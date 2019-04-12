Англия: Премьер-лига 2018-2019
Уотфорд
Позже
Стадион: Викарадж Роад
Арсенал
26
Фостер
Бен
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
29
Капу
Этьен
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Основной состав
-
19 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =4 -5Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас
Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд Борнмут 3:3 Уотфорд Уотфорд 1:1 Ньюкасл Уотфорд 1:2 Челси Вест Хэм 0:2 Уотфорд
Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал
Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Кардифф Сити Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Челси Вест Хэм 1:0 Арсенал
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Арсенал: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Челси
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|57 - 34
|66
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|21
|1
|10
|60 - 34
|64
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|65 - 40
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|40 - 39
|47
|8.
|Лестер
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|46 - 45
|47
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|10.
|Эвертон
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|46 - 42
|46
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 50
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|39 - 43
|39
|13.
|Борнмут
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|44 - 61
|38
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|32 - 43
|38
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|40 - 60
|36
|16.
|Брайтон
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|32 - 46
|33
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|36 - 53
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|28 - 61
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|30 - 76
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|19 - 63
|14
Уотфорд
5.6% (5)
Ничья
20% (18)
Арсенал
74.4% (67)
1:2 Арсенал
46.7% (42)
1:1 Ничья
15.6% (14)
0:2 Арсенал
8.9% (8)
1:3 Арсенал
5.6% (5)
0:1 Арсенал
4.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...