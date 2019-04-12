Франция: Лига 1 2018-2019

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Дижон
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Амьен
0' 7'
1
Рунарссон
Рунар
26
Шафик
Фуад
18
Ямбере
Седрик
24
Лаутоа
Веслей
5
Хаддади
Уссама
14
Мари
Жордан
15
Бальмон
Флорен
20
Амальфитано
Ромен
9
Саид
Уэсли
29
Жано
Бенжамин
11
Тавареш
Жулио
1
Гартнер
Регис
4
Крафт
Эмиль
2
Гуано
Принс-Десир
12
Дибасси
Бакай
26
Питерс
Эрик
20
Тьоте
Шейк
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
10
Мендоса
Стивен
9
Гирасси
Серу
15
Конате
Мусса
Дижон
4-3-3
Амьен
4-4-2

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ
Дижон 1:1 Реймс Лилль 1:0 Дижон ПСЖ 3:0 Дижон Дижон 0:1 Сент-Этьен Ним 2:0 Дижон Дижон 1:2 Марсель Круа 0:3 Дижон Анже 1:0 Дижон Дижон 2:0 Монако Сент-Этьен 3:6 Дижон Бордо 1:0 Дижон Дижон 1:1 Монпелье Шильтигайм 1:3 Дижон Сент-Этьен 3:0 Дижон Дижон 0:1 Бордо Ренн 2:0 Дижон
Амьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним
Реймс 2:2 Амьен Амьен 1:0 Ницца Марсель 2:0 Амьен Амьен 1:0 Кан Ренн 1:0 Амьен Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Лилль 2:1 Амьен Амьен 0:3 ПСЖ Амьен 0:0 Анже Амьен 1:0 Валансьен Бордо 1:1 Амьен Амьен 2:3 Лион Генгам 1:2 Амьен Амьен 0:2 Монако Ним 3:0 Амьен

Последние игры между собой

Дижон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Амьен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Амьен 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Амьен Лига 1 Амьен 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:0 Амьен Кубок лиги
Амьен 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Амьен Лига 2 Амьен 1:0 Дижон Кубок Амьен 2:2 Дижон Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 26 3 1 89 - 18 81
2. Лилль Заявка 31 18 7 6 49 - 27 61
3. Лион Заявка 31 16 8 7 52 - 38 56
4. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
5. Марсель Заявка 31 14 6 11 47 - 42 48
6. Ницца Заявка 31 13 8 10 23 - 29 47
7. Реймс Заявка 31 11 14 6 32 - 32 47
8. Монпелье Заявка 31 11 12 8 42 - 35 45
9. Ним Заявка 31 12 7 12 46 - 45 43
10. Страсбург Заявка 31 10 13 8 51 - 37 43
11. Ренн Заявка 31 11 9 11 43 - 43 42
12. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
13. Анже Заявка 31 8 14 9 38 - 38 38
14. Тулуза Заявка 31 8 11 12 29 - 44 35
15. Амьен 0:0 Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
16. Нант Заявка 30 8 7 15 33 - 39 31
17. Монако Заявка 31 7 10 14 31 - 46 31
18. Дижон 0:0 Заявка 32 6 7 19 24 - 48 25
19. Генгам Заявка 31 5 8 18 20 - 54 23
20. Кан Заявка 31 4 11 16 24 - 46 23
  • 7'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Бальмон Флорен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 5'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Тавареш Жулио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 4'
    Дижон начинает контратаку
  • 4'
    Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Шафик Фуад из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 3'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Амьен контролирует мяч.
  • 1'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Амьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Амьен
Дижон
64.4% (105)
Ничья
31.3% (51)
Амьен
4.3% (7)
1:0 Дижон
32.5% (53)
1:1 Ничья
27% (44)
2:1 Дижон
20.9% (34)
2:0 Дижон
8.6% (14)
0:0 Ничья
3.1% (5)
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