уотфорд
4-4-2
Арсенал
3-4-1-2

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас
Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд Борнмут 3:3 Уотфорд Уотфорд 1:1 Ньюкасл Уотфорд 1:2 Челси Вест Хэм 0:2 Уотфорд
Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал
Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Кардифф Сити Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Челси Вест Хэм 1:0 Арсенал

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Арсенал: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Арсенал 2:0 Уотфорд Премьер-лига Арсенал 3:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Уотфорд Премьер-лига
Уотфорд 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:0 Уотфорд Премьер-лига Арсенал 1:2 Уотфорд Кубок Уотфорд 0:3 Арсенал Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Челси Заявка 33 20 6 7 57 - 34 66
4. Тоттенхэм Заявка 32 21 1 10 60 - 34 64
5. Арсенал Заявка 32 19 6 7 65 - 40 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон Заявка 32 13 8 11 40 - 39 47
8. Лестер Заявка 34 14 5 15 46 - 45 47
9. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
10. Эвертон Заявка 33 13 7 13 46 - 42 46
11. Вест Хэм Заявка 33 12 6 15 41 - 50 42
12. Кристал Пэлас Заявка 33 11 6 16 39 - 43 39
13. Борнмут Заявка 33 11 5 17 44 - 61 38
14. Ньюкасл Заявка 34 10 8 16 32 - 43 38
15. Бёрнли Заявка 33 10 6 17 40 - 60 36
16. Брайтон Заявка 31 9 6 16 32 - 46 33
17. Саутгемптон Заявка 32 8 9 15 36 - 53 33
18. Кардифф Сити Заявка 32 8 4 20 28 - 61 28
19. Фулхэм Заявка 33 4 5 24 30 - 76 17
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 33 3 5 25 19 - 63 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 15.04.2019, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.
    • Прогнозы на матч Уотфорд - Арсенал
    Уотфорд
    5.6% (5)
    Ничья
    20% (18)
    Арсенал
    74.4% (67)
    1:2 Арсенал
    46.7% (42)
    1:1 Ничья
    15.6% (14)
    0:2 Арсенал
    8.9% (8)
    1:3 Арсенал
    5.6% (5)
    0:1 Арсенал
    4.4% (4)
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