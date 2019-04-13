Англия: Премьер-лига 2018-2019

Первый тайм

30' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

29' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали

24' Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

23' Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.

23' Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

23' Бёрнли начинает контратаку

22' Бёрнли контролирует мяч.

21' Удар от ворот произведет Кардифф Сити

21' Вествуд Эшли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

20' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити делает навес прямо в штрафную.

20' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

18' Удар от ворот произведет Бёрнли

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Пелтьер Ли получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Пелтьер Ли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Мёрфи Джош не смог попасть в створ ударом издали

16' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

14' Манга Экеле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Кардифф Сити контролирует мяч.

11' Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Кардифф Сити контролирует мяч.

10' Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде

10' Этеридж Нейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.

10' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

9' Моррисон Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

9' Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

9' Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

9' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Артер Гарри из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

6' Удар от ворот произведет Бёрнли

6' Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отдал передачу, которая была заблокирована.

5' Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Беннетт Джо из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...

5' Камараса Виктор из команды Кардифф Сити разыграл угловой с левого угла.

5' Контроль мяча: [team1]: 93%, [team2]: 7%.

5' Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Камараса Виктор из команды Кардифф Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

5' Кардифф Сити начинает контратаку

4' Кардифф Сити контролирует мяч.

3' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Кардифф Сити

3' Вуд Крис из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

3' Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

2' ШТАНГА! Пробил головой Вуд Крис прямо в каркас ворот!

2' Плохо сыграл Моррисон Шон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Бёрнли контролирует мяч.

1' Бёрнли начинает с центра поля