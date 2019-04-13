Польша: Экстракласса 2018-2019
Шлёнск
0:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Городской стадион Вроцлава Зрители: 7616
Гурник Забже
28' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
29' Желтая карточкаFarshad Ahmadzadeh
35' Желтая карточкаРобак Марцин
0:1
85' ГолJesus Jimenez
27
Словик
Якуб
14
Голла
Войцех
16
Пих
Роберт
25
Damian
Gaska
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пих РобертПолузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Пех АркадиушНападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor AnguloНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
35'
85'
0:1
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +6 =5 -9Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск
Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Краковия 1:1 Шлёнск Гурник Забже 2:2 Шлёнск Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Бытовия 0:3 Шлёнск Медзь 0:5 Шлёнск
Гурник Забже Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гурник Забже 1:2 Легия Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Краковия Лех 0:3 Гурник Забже
Гурник Забже 0:2 Пяст Ягеллония 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Висла Краков Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Гурник Забже 1:3 Медзь Розвуй 1:4 Гурник Забже Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Корона Кельце 4:2 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Шлёнск Легия 4:0 Гурник Забже Легионовия 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 5
Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 5
Шлёнск 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 4:1 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:2 Шлёнск Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|1:4
|30
|17
|9
|4
|44 - 25
|60
|2.
|Легия
|1:1
|30
|17
|7
|6
|46 - 31
|58
|3.
|Пяст
|2:0
|30
|15
|8
|7
|45 - 31
|53
|4.
|Краковия
|4:1
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|5.
|Заглембе Любин
|2:1
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|6.
|Ягеллония
|2:0
|30
|13
|8
|9
|45 - 41
|47
|7.
|Погонь Щецин
|1:1
|30
|12
|8
|10
|44 - 40
|44
|8.
|Лех
|0:2
|30
|13
|4
|13
|41 - 40
|43
|9.
|Висла Краков
|1:2
|30
|12
|6
|12
|55 - 47
|42
|10.
|Корона Кельце
|0:2
|30
|10
|10
|10
|35 - 42
|40
|11.
|Медзь
|1:0
|30
|9
|7
|14
|30 - 51
|34
|12.
|Шлёнск
|0:1
|30
|8
|7
|15
|35 - 37
|31
|13.
|Гурник Забже
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 49
|31
|14.
|Висла Плоцк
|2:1
|30
|7
|9
|14
|39 - 49
|30
|15.
|Арка Гдыня
|0:1
|30
|6
|10
|14
|38 - 44
|28
|16.
|Заглембе Сосновец
|1:2
|30
|6
|6
|18
|41 - 62
|24
Загрузка...