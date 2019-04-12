Франция: Лига 1 2018-2019
Дижон
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Амьен
26
Шафик
Фуад
14
Мари
Жордан
26
Питерс
Эрик
20
Тьоте
Шейк
17
Блен
Алексис
15
Конате
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Слити НаимПолузащитник
-
28 Каба СориНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Питерс ЭрикЗащитник
-
20 Тьоте ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +5 =2 -13Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ
Амьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Амьен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|89 - 18
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 27
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|52 - 38
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|5.
|Марсель
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 42
|48
|6.
|Ницца
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|23 - 29
|47
|7.
|Реймс
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|32 - 32
|47
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|42 - 35
|45
|9.
|Ним
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|46 - 45
|43
|10.
|Страсбург
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|51 - 37
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|43 - 43
|42
|12.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|13.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|14
|9
|38 - 38
|38
|14.
|Тулуза
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|29 - 44
|35
|15.
|Амьен
|0:0 Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|16.
|Нант
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 39
|31
|17.
|Монако
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 46
|31
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|32
|6
|7
|19
|24 - 48
|25
|19.
|Генгам
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 54
|23
|20.
|Кан
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 46
|23
Дижон
64.4% (105)
Ничья
31.3% (51)
Амьен
4.3% (7)
1:0 Дижон
32.5% (53)
1:1 Ничья
27% (44)
2:1 Дижон
20.9% (34)
2:0 Дижон
8.6% (14)
0:0 Ничья
3.1% (5)
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