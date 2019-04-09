Франция: Лига 1 2018-2019
Лилль
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Стадион: Пьер Моруа
ПСЖ
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +12 =5 -3Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =1 -3ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель
Последние игры между собой
Лилль: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 ПСЖ Лига 1 Лилль 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 ПСЖ Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|89 - 18
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 27
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|52 - 38
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|5.
|Марсель
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 42
|48
|6.
|Ницца
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|23 - 29
|47
|7.
|Реймс
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|32 - 32
|47
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|42 - 35
|45
|9.
|Ним
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|46 - 45
|43
|10.
|Страсбург
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|51 - 37
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|43 - 43
|42
|12.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|13.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|14
|9
|38 - 38
|38
|14.
|Тулуза
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|29 - 44
|35
|15.
|Нант
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 39
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|26 - 45
|31
|17.
|Монако
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 46
|31
|18.
|Дижон
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|24 - 48
|24
|19.
|Генгам
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 54
|23
|20.
|Кан
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 46
|23
Лилль
11.5% (9)
Ничья
9% (7)
ПСЖ
79.5% (62)
1:2 ПСЖ
42.3% (33)
1:3 ПСЖ
12.8% (10)
0:2 ПСЖ
9% (7)
0:1 ПСЖ
7.7% (6)
2:1 Лилль
6.4% (5)
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