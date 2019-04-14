Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Лугано
0:0
Перерыв

Стадион:
Сьон
0'
1
Да
Коста
Давид
28
Сульмони
Фульвио
4
Akos
Kecskes
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
14
Саббатини
Джонатан
33
Чрнигой
Домен
11
Карлиньос
Жуниор
19
Герндт
Александр
32
Садику
Армандо
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
34
Ндойе
Бирама
3
Andre
Neitzke
27
Моргадо
Бруно
6
Christian
Zock
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
7
Касами
Пайтим
33
Леняни
Эрмир
9
Робертс
Улдрикис
Лугано
3-4-2-1
Сьон
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Адриан Оливейра
Моргадо Бруно
  • 1 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано
Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо Цюрих 0:0 Лугано Лугано 2:2 Сьон Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Лугано Лугано 1:4 Люцерн Базель 3:2 Лугано
Сьон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сьон 2:2 Люцерн Тун 1:2 Сьон Сьон 1:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон
Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 2:4 Базель Сьон 2:2 Санкт-Галлен Базель 1:0 Сьон Люцерн 1:3 Сьон Сьон 2:2 Лугано Сьон 0:1 Богемианс-1905 Арау 7:1 Сьон Сьон 2:2 Ференцварош Сьон 3:0 Динамо Бухарест Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Базель Лугано 2:2 Сьон Сьон 2:0 Люцерн Сьон 2:1 Тун Лозанна-Спорт 1:1 Сьон

Последние игры между собой

Лугано: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига
Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Сьон Кубок Лугано 1:2 Сьон Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 29 24 4 1 78 - 27 76
2. Базель 29 14 11 4 52 - 39 53
3. Тун 0:0 29 10 9 10 52 - 47 39
4. Санкт-Галлен 0:0 29 10 6 13 40 - 49 36
5. Цюрих 0:0 29 8 11 10 36 - 40 35
6. Сьон 0:0 28 9 7 12 43 - 43 34
7. Люцерн 29 10 4 15 42 - 51 34
8. Лугано 0:0 29 7 13 9 38 - 41 34
9. Нёвшатель Ксамакс 29 7 8 14 37 - 56 29
10. Грасcхоппер 28 5 7 16 26 - 51 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Сьон делает замену. Моргадо Бруно уходит с поля, а Адриан Оливейра выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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