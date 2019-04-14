Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Цюрих
0:0
Перерыв

Стадион:
Янг Бойз
0'
14' Желтая карточка
Харабадзе Леван
28' Желтая карточка
Сисей Ассан
25
Бреше
Янник
6
Унтерзее
Йоэль
3
Махсо
Андреас
31
Крюезиу
Мирлинд
18
Жанье
Па-Моду
22
Рюэгг
Кевин
71
Крьезиу
Хекуран
14
Домджони
Тони
10
Маркезано
Антонио
5
Харабадзе
Леван
9
Сисей
Ассан
26
Фон
Балльмоос
Давид
43
Мбабу
Кевин
4
Али
Мохамед
5
Фон
Берген
Стив
23
Бенито
Лорис
16
Фасснахт
Кристиан
8
Соу
Джибриль
20
Эбишер
Мишель
13
Нгамелеу
Муми
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
Цюрих
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

14'
Харабадзе Леван
 
28'
Сисей Ассан
 
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Грасcхоппер 1:1 Цюрих Цюрих 0:2 Базель Сьон 1:0 Цюрих Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс
Тун 2:2 Цюрих Цюрих 0:1 Лугано Цюрих 2:1 Кринс Цюрих 1:1 Люцерн Наполи 2:0 Цюрих Янг Бойз 2:0 Цюрих Цюрих 1:3 Наполи Цюрих 3:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Цюрих 4:1 Флора Цюрих 1:1 Сабаил ЧФР Клуж 2:1 Цюрих Динамо Дрезден 2:1 Цюрих Цюрих 3:1 Юрдинген Цюрих 4:3 Арау Цюрих 0:0 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз
Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Osnabrueck 2:1 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Ювентус Янг Бойз 3:2 Тун Базель 1:3 Янг Бойз

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок
Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Суперлига Янг Бойз 0:1 Цюрих Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 29 24 4 1 78 - 27 76
2. Базель 29 14 11 4 52 - 39 53
3. Тун 0:0 29 10 9 10 52 - 47 39
4. Санкт-Галлен 0:0 29 10 6 13 40 - 49 36
5. Цюрих 0:0 29 8 11 10 36 - 40 35
6. Сьон 0:0 28 9 7 12 43 - 43 34
7. Люцерн 29 10 4 15 42 - 51 34
8. Лугано 0:0 29 7 13 9 38 - 41 34
9. Нёвшатель Ксамакс 29 7 8 14 37 - 56 29
10. Грасcхоппер 28 5 7 16 26 - 51 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Сисей Ассан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Харабадзе Леван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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