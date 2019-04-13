Польша: Экстракласса 2018-2019
Краковия
4:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Лехия Гданьск
0:1
17' ГолПайшау Флавиу
28' Желтая карточкаМак Михал
34' Желтая карточкаKarol Fila
1:1
35' ПенальтиAiram
2:1
50' ГолFilip Piszczek
3:1
59' ГолAiram
64' Желтая карточкаСобех Артур
66' Желтая карточкаГараслин Лукаш
4:1
70' ГолХави Эрнандес II
72' Желтая карточкаDiego Ferraresso
90' Желтая карточкаМладенович Филип
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
26
Airam
12
Куцяк
Душан
19
Karol
Fila
25
Налепа
Михал
90
Собех
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 AiramНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Daniel Pik
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Karol FilaЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
17'
28'
34'
35'
1:1
50'
2:1
59'
3:1
64'
66'
70'
4:1
72'
87'
4:2
90'
90'
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия
Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск Лехия Гданьск 1:0 Краковия Краковия 0:0 Медзь Нецеча 2:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Краковия Краковия 2:0 Гурник Забже
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +13 =5 -2Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст
Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Лудогорец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Медзь 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Нецеча 1:3 Лехия Гданьск Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Краковия
Последние игры между собой
Краковия: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:6 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:1 Лехия Гданьск Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|1:4
|30
|17
|9
|4
|44 - 25
|60
|2.
|Легия
|1:1
|30
|17
|7
|6
|46 - 31
|58
|3.
|Пяст
|2:0
|30
|15
|8
|7
|45 - 31
|53
|4.
|Краковия
|4:1
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|5.
|Заглембе Любин
|2:1
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|6.
|Ягеллония
|2:0
|30
|13
|8
|9
|45 - 41
|47
|7.
|Погонь Щецин
|1:1
|30
|12
|8
|10
|44 - 40
|44
|8.
|Лех
|0:2
|30
|13
|4
|13
|41 - 40
|43
|9.
|Висла Краков
|1:2
|30
|12
|6
|12
|55 - 47
|42
|10.
|Корона Кельце
|0:2
|30
|10
|10
|10
|35 - 42
|40
|11.
|Медзь
|1:0
|30
|9
|7
|14
|30 - 51
|34
|12.
|Шлёнск
|0:1
|30
|8
|7
|15
|35 - 37
|31
|13.
|Гурник Забже
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 49
|31
|14.
|Висла Плоцк
|2:1
|30
|7
|9
|14
|39 - 49
|30
|15.
|Арка Гдыня
|0:1
|30
|6
|10
|14
|38 - 44
|28
|16.
|Заглембе Сосновец
|1:2
|30
|6
|6
|18
|41 - 62
|24
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