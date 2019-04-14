Франция: Лига 1 2018-2019

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Ренн
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Ницца
0' 12'
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
4
Мешер
Андре
5
Думбия
Сулейман
23
Эну
Адриен
6
Юханссон
Якоб
14
Буриго
Бенжамен
22
Дель
Кастильо
Ромен
18
Бен
Арфа
Хатем
11
Ньянг
М'Байе
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
29
Эрей
Кристоф
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
8
Лис-Мелу
Пьерр
6
Вальтер
Реми
21
Данило
Барбоза
7
Сент-Максимин
Аллан
33
Mohamed
Diaby
11
Срарфи
Бассем
Ренн
4-4-2
Ницца
4-3-3
  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион
Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн Ренн 3:1 Кан Ренн 3:1 Арсенал Ренн 2:0 Орлеан Ренн 1:1 Марсель Бетис 1:3 Ренн Реймс 2:0 Ренн Ренн 3:3 Бетис Ренн 3:0 Сент-Этьен Ренн 2:1 Лилль Ренн 1:0 Амьен ПСЖ 4:1 Ренн Сен-Приве Сен-Илер 0:2 Ренн Ренн 0:0 Монпелье Генгам 2:1 Ренн
Ницца Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза Марсель 1:0 Ницца
Ницца 1:0 Страсбург Амьен 1:0 Ницца Анже 3:0 Ницца Ницца 1:0 Лион Лилль 4:0 Ницца Ницца 2:0 Ним Реймс 1:1 Ницца Монако 1:1 Ницца Ницца 1:0 Бордо Тулуза 4:1 Ницца Страсбург 2:0 Ницца Ницца 0:0 Генгам Ницца 1:1 Сент-Этьен Ницца 0:0 Анже Генгам 0:0 Ницца Ницца 2:0 Лилль

Последние игры между собой

Ренн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ницца: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ницца 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Ницца Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1
Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ницца 3:0 Ренн Лига 1 Ницца 2:2 Ренн Кубок Ренн 1:4 Ницца Лига 1 Ренн 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Ренн Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 26 3 1 89 - 18 81
2. Лилль Заявка 31 18 7 6 49 - 27 61
3. Лион Заявка 32 16 8 8 53 - 40 56
4. Марсель Заявка 32 15 6 11 49 - 43 51
5. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
6. Ницца 0:0 Заявка 32 13 9 10 23 - 29 48
7. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
8. Монпелье 0:0 Заявка 32 11 13 8 42 - 35 46
9. Страсбург Заявка 32 10 14 8 54 - 40 44
10. Ним Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
11. Ренн 0:0 Заявка 32 11 10 11 43 - 43 43
12. Анже Заявка 32 9 14 9 39 - 38 41
13. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
14. Тулуза 0:0 Заявка 32 8 12 12 29 - 44 36
15. Нант Заявка 31 9 7 15 35 - 40 34
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 32 6 7 19 24 - 48 25
19. Генгам Заявка 32 5 9 18 23 - 57 24
20. Кан Заявка 32 4 11 17 24 - 47 23
  • Первый тайм
  • 12'
    Бен Арфа Хатем отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мохамед Диаби получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    11'
    Мохамед Диаби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
  • 9'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Юханссон Якоб из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мохамед Диаби
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн играет слишком грубо. Данте Бонфим оказался на газоне.
  • 7'
    Думбия Сулейман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    5'
    Дель Кастильо Ромен наказан за толчок Вальтер Реми
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Назначен штрафной. Пострадал Сент-Максимин Аллан, его свалил Юханссон Якоб.
  • 4'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Ньянг М'Байе нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
  • 3'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Ницца
Ренн
59.4% (98)
Ничья
30.9% (51)
Ницца
9.7% (16)
1:0 Ренн
29.1% (48)
1:1 Ничья
27.9% (46)
2:1 Ренн
20.6% (34)
2:0 Ренн
7.3% (12)
1:2 Ницца
4.2% (7)
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