Англия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Саутгемптон
2:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
1:0
2' Гол
Редмонд Натан
1:1
28' Гол
Боли Вийи
2:1
30' Гол
Редмонд Натан
31'
28
Ганн
Энгус
35
Беднарек
Ян
3
Йосида
Майя
4
Вестергор
Янник
43
Валери
Ян
16
Уорд-Праус
Джеймс
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
21
Бертранд
Райан
39
Симс
Джошуа
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
11
Патрисиу
Руй
27
Саисс
Ромен
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
Саутгемптон
3-4-2-1
Вулверхэмптон
3-5-2

Ход матча

2'
Редмонд Натан
(Симс Джошуа)
1:0
28'
1:1
Боли Вийи
(Моутинью Жоау)
30'
Редмонд Натан
(Ингс Дэнни)
2:1
  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Арсенал Кардифф Сити 1:0 Саутгемптон Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Тоттенхэм Заявка 33 22 1 10 64 - 34 67
4. Челси Заявка 33 20 6 7 57 - 34 66
5. Арсенал Заявка 32 19 6 7 65 - 40 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 33 13 9 11 41 - 40 48
8. Лестер Заявка 34 14 5 15 46 - 45 47
9. Эвертон 0:0 Заявка 34 13 8 13 46 - 42 47
10. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
11. Вест Хэм Заявка 33 12 6 15 41 - 50 42
12. Кристал Пэлас Заявка 33 11 6 16 39 - 43 39
13. Борнмут 0:0 Заявка 34 11 6 17 44 - 61 39
14. Ньюкасл Заявка 34 10 8 16 32 - 43 38
15. Бёрнли 0:0 Заявка 34 10 7 17 40 - 60 37
16. Брайтон 0:0 Заявка 32 9 7 16 32 - 46 34
17. Саутгемптон 1:1 Заявка 33 8 10 15 37 - 54 34
18. Кардифф Сити 0:0 Заявка 33 8 5 20 28 - 61 29
19. Фулхэм 0:0 Заявка 34 4 6 24 30 - 76 18
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 34 3 5 26 19 - 67 14
  • Первый тайм
  • 31'
    ШАНС! Симс Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 31'
    Невеш Рубен ошибается в защите.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 30'
    Ингс Дэнни сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Редмонд Натан из команды команды Саутгемптон.
  • 30'
    ШАНС! Редмонд Натан вышел один-на-один с голкипером...
  • 30'
    Ингс Дэнни разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 28'
    Моутинью Жоау сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    ГОООООЛ - Боли Вийи Вулверхэмптон Вандерерс забивает ударом головой
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.
  • 24'
    Бертранд Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 21'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 19'
    Хорошую попытку сделал Хименес Рауль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 19'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль ошибается в защите.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 18'
    Саисс Ромен не смог попасть в створ ударом издали
  • 18'
    Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    17'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс разыграл угловой с левого угла.
  • 17'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йосида Майя из команды Саутгемптон.
  • 17'
    Жота Диогу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Моутинью Жоау
  • 15'
    Хорошую попытку сделал Редмонд Натан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 15'
    Ингс Дэнни из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
  • 15'
    Боли Вийи ошибается в защите.
  • 15'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс поставил подножку. Пострадал Йосида Майя
  • 14'
    Вестергор Янник из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Плохо сыграл Йосида Майя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 11'
    Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 10'
    Дендонкер Леандер наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
  • 10'
    Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Безумный фол. Вестергор Янник грубо играет против соперника. Пострадал Дендонкер Леандер
  • 9'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Шанс! Боли Вийи из команды Вулверхэмптон Вандерерс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    7'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.
  • 7'
    Невеш Рубен мяч отрикошетил от ворот
  • 7'
    Доэрти Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Отличные скиллы показывает Доэрти Мэтт, обводя своих соперников
  • 6'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 4'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Симс Джошуа наказан за толчок Боли Вийи
  • 3'
    Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
  • Описание гола
    2'
    ГОООООЛ Саутгемптон забивает
  • 2'
    Симс Джошуа из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Вулверхэмптон Вандерерс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Саутгемптон 2:1 Вулверхэмптон
Саутгемптон
42% (71)
Ничья
39.6% (67)
Вулверхэмптон
18.3% (31)
1:1 Ничья
31.4% (53)
2:1 Саутгемптон
21.3% (36)
1:0 Саутгемптон
18.3% (31)
1:2 Вулверхэмптон
14.2% (24)
2:2 Ничья
5.3% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...