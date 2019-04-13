Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Бёрнли
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Кардифф Сити
0' 30'
1
Хитон
Том
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
13
Хендрик
Джефф
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
31
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
11
Вуд
Крис
1
Этеридж
Нейл
2
Пелтьер
Ли
4
Моррисон
Шон
5
Манга
Экеле
3
Беннетт
Джо
17
Гуннарссон
Арон
7
Артер
Гарри
11
Мёрфи
Джош
21
Камараса
Виктор
33
Хойлетт
Джуниор
10
Зохоре
Кеннет
Бёрнли
4-4-2
Кардифф Сити
4-2-3-1
  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли
Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:5 Эвертон Арсенал 3:1 Бёрнли Тоттенхэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Брайтон
Кардифф Сити Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:2 Челси Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити
Кардифф Сити 0:3 Эвертон Кардифф Сити 1:5 Уотфорд Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 2:0 Борнмут Арсенал 2:1 Кардифф Сити Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Джиллингем 1:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:3 Тоттенхэм Лестер 0:1 Кардифф Сити Кристал Пэлас 0:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:5 Манчестер Юнайтед Уотфорд 3:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:1 Кардифф Сити Кардифф Сити 2:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 3
Кардифф Сити: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 1
Кардифф Сити 1:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 2:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Кардифф Сити
Кардифф Сити 4:0 Бёрнли Кардифф Сити 0:0 Бёрнли Кардифф Сити 1:0 Бёрнли Кубок Carling Бёрнли 1:1 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:1 Бёрнли Кардифф Сити 3:1 Бёрнли Бёрнли 2:2 Кардифф Сити Бёрнли 3:3 Кардифф Сити
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Тоттенхэм Заявка 33 22 1 10 64 - 34 67
4. Челси Заявка 33 20 6 7 57 - 34 66
5. Арсенал Заявка 32 19 6 7 65 - 40 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 33 13 9 11 41 - 40 48
8. Лестер Заявка 34 14 5 15 46 - 45 47
9. Эвертон 0:0 Заявка 34 13 8 13 46 - 42 47
10. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
11. Вест Хэм Заявка 33 12 6 15 41 - 50 42
12. Кристал Пэлас Заявка 33 11 6 16 39 - 43 39
13. Борнмут 0:0 Заявка 34 11 6 17 44 - 61 39
14. Ньюкасл Заявка 34 10 8 16 32 - 43 38
15. Бёрнли 0:0 Заявка 34 10 7 17 40 - 60 37
16. Брайтон 0:0 Заявка 32 9 7 16 32 - 46 34
17. Саутгемптон 1:1 Заявка 33 8 10 15 37 - 54 34
18. Кардифф Сити 0:0 Заявка 33 8 5 20 28 - 61 29
19. Фулхэм 0:0 Заявка 34 4 6 24 30 - 76 18
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 34 3 5 26 19 - 67 14
  • Первый тайм
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Пелтьер Ли из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Тэйлор Чарли оказался на газоне.
  • 29'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 28'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Тарковски Джеймс из команды Бёрнли вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хойлетт Джуниор не пострадал и надо продолжать игру!
  • 27'
    Вествуд Эшли имел все шансы забить, но Этеридж Нейл сделал отличный сейв!
  • 24'
    Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 23'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Бёрнли начинает контратаку
  • 22'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Кардифф Сити
  • Угловой
    21'
    Вествуд Эшли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 21'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Гуннарссон Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити делает навес прямо в штрафную.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Тарковски Джеймс наказан за толчок Зохоре Кеннет
  • Травма, повреждение
    18'
    Пелтьер Ли возвращается на поле.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пелтьер Ли получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    17'
    Пелтьер Ли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Мёрфи Джош не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Барнс Эшли пробует нанести удар издали, но Этеридж Нейл держит все под контролем
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Моррисон Шон наказан за толчок Тарковски Джеймс
  • 14'
    Манга Экеле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Тарковски Джеймс из команды Бёрнли играет слишком грубо. Зохоре Кеннет оказался на газоне.
  • 13'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Мёрфи Джош пробует нанести удар издали, но Хитон Том держит все под контролем
  • 12'
    Кардифф Сити контролирует мяч.
  • 11'
    Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Кардифф Сити контролирует мяч.
  • Офсайд
    10'
    Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
  • 10'
    Этеридж Нейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 9'
    Моррисон Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Моррисон Шон наказан за толчок Барнс Эшли
  • 8'
    Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 7'
    Артер Гарри из команды Кардифф Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 6'
    Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 5'
    Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Беннетт Джо из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    5'
    Камараса Виктор из команды Кардифф Сити разыграл угловой с левого угла.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 93%, [team2]: 7%.
  • 5'
    Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Камараса Виктор из команды Кардифф Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Кардифф Сити начинает контратаку
  • 4'
    Кардифф Сити контролирует мяч.
  • 3'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Кардифф Сити
  • 3'
    Вуд Крис из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 3'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    ШТАНГА! Пробил головой Вуд Крис прямо в каркас ворот!
  • 2'
    Плохо сыграл Моррисон Шон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 2'
    Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 1'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 1'
    Бёрнли начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Кардифф Сити
Бёрнли
76.7% (132)
Ничья
16.9% (29)
Кардифф Сити
6.4% (11)
1:0 Бёрнли
32% (55)
2:1 Бёрнли
28.5% (49)
2:0 Бёрнли
13.4% (23)
1:1 Ничья
12.8% (22)
1:2 Кардифф Сити
2.9% (5)
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