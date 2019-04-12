Англия: Премьер-лига 2018-2019
Лестер
0:1
Конец матча
Стадион: Кинг Пауэр Зрители: 32108
Ньюкасл
0:1
32' ГолПерес Айосе
41' Желтая карточкаТилеманс Юри
63' Желтая карточкаКи Сонъён
68' Желтая карточкаШмейхель Каспер
74' Желтая карточкаШёр Фабиан
77' Желтая карточкаМанкильо Хави
21
Тилеманс
Юри
19
Барнс
Харви
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
14
Хейден
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тилеманс ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
32'
0:1
41'
63'
68'
74'
77'
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
72 Владение мячом, % 28
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +8 =1 -11Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм
Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1 Лестер Вулверхэмптон 4:3 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Ньюпорт 2:1 Лестер Эвертон 0:1 Лестер Лестер 0:1 Кардифф Сити Лестер 2:1 Манчестер Сити Челси 0:1 Лестер Лестер 1:1 Манчестер Сити Кристал Пэлас 1:0 Лестер Лестер 0:2 Тоттенхэм
Ньюкасл Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон
Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Уотфорд 1:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Фулхэм
Последние игры между собой
Лестер: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Челси
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|57 - 34
|66
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|21
|1
|10
|60 - 34
|64
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|65 - 40
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|40 - 39
|47
|8.
|Лестер
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|46 - 45
|47
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|10.
|Эвертон
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|46 - 42
|46
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 50
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|39 - 43
|39
|13.
|Борнмут
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|44 - 61
|38
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|32 - 43
|38
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|40 - 60
|36
|16.
|Брайтон
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|32 - 46
|33
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|36 - 53
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|28 - 61
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|30 - 76
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|33
|3
|5
|25
|19 - 63
|14
Лестер
84.8% (151)
Ничья
9.6% (17)
Ньюкасл
5.6% (10)
2:1 Лестер
42.1% (75)
1:0 Лестер
18.5% (33)
2:0 Лестер
16.9% (30)
1:1 Ничья
6.7% (12)
3:1 Лестер
3.9% (7)
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