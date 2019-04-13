Польша: Экстракласса 2018-2019

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  4. Экстракласса 2018-2019
Краковия
4:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
0:1
17' Гол
Пайшау Флавиу
28' Желтая карточка
Мак Михал
34' Желтая карточка
Karol Fila
1:1
35' Пенальти
Airam
2:1
50' Гол
Filip Piszczek
3:1
59' Гол
Airam
64' Желтая карточка
Собех Артур
66' Желтая карточка
Гараслин Лукаш
4:1
70' Гол
Хави Эрнандес II
72' Желтая карточка
Diego Ferraresso
4:2
87' Гол
90' Желтая карточка
Младенович Филип
90'+10
40
Michal
Peskovic
3
Сиплак
Михал
20
Даткович
Нико
39
Хелик
Михал
87
Diego
Ferraresso
11
Вдовяк
Матеуш
5
Гол
Януш
8
Димун
Милан
4
Ханка
Серджу
26
Airam
24
Filip
Piszczek
12
Куцяк
Душан
19
Karol
Fila
25
Налепа
Михал
5
Витория
Стивен
22
Младенович
Филип
6
Кубицки
Ярослав
35
Лукашик
Даниэль
9
Patryk
Lipski
8
Мак
Михал
90
Собех
Артур
28
Пайшау
Флавиу
Краковия
4-4-2
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

17'
0:1
Пайшау Флавиу
(Младенович Филип)
28'
 
Мак Михал
34'
 
Karol Fila
35'
Airam
1:1
46'
 
Гараслин Лукаш
Мак Михал
50'
Filip Piszczek
(Ханка Серджу)
2:1
58'
 
Tomasz Makowski
Лукашик Даниэль
59'
Airam
3:1
63'
Хави Эрнандес II
Filip Piszczek
 
64'
 
Собех Артур
66'
 
Гараслин Лукаш
70'
Хави Эрнандес II
4:1
72'
Diego Ferraresso
 
74'
Рыпэ Корнел
Diego Ferraresso
 
87'
4:2
90'
 
Младенович Филип
90'
Daniel Pik
Airam
 

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия
Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск Лехия Гданьск 1:0 Краковия Краковия 0:0 Медзь Нецеча 2:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Краковия Краковия 2:0 Гурник Забже
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст
Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Лудогорец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Медзь 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Нецеча 1:3 Лехия Гданьск Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Краковия

Последние игры между собой

Краковия: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса
Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:6 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:1 Лехия Гданьск Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 1:4 30 17 9 4 44 - 25 60
2. Легия 1:1 30 17 7 6 46 - 31 58
3. Пяст 2:0 30 15 8 7 45 - 31 53
4. Краковия 4:1 30 14 6 10 39 - 33 48
5. Заглембе Любин 2:1 30 14 5 11 47 - 38 47
6. Ягеллония 2:0 30 13 8 9 45 - 41 47
7. Погонь Щецин 1:1 30 12 8 10 44 - 40 44
8. Лех 0:2 30 13 4 13 41 - 40 43
9. Висла Краков 1:2 30 12 6 12 55 - 47 42
10. Корона Кельце 0:2 30 10 10 10 35 - 42 40
11. Медзь 1:0 30 9 7 14 30 - 51 34
12. Шлёнск 0:1 30 8 7 15 35 - 37 31
13. Гурник Забже 1:0 30 7 10 13 36 - 49 31
14. Висла Плоцк 2:1 30 7 9 14 39 - 49 30
15. Арка Гдыня 0:1 30 6 10 14 38 - 44 28
16. Заглембе Сосновец 1:2 30 6 6 18 41 - 62 24
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Краковия делает замену. Лопес Кабрера Айрам уходит с поля, а Daniel Pik выходит на его замену.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Patryk Lipski бьет в цель!
  • 78'
    [team] делает замену. [player1] уходит с поля, а [player2] выходит на его замену.
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О Л - Хави Эрнандес II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    66'
    Гараслин Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    64'
    Собех Артур получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 58'
    Лечия делает замену. Лукашик Даниэль уходит с поля, а Tomasz Makowski выходит на его замену.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Filip Piszczek бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Лечия делает замену. Мак Михал уходит с поля, а Гараслин Лукаш выходит на его замену.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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