Франция: Лига 1 2018-2019
Монпелье
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Стад де ля Моссон
Тулуза
13
Скири
Эйе
25
Молле
Флоран
11
Делор
Анди
30
Рейне
Батист
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
-
11 Делор АндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Видаль МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Босток ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +4 =8 -8Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже
Тулуза Последние 20 матчей: +7 =6 -7Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Тулуза: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Монпелье 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Монпелье Лига 1 Тулуза 3:0 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Тулуза Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|89 - 18
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 27
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|53 - 40
|56
|4.
|Марсель
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|49 - 43
|51
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|32
|13
|9
|10
|23 - 29
|48
|7.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|32
|11
|13
|8
|42 - 35
|46
|9.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|54 - 40
|44
|10.
|Ним
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|11.
|Ренн
|0:0 Заявка
|32
|11
|10
|11
|43 - 43
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|32
|9
|14
|9
|39 - 38
|41
|13.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|14.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|32
|8
|12
|12
|29 - 44
|36
|15.
|Нант
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|35 - 40
|34
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|24 - 48
|25
|19.
|Генгам
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|23 - 57
|24
|20.
|Кан
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|24 - 47
|23
Монпелье
75% (123)
Ничья
18.3% (30)
Тулуза
6.7% (11)
1:0 Монпелье
36.6% (60)
2:1 Монпелье
28.7% (47)
1:1 Ничья
14.6% (24)
2:0 Монпелье
7.3% (12)
1:2 Тулуза
4.3% (7)
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