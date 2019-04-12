Франция: Лига 1 2018-2019

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Монако
 
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Стадион:
Реймс
1
Субашич
Даниэль
19
Сидибе
Джибриль
32
Бадьяшиль
Бенуа
5
Жемерсон
де
Жесус
2
Балло
Фоде
15
Адриен
Силва
44
Фабрегас
Сеск
29
Желсон
Мартиньш
17
Головин
Александр
7
Рони
Лопеш
11
Винисиус
Оливейра
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
2
Энгельс
Бьорн
5
Абдельамид
Юнис
21
Баба
Абдул
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
17
Зенели
Арбер
20
Дингом
Тристан
24
Кафаро
Матьё
12
Чаварриа
Пабло
Монако
4-2-3-1
Реймс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан Лилль 0:1 Монако Монако 1:1 Бордо
Анже 2:2 Монако Монако 2:0 Лион Монако 1:0 Нант Монпелье 2:2 Монако Монако 2:1 Тулуза Генгам 2:2 Монако Дижон 2:0 Монако Монако 1:3 Метц Монако 1:5 Страсбург Монако 1:1 Ницца Марсель 1:1 Монако Монако 1:1 Ренн Кане-Руссийон 0:1 Монако Монако 0:2 Генгам Монако 1:0 Лорьян Лион 3:0 Монако
Реймс Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс
Реймс 2:2 Амьен Монпелье 2:4 Реймс Реймс 2:0 Ренн Тулуза 1:1 Реймс Реймс 2:1 Марсель Генгам 0:1 Реймс Тулуза 4:4 Реймс Реймс 1:1 Ницца Лион 1:1 Реймс Реймс 2:0 Ланс Реймс 2:2 Кан Реймс 2:1 Страсбург Лилль 1:1 Реймс Реймс 0:1 Тулуза Марсель 0:0 Реймс Реймс 2:1 Генгам

Последние игры между собой

Монако: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Реймс 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монако Лига 1 Реймс 1:3 Монако Лига 1
Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Кубок лиги Реймс 1:1 Монако Лига 1 Реймс 2:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Реймс Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 26 3 1 89 - 18 81
2. Лилль Заявка 31 18 7 6 49 - 27 61
3. Лион Заявка 31 16 8 7 52 - 38 56
4. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
5. Марсель Заявка 31 14 6 11 47 - 42 48
6. Ницца Заявка 31 13 8 10 23 - 29 47
7. Реймс Заявка 31 11 14 6 32 - 32 47
8. Монпелье Заявка 31 11 12 8 42 - 35 45
9. Ним Заявка 31 12 7 12 46 - 45 43
10. Страсбург Заявка 31 10 13 8 51 - 37 43
11. Ренн Заявка 31 11 9 11 43 - 43 42
12. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
13. Анже Заявка 31 8 14 9 38 - 38 38
14. Тулуза Заявка 31 8 11 12 29 - 44 35
15. Нант Заявка 30 8 7 15 33 - 39 31
16. Амьен Заявка 31 8 7 16 26 - 45 31
17. Монако Заявка 31 7 10 14 31 - 46 31
18. Дижон Заявка 31 6 6 19 24 - 48 24
19. Генгам Заявка 31 5 8 18 20 - 54 23
20. Кан Заявка 31 4 11 16 24 - 46 23
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Реймс

    До начала игры, которая состоится 13.04.2019, осталось 1 день 8 часов 50 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Монако - Реймс
    Монако
    70.2% (66)
    Ничья
    19.1% (18)
    Реймс
    10.6% (10)
    2:1 Монако
    25.5% (24)
    1:0 Монако
    25.5% (24)
    1:1 Ничья
    16% (15)
    2:0 Монако
    12.8% (12)
    1:2 Реймс
    6.4% (6)
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