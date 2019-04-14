Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Монпелье
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Тулуза
0' 16'
40
Лекомт
Бенджамин
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Агилар
Рубен
13
Скири
Эйе
14
Ле
Таллек
Дамьен
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
11
Делор
Анди
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
3
Сёдзи
Гэн
6
Жюльен
Кристофер
12
Силла
Иссиага
4
Каюзак
Янник
26
Сидибе
Калиду
17
Сангаре
Ибрахим
21
Дурмаз
Джимми
9
Саного
Яя
7
Градель
Макс-Ален
Монпелье
3-4-1-2
Тулуза
4-3-3
  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже
Бордо 1:2 Монпелье Монпелье 2:4 Реймс ПСЖ 5:1 Монпелье Лилль 0:0 Монпелье Монпелье 2:2 Монако Ним 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Кан Ренн 0:0 Монпелье Дижон 1:1 Монпелье Нант 2:0 Монпелье Энтант 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Лион Монпелье 0:1 Лилль Монако 1:2 Монпелье Монпелье 2:2 Ренн Анже 1:0 Монпелье
Тулуза Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам
Лион 5:1 Тулуза Тулуза 1:1 Кан Бордо 2:1 Тулуза Тулуза 1:1 Реймс Нант 2:0 Тулуза Монако 2:1 Тулуза Тулуза 0:0 Анже Тулуза 4:4 Реймс Ним 0:1 Тулуза Тулуза 2:2 Лион Тулуза 1:2 Страсбург Тулуза 4:1 Ницца Лилль 1:2 Тулуза Кан 2:1 Тулуза Реймс 0:1 Тулуза Тулуза 2:2 Дижон

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Тулуза: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Тулуза 0:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Тулуза Товарищеские матчи
Монпелье 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Монпелье Лига 1 Тулуза 3:0 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Тулуза Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 26 3 1 89 - 18 81
2. Лилль Заявка 31 18 7 6 49 - 27 61
3. Лион Заявка 32 16 8 8 53 - 40 56
4. Марсель Заявка 32 15 6 11 49 - 43 51
5. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
6. Ницца 0:0 Заявка 32 13 9 10 23 - 29 48
7. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
8. Монпелье 0:0 Заявка 32 11 13 8 42 - 35 46
9. Страсбург Заявка 32 10 14 8 54 - 40 44
10. Ним Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
11. Ренн 0:0 Заявка 32 11 10 11 43 - 43 43
12. Анже Заявка 32 9 14 9 39 - 38 41
13. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
14. Тулуза 0:0 Заявка 32 8 12 12 29 - 44 36
15. Нант Заявка 31 9 7 15 35 - 40 34
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 32 6 7 19 24 - 48 25
19. Генгам Заявка 32 5 9 18 23 - 57 24
20. Кан Заявка 32 4 11 17 24 - 47 23
  • Первый тайм
  • 16'
    Выглядело как неплохой момент. Лаборд Гаэтан из команды Монпелье закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 16'
    Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 15'
    Дурмаз Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 14'
    Молле Флоран из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 13'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Делор Анди нанес удар издали, а Рейне Батист отбил его обратно в игру!
  • 13'
    Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    11'
    Безумный фол. Ле Таллек Дамьен грубо играет против соперника. Пострадал Калиду Сидибе
  • 11'
    Саного Яя из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 11'
    Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    10'
    Саного Яя задерживает мяч рукой
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 10'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 8'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 7'
    Дурмаз Джимми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 7'
    Тулуза имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    7'
    Лаборд Гаэтан наказан за толчок Жюльен Кристофер
  • 6'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 5'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 5'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 3'
    Делор Анди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 3'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья свистит. Конгре Даниэль атаковал сзади соперника. Это Саного Яя заработал своей команде штрафной
  • 2'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 2'
    Какой промах! Илтон Виторино имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 1'
    Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Монпелье начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Тулуза
Монпелье
75% (123)
Ничья
18.3% (30)
Тулуза
6.7% (11)
1:0 Монпелье
36.6% (60)
2:1 Монпелье
28.7% (47)
1:1 Ничья
14.6% (24)
2:0 Монпелье
7.3% (12)
1:2 Тулуза
4.3% (7)
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