Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

16' Выглядело как неплохой момент. Лаборд Гаэтан из команды Монпелье закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

16' Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

15' Дурмаз Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.

14' Молле Флоран из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

14' Монпелье контролирует мяч.

13' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

11' Безумный фол. Ле Таллек Дамьен грубо играет против соперника. Пострадал Калиду Сидибе

11' Саного Яя из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

11' Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

10' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Монпелье

7' Тулуза имеет хороший шанс забить.

6' Тулуза контролирует мяч.

5' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

5' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...

4' Ойонго Амбруаз из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

4' Монпелье контролирует мяч.

4' Удар от ворот произведет Тулуза

3' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Тулуза

2' Какой промах! Илтон Виторино имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

1' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Монпелье начинает с центра поля