Франция: Лига 1 2018-2019
Ренн
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Роазон Парк
Ницца
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
29
Эрей
Кристоф
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Желен ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
31 Данте БонфимЗащитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Колин РасинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Аталь ЮсефНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион
Ницца Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза Марсель 1:0 Ницца
Последние игры между собой
Ренн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ницца: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ницца 3:0 Ренн Лига 1 Ницца 2:2 Ренн Кубок Ренн 1:4 Ницца Лига 1 Ренн 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Ренн Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|89 - 18
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 27
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|53 - 40
|56
|4.
|Марсель
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|49 - 43
|51
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|32
|13
|9
|10
|23 - 29
|48
|7.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|32
|11
|13
|8
|42 - 35
|46
|9.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|54 - 40
|44
|10.
|Ним
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|11.
|Ренн
|0:0 Заявка
|32
|11
|10
|11
|43 - 43
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|32
|9
|14
|9
|39 - 38
|41
|13.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|14.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|32
|8
|12
|12
|29 - 44
|36
|15.
|Нант
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|35 - 40
|34
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|24 - 48
|25
|19.
|Генгам
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|23 - 57
|24
|20.
|Кан
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|24 - 47
|23
Ренн
59.4% (98)
Ничья
30.9% (51)
Ницца
9.7% (16)
1:0 Ренн
29.1% (48)
1:1 Ничья
27.9% (46)
2:1 Ренн
20.6% (34)
2:0 Ренн
7.3% (12)
1:2 Ницца
4.2% (7)
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