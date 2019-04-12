Англия: Премьер-лига 2018-2019

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ньюкасл вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

95' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

95' Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

95' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

94' Ихеначо Келечи из команды Лестер в офсайде

94' Шмейхель Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

93' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Ньюкасл

91' Рикарду Перейра II из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

90' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

89' Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

88' Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

88' Чилвел Бенджамин из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.

88' Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

88' Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

88' Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

87' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Варди Джейми из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.

87' Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Сегодняшная посещаемость составляет 32108 болельщиков

85' Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

85' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

84' Ньюкасл контролирует мяч.

84' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Ньюкасл

82' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

81' Лестер контролирует мяч.

80' Удар от ворот произведет Ньюкасл

80' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

79' Как он промахнулся? Варди Джейми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

79' Тилеманс Юри из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

79' Ньюкасл начинает контратаку

79' Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

79' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Манкильо Хави получил желтую карточку от судьи

77' Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает пас партнеру.

77' Отличные скиллы показывает Перес Айосе , обводя своих соперников

76' Рондон Саломон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

76' Ньюкасл начинает контратаку

76' Варди Джейми из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Удар от ворот произведет Ньюкасл

75' Мэддисон Джеймс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

75' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

74' Шёр Фабиан получил желтую карточку от судьи

73' Магуайр Гарри из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

73' Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.

73' Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

73' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

72' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Хейден Исаак из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

72' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Ньюкасл имеет хороший шанс забить.

71' Ньюкасл начинает контратаку

70' Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

70' Хейден Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Барнс Харви из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.

70' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Ритчи Мэтт получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Ритчи Мэтт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Рефери не любит споров - именно за это Шмейхель Каспер сейчас получил желтую

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Рондон Саломон из команды Ньюкасл в офсайде

67' Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

67' Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

66' Игра в одни ворота сейчас. Лестер доминирует и владеет мячом

66' Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

65' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

65' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

63' Ки Сонъён получил желтую карточку от судьи

63' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Выглядело как неплохой момент. Мэддисон Джеймс из команды Лестер закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

61' Ньюкасл начинает контратаку

61' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

59' Удар от ворот произведет Лестер

59' ШАНС! Альмирон Мигель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

59' Шёр Фабиан из команды Ньюкасл делает пас партнеру.

59' Отличные скиллы показывает Шёр Фабиан , обводя своих соперников

58' Лестер начинает контратаку

58' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Удар от ворот произведет Ньюкасл

56' Варди Джейми из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

55' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает пас партнеру.

53' Плохо сыграл Рикарду Перейра II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

53' О, нет. Из многообещающей позиции Перес Айосе из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

52' Рондон Саломон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

52' Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ки Сонъён навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.

51' Ньюкасл контролирует мяч.

51' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Ньюкасл

50' Ндиди Уилфред не смог попасть в створ ударом издали

50' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

50' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Ньюкасл

46' Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...