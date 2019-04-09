Англия: Премьер-лига 2018-2019
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =6 -2Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Байя Ливерпуль 0:0 Бавария Ливерпуль 1:1 Насьонал Мадейра Ливерпуль 3:0 Борнмут Байя 0:1 Ливерпуль
Челси Последние 20 матчей: +13 =1 -6Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси
Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси Челси 0:2 Манчестер Сити Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Борнмут 4:0 Челси Челси 3:0 Шеффилд Уэнсдей Челси 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Кубок Челси 0:2 Ливерпуль Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Челси
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|57 - 34
|66
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|21
|1
|10
|60 - 34
|64
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|65 - 40
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|40 - 39
|47
|8.
|Лестер
|Заявка
|33
|14
|5
|14
|46 - 44
|47
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|10.
|Эвертон
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|46 - 42
|46
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 50
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|39 - 43
|39
|13.
|Борнмут
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|44 - 61
|38
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|40 - 60
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|31 - 43
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|32 - 46
|33
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|36 - 53
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|28 - 61
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|30 - 76
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|19 - 63
|14
Ливерпуль
73.4% (58)
Ничья
13.9% (11)
Челси
12.7% (10)
2:1 Ливерпуль
49.4% (39)
1:1 Ничья
10.1% (8)
3:1 Ливерпуль
8.9% (7)
1:2 Челси
6.3% (5)
1:0 Ливерпуль
3.8% (3)
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