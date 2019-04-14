Франция: Лига 1 2018-2019
Сент-Этьен
2:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Жоффруа Гишар
Бордо
3' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
46' Желтая карточкаКабелла Реми
1:0
56' ПенальтиХазри Вахби
2:0
74' ГолДебюши Матьё
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
18
Норден
Арно
27
Берич
Роберт
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
28
Юссуф
Зейду
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
33 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
32 Charles Abi
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Сабали ЮссуфПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Майя ДжошНападающий
-
35 Бенрау ЯссинНападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
46'
56'
1:0
74'
2:0
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +9 =3 -8Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль
Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Сент-Этьен 2:1 Страсбург Ренн 3:0 Сент-Этьен Нант 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:6 Дижон Сент-Этьен 1:2 Лион Сент-Этьен 2:1 Марсель Генгам 0:1 Сент-Этьен Strasbourg Olympique 0:6 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Дижон Ницца 1:1 Сент-Этьен Бордо 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Нант Ним 1:1 Сент-Этьен
Бордо Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Бордо: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Бордо Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|89 - 18
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 27
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|53 - 40
|56
|4.
|Сент-Этьен
|2:0 Заявка
|32
|15
|8
|9
|47 - 37
|53
|5.
|Марсель
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|49 - 43
|51
|6.
|Ницца
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|23 - 29
|48
|7.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|44 - 36
|48
|8.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|9.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|54 - 40
|44
|10.
|Ним
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|43 - 43
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|32
|9
|14
|9
|39 - 38
|41
|13.
|Бордо
|0:2 Заявка
|32
|9
|11
|12
|30 - 33
|38
|14.
|Тулуза
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|30 - 46
|35
|15.
|Нант
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|35 - 40
|34
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|24 - 48
|25
|19.
|Генгам
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|23 - 57
|24
|20.
|Кан
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|24 - 47
|23
Сент-Этьен
69% (120)
Ничья
17.2% (30)
Бордо
13.8% (24)
2:1 Сент-Этьен
31.6% (55)
1:0 Сент-Этьен
27.6% (48)
1:1 Ничья
14.4% (25)
1:2 Бордо
7.5% (13)
2:0 Сент-Этьен
6.9% (12)
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