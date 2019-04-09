Франция: Лига 1 2018-2019

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Лилль
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль
Лилль 1:0 Дижон Страсбург 1:1 Лилль Лилль 0:0 Монпелье Генгам 0:2 Лилль Ренн 2:1 Лилль Лилль 4:0 Ницца Марсель 1:2 Лилль Сет 0:1 Лилль Лилль 2:1 Амьен Кан 1:3 Лилль Лилль 1:0 Сошо Лилль 1:2 Тулуза Ним 2:3 Лилль Лилль 1:1 Реймс Монпелье 0:1 Лилль Лилль 2:2 Лион
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =1 -3
ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель
Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Кан 1:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Дижон ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 5:1 Монпелье Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Бордо Вильфранш 0:3 ПСЖ Лион 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:1 Ренн ПСЖ 2:0 Страсбург ПСЖ 9:0 Генгам Амьен 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:2 Генгам

Последние игры между собой

Лилль: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1
ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 ПСЖ Лига 1 Лилль 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 ПСЖ Кубок
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 26 3 1 89 - 18 81
2. Лилль Заявка 31 18 7 6 49 - 27 61
3. Лион Заявка 31 16 8 7 52 - 38 56
4. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
5. Марсель Заявка 31 14 6 11 47 - 42 48
6. Ницца Заявка 31 13 8 10 23 - 29 47
7. Реймс Заявка 31 11 14 6 32 - 32 47
8. Монпелье Заявка 31 11 12 8 42 - 35 45
9. Ним Заявка 31 12 7 12 46 - 45 43
10. Страсбург Заявка 31 10 13 8 51 - 37 43
11. Ренн Заявка 31 11 9 11 43 - 43 42
12. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
13. Анже Заявка 31 8 14 9 38 - 38 38
14. Тулуза Заявка 31 8 11 12 29 - 44 35
15. Нант Заявка 30 8 7 15 33 - 39 31
16. Амьен Заявка 31 8 7 16 26 - 45 31
17. Монако Заявка 31 7 10 14 31 - 46 31
18. Дижон Заявка 31 6 6 19 24 - 48 24
19. Генгам Заявка 31 5 8 18 20 - 54 23
20. Кан Заявка 31 4 11 16 24 - 46 23
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    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 14.04.2019, осталось 2 дня 19 часов 25 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ
    Лилль
    11.5% (9)
    Ничья
    9% (7)
    ПСЖ
    79.5% (62)
    1:2 ПСЖ
    42.3% (33)
    1:3 ПСЖ
    12.8% (10)
    0:2 ПСЖ
    9% (7)
    0:1 ПСЖ
    7.7% (6)
    2:1 Лилль
    6.4% (5)
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