Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

12' Бен Арфа Хатем отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Мохамед Диаби получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Мохамед Диаби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

8' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Думбия Сулейман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

6' Ренн имеет хороший шанс забить.

5' Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.

4' Ренн контролирует мяч.

3' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Удар от ворот произведет Ницца

1' Ренн контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ренн начинает с центра поля