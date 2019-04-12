Англия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Лестер
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 32108
Ньюкасл
0'
0:1
32' Гол
Перес Айосе
41' Желтая карточка
Тилеманс Юри
63' Желтая карточка
Ки Сонъён
68' Желтая карточка
Шмейхель Каспер
74' Желтая карточка
Шёр Фабиан
77' Желтая карточка
Манкильо Хави
90'+6
1
Шмейхель
Каспер
14
Рикарду
Перейра
II
5
Морган
Уэс
15
Магуайр
Гарри
3
Чилвел
Бенджамин
25
Ндиди
Уилфред
7
Грэй
Демарай
21
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
19
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
12
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
3
Дамметт
Пол
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
14
Хейден
Исаак
4
Ки
Сонъён
24
Альмирон
Мигель
9
Рондон
Саломон
Лестер
4-1-4-1
Ньюкасл
5-4-1

Ход матча

32'
0:1
Перес Айосе
(Ритчи Мэтт)
41'
Тилеманс Юри
 
63'
 
Ки Сонъён
68'
Шмейхель Каспер
 
72'
Ихеначо Келечи
Грэй Демарай
 
72'
Менди Нампалис
Ндиди Уилфред
 
74'
 
Шёр Фабиан
77'
 
Манкильо Хави
78'
 
Атсу Кристиан
Альмирон Мигель
80'
Олбрайтон Марк
Барнс Харви
 
82'
 
Диаме Мохамед
Ки Сонъён
  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 72 Владение мячом, % 28

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм
Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1 Лестер Вулверхэмптон 4:3 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Ньюпорт 2:1 Лестер Эвертон 0:1 Лестер Лестер 0:1 Кардифф Сити Лестер 2:1 Манчестер Сити Челси 0:1 Лестер Лестер 1:1 Манчестер Сити Кристал Пэлас 1:0 Лестер Лестер 0:2 Тоттенхэм
Ньюкасл Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон
Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Уотфорд 1:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Фулхэм

