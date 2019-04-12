Франция: Лига 1 2018-2019
15
Адриен
Силва
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
21
Баба
Абдул
17
Зенели
Арбер
24
Кафаро
Матьё
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жардим Леонарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Баба АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +7 =6 -7Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан Лилль 0:1 Монако Монако 1:1 Бордо
Реймс Последние 20 матчей: +8 =9 -3Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс
Последние игры между собой
Монако: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|89 - 18
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 27
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|52 - 38
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|5.
|Марсель
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 42
|48
|6.
|Ницца
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|23 - 29
|47
|7.
|Реймс
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|32 - 32
|47
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|42 - 35
|45
|9.
|Ним
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|46 - 45
|43
|10.
|Страсбург
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|51 - 37
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|43 - 43
|42
|12.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|13.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|14
|9
|38 - 38
|38
|14.
|Тулуза
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|29 - 44
|35
|15.
|Нант
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 39
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|26 - 45
|31
|17.
|Монако
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 46
|31
|18.
|Дижон
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|24 - 48
|24
|19.
|Генгам
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 54
|23
|20.
|Кан
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 46
|23
Монако
70.2% (66)
Ничья
19.1% (18)
Реймс
10.6% (10)
2:1 Монако
25.5% (24)
1:0 Монако
25.5% (24)
1:1 Ничья
16% (15)
2:0 Монако
12.8% (12)
1:2 Реймс
6.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...