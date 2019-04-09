Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Ливерпуль
 
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Челси

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Байя Ливерпуль 0:0 Бавария Ливерпуль 1:1 Насьонал Мадейра Ливерпуль 3:0 Борнмут Байя 0:1 Ливерпуль
Челси Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси
Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси Челси 0:2 Манчестер Сити Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Борнмут 4:0 Челси Челси 3:0 Шеффилд Уэнсдей Челси 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига
Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Кубок Челси 0:2 Ливерпуль Кубок Carling
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Челси Заявка 33 20 6 7 57 - 34 66
4. Тоттенхэм Заявка 32 21 1 10 60 - 34 64
5. Арсенал Заявка 32 19 6 7 65 - 40 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон Заявка 32 13 8 11 40 - 39 47
8. Лестер Заявка 33 14 5 14 46 - 44 47
9. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
10. Эвертон Заявка 33 13 7 13 46 - 42 46
11. Вест Хэм Заявка 33 12 6 15 41 - 50 42
12. Кристал Пэлас Заявка 33 11 6 16 39 - 43 39
13. Борнмут Заявка 33 11 5 17 44 - 61 38
14. Бёрнли Заявка 33 10 6 17 40 - 60 36
15. Ньюкасл Заявка 33 9 8 16 31 - 43 35
16. Брайтон Заявка 31 9 6 16 32 - 46 33
17. Саутгемптон Заявка 32 8 9 15 36 - 53 33
18. Кардифф Сити Заявка 32 8 4 20 28 - 61 28
19. Фулхэм Заявка 33 4 5 24 30 - 76 17
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 33 3 5 25 19 - 63 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Челси

    До начала игры, которая состоится 14.04.2019, осталось 2 дня 15 часов 55 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси
    Ливерпуль
    73.4% (58)
    Ничья
    13.9% (11)
    Челси
    12.7% (10)
    2:1 Ливерпуль
    49.4% (39)
    1:1 Ничья
    10.1% (8)
    3:1 Ливерпуль
    8.9% (7)
    1:2 Челси
    6.3% (5)
    1:0 Ливерпуль
    3.8% (3)
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