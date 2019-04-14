Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм начался

Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

Удар от ворот произведет Бордо

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Бордо

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

47' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

44' Сент-Этьенн контролирует мяч.

44' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.

43' Рюффье Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.

42' Карамо Янн из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

41' Хорошую попытку сделал Юссуф Зейду . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Сент-Этьенн контролирует мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

40' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Сент-Этьенн начинает контратаку

37' Сент-Этьенн контролирует мяч.

37' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

37' Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Сент-Этьенн контролирует мяч.

33' Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде

32' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

31' Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали

30' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

30' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Сент-Этьенн контролирует мяч.

28' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Бордо

28' Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

27' Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

26' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Бордо контролирует мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

25' Бордо контролирует мяч.

24' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

24' Норден Арно из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

23' Сент-Этьенн начинает контратаку

23' Бордо контролирует мяч.

22' Берич Роберт из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Бордо контролирует мяч.

21' Сент-Этьенн контролирует мяч.

21' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

20' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

19' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

19' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Сент-Этьенн контролирует мяч.

17' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Отличные скиллы показывает Хазри Вахби , обводя своих соперников

16' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

15' Сент-Этьенн контролирует мяч.

14' Судья сигнализирует, что Alexandre Lauray из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби

12' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

11' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.

10' Карамо Янн из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

10' Юссуф Зейду из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Бордо контролирует мяч.

8' Бордо контролирует мяч.

7' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Бордо

7' Норден Арно из команды Сент-Этьенн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

6' Сент-Этьенн контролирует мяч.

6' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Карамо Янн получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

5' Карамо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

4' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

3' Колодзейчак Тимоти совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Удар от ворот произведет Бордо

2' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

1' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

1' ШАНС! Карамо Янн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бордо начинает с центра поля