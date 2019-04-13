Англия: Премьер-лига 2018-2019
Бёрнли
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Терф Мур
Кардифф Сити
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
31
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
11
Вуд
Крис
11
Мёрфи
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Макнил ДуайтПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
23 Уорд СтивенЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
14 Гибсон БенЗащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мёрфи ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ниассе УмарНападающий
- Нападающий
-
14 Рид БоббиНападающий
-
28 Мёрфи БрайанНападающий
-
Главный тренер: Уорнок Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =3 -8Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли
Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:5 Эвертон Арсенал 3:1 Бёрнли Тоттенхэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Брайтон
Кардифф Сити Последние 20 матчей: +6 =2 -12Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:2 Челси Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити
Кардифф Сити 0:3 Эвертон Кардифф Сити 1:5 Уотфорд Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 2:0 Борнмут Арсенал 2:1 Кардифф Сити Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Джиллингем 1:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:3 Тоттенхэм Лестер 0:1 Кардифф Сити Кристал Пэлас 0:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:5 Манчестер Юнайтед Уотфорд 3:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:1 Кардифф Сити Кардифф Сити 2:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 3
Кардифф Сити: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|22
|1
|10
|64 - 34
|67
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|57 - 34
|66
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|65 - 40
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|33
|13
|9
|11
|41 - 40
|48
|8.
|Лестер
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|46 - 45
|47
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 42
|47
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 50
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|39 - 43
|39
|13.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|34
|11
|6
|17
|44 - 61
|39
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|32 - 43
|38
|15.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|40 - 60
|37
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|32 - 46
|34
|17.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|33
|8
|10
|15
|37 - 54
|34
|18.
|Кардифф Сити
|0:0 Заявка
|33
|8
|5
|20
|28 - 61
|29
|19.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|34
|4
|6
|24
|30 - 76
|18
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|19 - 67
|14
Бёрнли
76.7% (132)
Ничья
16.9% (29)
Кардифф Сити
6.4% (11)
1:0 Бёрнли
32% (55)
2:1 Бёрнли
28.5% (49)
2:0 Бёрнли
13.4% (23)
1:1 Ничья
12.8% (22)
1:2 Кардифф Сити
2.9% (5)
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