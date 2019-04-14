Франция: Лига 1 2018-2019

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  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Сент-Этьен
2:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Бордо
0'
3' Желтая карточка
Колодзейчак Тимоти
46' Желтая карточка
Кабелла Реми
1:0
56' Пенальти
Хазри Вахби
2:0
74' Гол
Дебюши Матьё
81'
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
4
Салиба
Вильям
24
Перрен
Лоик
5
Колодзейчак
Тимоти
6
М'Вила
Янн
7
Кабелла
Реми
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
18
Норден
Арно
27
Берич
Роберт
1
Костил
Бенуа
33
Alexandre
Lauray
4
Кунде
Жюль
34
Till
Cissokho
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
5
Отавио
Пассос
3
Паленсия
Серги
28
Юссуф
Зейду
11
Камано
Франсуа
8
Карамо
Янн
Сент-Этьен
4-2-3-1
Бордо
3-4-2-1

Ход матча

3'
Колодзейчак Тимоти
 
46'
Кабелла Реми
 
56'
Хазри Вахби
1:0
66'
 
Бриан Джимми
Юссуф Зейду
74'
Дебюши Матьё
(Хазри Вахби)
2:0
75'
Аит Бенассер Юссеф
Берич Роберт
 
75'
 
Плашил Ярослав
Башич Тома
76'
Полома Пьер-Ив
Норден Арно
 
79'
 
Майя Джош
Till Cissokho
  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль
Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Сент-Этьен 2:1 Страсбург Ренн 3:0 Сент-Этьен Нант 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:6 Дижон Сент-Этьен 1:2 Лион Сент-Этьен 2:1 Марсель Генгам 0:1 Сент-Этьен Strasbourg Olympique 0:6 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Дижон Ницца 1:1 Сент-Этьен Бордо 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Нант Ним 1:1 Сент-Этьен
Бордо Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо
Бордо 1:2 Монпелье Нант 1:0 Бордо Бордо 0:0 Генгам Бордо 2:1 Тулуза ПСЖ 1:0 Бордо Марсель 1:0 Бордо Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо Бордо 1:0 Дижон Анже 1:2 Бордо Ницца 1:0 Бордо Бордо 1:0 Гавр Бордо 0:1 Гавр Бордо 1:1 Амьен Дижон 0:1 Бордо Копенгаген 0:1 Бордо

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Бордо: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Бордо Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 26 3 1 89 - 18 81
2. Лилль Заявка 31 18 7 6 49 - 27 61
3. Лион Заявка 32 16 8 8 53 - 40 56
4. Сент-Этьен 2:0 Заявка 32 15 8 9 47 - 37 53
5. Марсель Заявка 32 15 6 11 49 - 43 51
6. Ницца Заявка 32 13 9 10 23 - 29 48
7. Монпелье Заявка 32 12 12 8 44 - 36 48
8. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
9. Страсбург Заявка 32 10 14 8 54 - 40 44
10. Ним Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
11. Ренн Заявка 32 11 10 11 43 - 43 43
12. Анже Заявка 32 9 14 9 39 - 38 41
13. Бордо 0:2 Заявка 32 9 11 12 30 - 33 38
14. Тулуза Заявка 32 8 11 13 30 - 46 35
15. Нант Заявка 31 9 7 15 35 - 40 34
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 32 6 7 19 24 - 48 25
19. Генгам Заявка 32 5 9 18 23 - 57 24
20. Кан Заявка 32 4 11 17 24 - 47 23
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Паленсия Серги из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
  • 80'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    79'
    Паленсия Серги из команды Бордо играет слишком грубо. Аит Бенассер Юссеф оказался на газоне.
  • 79'
    Тактическая замена. Till Cissokho уходит с поля и его заменяет Майя Джош
  • 73'
    Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 72'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 72'
    Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
  • 71'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 70'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 69'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • Угловой
    67'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
  • 66'
    Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 66'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 66'
    Тактическая замена. Юссуф Зейду уходит с поля и его заменяет Бриан Джимми
  • 66'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 66'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьенн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья свистит. Камано Франсуа атаковал сзади соперника. Это Перрен Лоик заработал своей команде штрафной
  • Травма, повреждение
    64'
    Дебюши Матьё возвращается на поле.
  • 63'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 63'
    Шанс! Кунде Жюль из команды Бордо пробил головой, но мимо
  • 63'
    Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    62'
    Перрен Лоик задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    62'
    Берич Роберт из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Till Cissokho оказался на газоне.
  • Травма, повреждение
    61'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дебюши Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 61'
    Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 61'
    Матч возобновлен
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 59'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    59'
    Безумный фол. Карамо Янн грубо играет против соперника. Пострадал Дебюши Матьё
  • 58'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Матч возобновлен
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    55'
    ПЕНАЛЬТИ! - Паленсия Серги играет рукой в штрафной! Паленсия Серги вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 55'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 54'
    Башич Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 53'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
  • 52'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 51'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    50'
    Игрок из команды Бордо опасно играет против Кабелла Реми.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Юссуф Зейду оказался на газоне.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 49'
    Карамо Янн из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 48'
    Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья свистит. Хазри Вахби атаковал сзади соперника. Это Отавио Пассос заработал своей команде штрафной
  • 47'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    46'
    Кабелла Реми совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    46'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Alexandre Lauray пострадал.
  • 46'
    Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Угловой
    47'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
  • 47'
    Костил Бенуа отбил мяч на угловой после удара Хазри Вахби из штрафной площади.
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 47'
    Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
  • 46'
    Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Угловой
    46'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
  • 45'
    Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
  • 45'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
  • 43'
    Рюффье Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    43'
    Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
  • 42'
    Карамо Янн из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Хорошую попытку сделал Юссуф Зейду. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Салиба Вильям из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
  • 40'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.
  • 40'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Сент-Этьенн начинает контратаку
  • 37'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 37'
    Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Амума Ромен из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
  • 33'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • Офсайд
    33'
    Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Паленсия Серги
  • 32'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 31'
    Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 30'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Камано Франсуа из команды Бордо играет слишком грубо. Кабелла Реми оказался на газоне.
  • 28'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 28'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 28'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    27'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
  • 27'
    Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
  • 26'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Карамо Янн
  • 25'
    Бордо контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 25'
    Бордо контролирует мяч.
  • 24'
    Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Норден Арно из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
  • 24'
    Хазри Вахби пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
  • 23'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
  • 23'
    Сент-Этьенн начинает контратаку
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • 22'
    Берич Роберт из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 21'
    Бордо контролирует мяч.
  • 21'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 21'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Паленсия Серги пострадал.
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Отавио Пассос задерживает мяч рукой
  • 17'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Хазри Вахби пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
  • 16'
    Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
  • 16'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 15'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Alexandre Lauray из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
  • Офсайд
    13'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьенн в офсайде
  • 12'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 11'
    Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
  • 10'
    Карамо Янн из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 10'
    Юссуф Зейду из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • 8'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 7'
    Норден Арно из команды Сент-Этьенн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 6'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 6'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    6'
    Карамо Янн возвращается на поле.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Карамо Янн получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Карамо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    3'
    Колодзейчак Тимоти совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    3'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Юссуф Зейду пострадал.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 2'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 2'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 1'
    ШАНС! Карамо Янн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:0 Бордо
Сент-Этьен
69% (120)
Ничья
17.2% (30)
Бордо
13.8% (24)
2:1 Сент-Этьен
31.6% (55)
1:0 Сент-Этьен
27.6% (48)
1:1 Ничья
14.4% (25)
1:2 Бордо
7.5% (13)
2:0 Сент-Этьен
6.9% (12)
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