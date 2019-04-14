Швейцария: Суперлига 2018-2019
Цюрих
0:0
Перерыв
Стадион: Летцигрунд
Янг Бойз
14' Желтая карточкаХарабадзе Леван
28' Желтая карточкаСисей Ассан
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
43
Мбабу
Кевин
23
Бенито
Лорис
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Неф АлайнЗащитник
- Защитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
-
15 Одей СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
17 Ассале РожерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Шик ТорстенЗащитник
-
39 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
14'
28'
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =5 -9Грасcхоппер 1:1 Цюрих Цюрих 0:2 Базель Сьон 1:0 Цюрих Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз
Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Osnabrueck 2:1 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Ювентус Янг Бойз 3:2 Тун Базель 1:3 Янг Бойз
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Суперлига Янг Бойз 0:1 Цюрих Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|29
|24
|4
|1
|78 - 27
|76
|2.
|Базель
|29
|14
|11
|4
|52 - 39
|53
|3.
|Тун
|0:0
|29
|10
|9
|10
|52 - 47
|39
|4.
|Санкт-Галлен
|0:0
|29
|10
|6
|13
|40 - 49
|36
|5.
|Цюрих
|0:0
|29
|8
|11
|10
|36 - 40
|35
|6.
|Сьон
|0:0
|28
|9
|7
|12
|43 - 43
|34
|7.
|Люцерн
|29
|10
|4
|15
|42 - 51
|34
|8.
|Лугано
|0:0
|29
|7
|13
|9
|38 - 41
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|29
|7
|8
|14
|37 - 56
|29
|10.
|Грасcхоппер
|28
|5
|7
|16
|26 - 51
|22
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