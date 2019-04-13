Польша: Экстракласса 2018-2019

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  4. Экстракласса 2018-2019
Шлёнск
0:1
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 7616
Гурник Забже
0'
28' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
29' Желтая карточка
Farshad Ahmadzadeh
35' Желтая карточка
Робак Марцин
0:1
85' Гол
Jesus Jimenez
90'+11
27
Словик
Якуб
30
Данковски
Камиль
14
Голла
Войцех
32
Тарасов
Игорь
20
Mateusz
Holownia
6
Храпек
Михал
19
Мончиньски
Кжиштоф
16
Пих
Роберт
25
Damian
Gaska
10
Farshad
Ahmadzadeh
9
Робак
Марцин
84
Чуды
Мартин
3
Секулич
Борис
2
Przemyslaw
Wisniewski
15
Dani
Suarez
5
Бохневич
Павел
23
Матрас
Матеуш
10
Lukasz
Wolsztynski
8
Гвилия
Валериане
7
Szymon
Zurkowski
9
Jesus
Jimenez
17
Igor
Angulo
Шлёнск
4-2-3-1
Гурник Забже
4-1-4-1

Ход матча

28'
Мончиньски Кжиштоф
 
29'
Farshad Ahmadzadeh
 
35'
Робак Марцин
 
57'
 
Adam Oern Arnarson
Lukasz Wolsztynski
71'
Mateusz Cholewiak
Пих Роберт
 
85'
0:1
Jesus Jimenez
88'
Пех Аркадиуш
Данковски Камиль
 
89'
 
Матушек Шимон
Гвилия Валериане

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск
Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Краковия 1:1 Шлёнск Гурник Забже 2:2 Шлёнск Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Бытовия 0:3 Шлёнск Медзь 0:5 Шлёнск
Гурник Забже Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гурник Забже 1:2 Легия Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Краковия Лех 0:3 Гурник Забже
Гурник Забже 0:2 Пяст Ягеллония 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Висла Краков Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Гурник Забже 1:3 Медзь Розвуй 1:4 Гурник Забже Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Корона Кельце 4:2 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Шлёнск Легия 4:0 Гурник Забже Легионовия 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 5
Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 5
Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 2:1 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 4:1 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:2 Шлёнск Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 1:4 30 17 9 4 44 - 25 60
2. Легия 1:1 30 17 7 6 46 - 31 58
3. Пяст 2:0 30 15 8 7 45 - 31 53
4. Краковия 4:1 30 14 6 10 39 - 33 48
5. Заглембе Любин 2:1 30 14 5 11 47 - 38 47
6. Ягеллония 2:0 30 13 8 9 45 - 41 47
7. Погонь Щецин 1:1 30 12 8 10 44 - 40 44
8. Лех 0:2 30 13 4 13 41 - 40 43
9. Висла Краков 1:2 30 12 6 12 55 - 47 42
10. Корона Кельце 0:2 30 10 10 10 35 - 42 40
11. Медзь 1:0 30 9 7 14 30 - 51 34
12. Шлёнск 0:1 30 8 7 15 35 - 37 31
13. Гурник Забже 1:0 30 7 10 13 36 - 49 31
14. Висла Плоцк 2:1 30 7 9 14 39 - 49 30
15. Арка Гдыня 0:1 30 6 10 14 38 - 44 28
16. Заглембе Сосновец 1:2 30 6 6 18 41 - 62 24
  • Второй тайм
  • 88'
    Шленск Вроцлав делает замену. Данковски Камиль уходит с поля, а Пех Аркадиуш выходит на его замену.
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 71'
    Шленск Вроцлав делает замену. Пих Роберт уходит с поля, а Mateusz Cholewiak выходит на его замену.
  • 57'
    Гурник Забже делает замену. Lukasz Wolsztynski уходит с поля, а Adam Oern Arnarson выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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