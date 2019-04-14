Швейцария: Суперлига 2018-2019
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
33
Леняни
Эрмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Яо ЭложЗащитник
- Полузащитник
-
20 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
21 Янко МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кукели БуримПолузащитник
- Полузащитник
-
90 PhilippeНападающий
-
-
Главный тренер: Murat Yakin
Ход матча
-
1 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +4 =9 -7Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано
Сьон Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сьон 2:2 Люцерн Тун 1:2 Сьон Сьон 1:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон
Последние игры между собой
Лугано: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Сьон Кубок Лугано 1:2 Сьон Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|29
|24
|4
|1
|78 - 27
|76
|2.
|Базель
|29
|14
|11
|4
|52 - 39
|53
|3.
|Тун
|0:0
|29
|10
|9
|10
|52 - 47
|39
|4.
|Санкт-Галлен
|0:0
|29
|10
|6
|13
|40 - 49
|36
|5.
|Цюрих
|0:0
|29
|8
|11
|10
|36 - 40
|35
|6.
|Сьон
|0:0
|28
|9
|7
|12
|43 - 43
|34
|7.
|Люцерн
|29
|10
|4
|15
|42 - 51
|34
|8.
|Лугано
|0:0
|29
|7
|13
|9
|38 - 41
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|29
|7
|8
|14
|37 - 56
|29
|10.
|Грасcхоппер
|28
|5
|7
|16
|26 - 51
|22
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