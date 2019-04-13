Англия: Премьер-лига 2018-2019
Саутгемптон
2:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Сент-Мэрис
Вулверхэмптон
1:0
2' ГолРедмонд Натан
1:1
28' ГолБоли Вийи
2:1
30' ГолРедмонд Натан
28
Ганн
Энгус
35
Беднарек
Ян
43
Валери
Ян
39
Симс
Джошуа
11
Патрисиу
Руй
27
Саисс
Ромен
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
19
Хонни
Кастро
18
Жота
Диогу
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Валери ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Симс ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Таргет МэттЗащитник
- Защитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Остин ЧарльзНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
27 Саисс РоменЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
10 Кошта ЭлдерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
Ход матча
2'
1:0
28'
1:1
30'
2:1
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Арсенал Кардифф Сити 1:0 Саутгемптон Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|22
|1
|10
|64 - 34
|67
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|57 - 34
|66
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|65 - 40
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|33
|13
|9
|11
|41 - 40
|48
|8.
|Лестер
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|46 - 45
|47
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 42
|47
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|41 - 50
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|39 - 43
|39
|13.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|34
|11
|6
|17
|44 - 61
|39
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|32 - 43
|38
|15.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|40 - 60
|37
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|32 - 46
|34
|17.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|33
|8
|10
|15
|37 - 54
|34
|18.
|Кардифф Сити
|0:0 Заявка
|33
|8
|5
|20
|28 - 61
|29
|19.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|34
|4
|6
|24
|30 - 76
|18
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|19 - 67
|14
Саутгемптон
42% (71)
Ничья
39.6% (67)
Вулверхэмптон
18.3% (31)
1:1 Ничья
31.4% (53)
2:1 Саутгемптон
21.3% (36)
1:0 Саутгемптон
18.3% (31)
1:2 Вулверхэмптон
14.2% (24)
2:2 Ничья
5.3% (9)
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