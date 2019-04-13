Англия: Премьер-лига 2018-2019

Первый тайм

31' ШАНС! Симс Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

30' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

30' ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Редмонд Натан из команды команды Саутгемптон.

30' Ингс Дэнни разрезает оборону соперника отличным пасом

28' ГОООООЛ - Боли Вийи Вулверхэмптон Вандерерс забивает ударом головой

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.

24' Бертранд Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Саутгемптон контролирует мяч.

21' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

21' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

19' Хорошую попытку сделал Хименес Рауль . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Удар от ворот произведет Саутгемптон

18' Саисс Ромен не смог попасть в створ ударом издали

18' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

18' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе

17' Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

17' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс разыграл угловой с левого угла.

17' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Йосида Майя из команды Саутгемптон.

15' Хорошую попытку сделал Редмонд Натан . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Ингс Дэнни из команды Саутгемптон делает пас партнеру.

15' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

14' Вестергор Янник из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Плохо сыграл Йосида Майя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

10' Удар от ворот произведет Саутгемптон

10' Дендонкер Леандер наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

10' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Шанс! Боли Вийи из команды Вулверхэмптон Вандерерс пробил головой, но мимо

7' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.

7' Отличные скиллы показывает Доэрти Мэтт , обводя своих соперников

6' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

4' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.

2' ГОООООЛ Саутгемптон забивает

2' Симс Джошуа из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

2' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вулверхэмптон Вандерерс начинает с центра поля