Последние игры между собой

Лестер: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Ньюкасл 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 0:3 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Лестер
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Челси Заявка 33 20 6 7 57 - 34 66
4. Тоттенхэм Заявка 32 21 1 10 60 - 34 64
5. Арсенал Заявка 32 19 6 7 65 - 40 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон Заявка 32 13 8 11 40 - 39 47
8. Лестер Заявка 34 14 5 15 46 - 45 47
9. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
10. Эвертон Заявка 33 13 7 13 46 - 42 46
11. Вест Хэм Заявка 33 12 6 15 41 - 50 42
12. Кристал Пэлас Заявка 33 11 6 16 39 - 43 39
13. Борнмут Заявка 33 11 5 17 44 - 61 38
14. Ньюкасл Заявка 34 10 8 16 32 - 43 38
15. Бёрнли Заявка 33 10 6 17 40 - 60 36
16. Брайтон Заявка 31 9 6 16 32 - 46 33
17. Саутгемптон Заявка 32 8 9 15 36 - 53 33
18. Кардифф Сити Заявка 32 8 4 20 28 - 61 28
19. Фулхэм Заявка 33 4 5 24 30 - 76 17
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 33 3 5 25 19 - 63 14
Новости матча
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ньюкасл вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 95'
    Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • Офсайд
    94'
    Ихеначо Келечи из команды Лестер в офсайде
  • 94'
    Шмейхель Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
  • 94'
    Магуайр Гарри нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
  • 93'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 91'
    Рикарду Перейра II из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 89'
    Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Атсу Кристиан
  • 88'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    88'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
  • 88'
    Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 88'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 88'
    Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Варди Джейми из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 87'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 86'
    Варди Джейми из команды Лестер направляет мяч в штрафную площадку, но Дубравка Мартин выбегает и ловит мяч
  • 86'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Сегодняшная посещаемость составляет 32108 болельщиков
  • 85'
    Ихеначо Келечи нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
  • 85'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 84'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 84'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 82'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Тактическая замена. Ки Сонъён уходит с поля и его заменяет Диаме Мохамед
  • 81'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 81'
    Лестер контролирует мяч.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 80'
    Тактическая замена. Барнс Харви уходит с поля и его заменяет Олбрайтон Марк
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 79'
    Как он промахнулся? Варди Джейми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 79'
    ШАНС! Варди Джейми вышел один-на-один с голкипером...
  • 79'
    Тилеманс Юри из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 79'
    Атсу Кристиан из команды Ньюкасл направляет мяч в штрафную площадку, но Шмейхель Каспер выбегает и ловит мяч
  • 79'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 79'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 79'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 78'
    Тактическая замена. Альмирон Мигель уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
  • Желтая карточка
    77'
    Манкильо Хави получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Рикарду Перейра II
  • 77'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает пас партнеру.
  • 77'
    Перес Айосе нанес удар, мяч был парирован, но Шмейхель Каспер не удержал его в руках.
  • 77'
    ШАНС! Перес Айосе вышел один-на-один с голкипером...
  • 77'
    Отличные скиллы показывает Перес Айосе, обводя своих соперников
  • 76'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 76'
    Варди Джейми из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 75'
    Мэддисон Джеймс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • Желтая карточка
    74'
    Шёр Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    74'
    Шёр Фабиан из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Магуайр Гарри пострадал.
  • 73'
    Магуайр Гарри из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    73'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
  • 73'
    Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 73'
    Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
  • 73'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Хейден Исаак из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 72'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Тактическая замена. Ндиди Уилфред уходит с поля и его заменяет Менди Нампалис
  • 72'
    Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
  • 71'
    Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
  • 71'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 70'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Хейден Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Барнс Харви из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • Травма, повреждение
    69'
    Ритчи Мэтт возвращается на поле.
  • 69'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    69'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ритчи Мэтт получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    69'
    Ритчи Мэтт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    68'
    Рефери не любит споров - именно за это Шмейхель Каспер сейчас получил желтую
  • 68'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    67'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл в офсайде
  • 67'
    Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Игра в одни ворота сейчас. Лестер доминирует и владеет мячом
  • 66'
    Барнс Харви нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 66'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 65'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Желтая карточка
    63'
    Ки Сонъён получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Ки Сонъён из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
  • 63'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Тилеманс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 62'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Выглядело как неплохой момент. Мэддисон Джеймс из команды Лестер закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • Фол, нарушение
    61'
    Альмирон Мигель из команды Ньюкасл толкнул локтем оппонента. Это Чилвел Бенджамин заработал фол
  • 61'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 61'
    Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    60'
    Шёр Фабиан наказан за толчок Барнс Харви
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 59'
    ШАНС! Альмирон Мигель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 59'
    Шёр Фабиан из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 59'
    Отличные скиллы показывает Шёр Фабиан, обводя своих соперников
  • 58'
    Лестер начинает контратаку
  • 58'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    57'
    Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ки Сонъён
  • 56'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 56'
    Варди Джейми из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 55'
    Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    55'
    Рондон Саломон нарушает правила. Тилеманс Юри пострадал
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • Травма, повреждение
    54'
    Шёр Фабиан возвращается на поле.
  • 54'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    54'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    54'
    Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 53'
    Альмирон Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 53'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 53'
    Плохо сыграл Рикарду Перейра II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 53'
    Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    О, нет. Из многообещающей позиции Перес Айосе из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 52'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Ки Сонъён навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 52'
    Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 51'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 51'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 50'
    Ндиди Уилфред не смог попасть в створ ударом издали
  • 50'
    Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 50'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Ндиди Уилфред нарушает правила. Перес Айосе пострадал
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 46'
    Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 48'
    Барнс Харви из команды Лестер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тилеманс Юри мяча так и не получил
  • 47'
    Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 47'
    Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    46'
    Грэй Демарай нарушает правила. Дамметт Пол пострадал
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 45'
    Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Ки Сонъён из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
  • 44'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    43'
    Ки Сонъён возвращается на поле.
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ки Сонъён получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    41'
    Ки Сонъён на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    41'
    Тилеманс Юри получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Безумный фол. Тилеманс Юри грубо играет против соперника. Пострадал Ки Сонъён
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • Офсайд
    40'
    Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
  • 39'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер забрасывает мяч в штрафную.
  • 39'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 36'
    Лестер контролирует мяч.
  • 35'
    Тилеманс Юри из команды Лестер делает пас партнеру.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 35'
    Хорошую попытку сделал Альмирон Мигель. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 35'
    Хейден Исаак из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 34'
    Лестер имеет хороший шанс забить.
  • 32'
    Ритчи Мэтт сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    ГОООООЛ - Перес Айосе Ньюкасл забивает ударом головой
  • 32'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает отличный кросс...
  • Офсайд
    32'
    Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
  • 31'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Рондон Саломон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 30'
    Лестер контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 29'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Хорошую попытку сделал Барнс Харви. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 28'
    Барнс Харви из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 26'
    Лестер контролирует мяч.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
  • 25'
    Хейден Исаак не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Ндиди Уилфред ошибается в защите.
  • 25'
    Хорошую попытку сделал Альмирон Мигель. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 25'
    Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    24'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
  • 24'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 23'
    Альмирон Мигель из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 23'
    Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
  • 23'
    Лестер контролирует мяч.
  • 22'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 22'
    Грэй Демарай из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 22'
    Чилвел Бенджамин нанес удар, мяч был парирован, но Дубравка Мартин не удержал его в руках.
  • 21'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Чилвел Бенджамин и Мэддисон Джеймс из команды Лестер.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    19'
    Альмирон Мигель из команды Ньюкасл в офсайде
  • 18'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 18'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 18'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 18'
    Ндиди Уилфред ошибается в защите.
  • 17'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    16'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл в офсайде
  • 16'
    Шёр Фабиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Какой удар! Со штрафного Рондон Саломон сотряс перекладину!
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Морган Уэс из команды Лестер играет слишком грубо. Перес Айосе оказался на газоне.
  • 14'
    Магуайр Гарри ошибается в защите.
  • 14'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 13'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 13'
    ШАНС! Барнс Харви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 12'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 11'
    Тилеманс Юри из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Лестер контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
  • Офсайд
    10'
    Манкильо Хави из команды Ньюкасл в офсайде
  • 9'
    Лестер контролирует мяч.
  • 8'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • Фол, нарушение
    7'
    Ки Сонъён наказан за толчок Тилеманс Юри
  • 7'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 4'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лестер контролирует мяч.
  • 3'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Манкильо Хави из команды Ньюкасл плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 2'
    Варди Джейми пробует нанести удар издали, но Дубравка Мартин ловит мяч
  • 2'
    Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Ласcеллс Джамал нанес удар головой, но Шмейхель Каспер спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    2'
    Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой справа.
  • 1'
    Чилвел Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ньюкасл начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лестер 0:1 Ньюкасл
Лестер
84.8% (151)
Ничья
9.6% (17)
Ньюкасл
5.6% (10)
2:1 Лестер
42.1% (75)
1:0 Лестер
18.5% (33)
2:0 Лестер
16.9% (30)
1:1 Ничья
6.7% (12)
3:1 Лестер
3.9% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...