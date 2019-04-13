Франция: Лига 1 2018-2019
Кан
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Стад Мишель д'Орнано
Анже
30
Самба
Брис
10
Фахир
Файсал
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бове КлаудиоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Захари ЙоннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Манко ВенсанЗащитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Mazire Soula
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Кан Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ним 2:0 Кан Монако 0:1 Кан Кан 0:5 Сент-Этьен Ренн 3:1 Кан
Анже Последние 20 матчей: +5 =11 -4Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже
Последние игры между собой
Кан: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Кан 0:1 Анже Товарищеские матчи Кан 2:3 Анже Лига 1 Анже 3:1 Кан Кубок Анже 2:1 Кан Лига 1 Анже 2:0 Кан Лига 1 Кан 0:0 Анже Лига 1 Кан 1:1 Анже Товарищеские матчи Анже 1:2 Кан Лига 2 Кан 1:1 Анже Лига 2 Анже 1:1 Кан Лига 2 Кан 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:2 Кан Лига 2 Кан 2:1 Анже Лига 2 Анже 0:2 Кан Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|89 - 18
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 27
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|53 - 40
|56
|4.
|Марсель
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|49 - 43
|51
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|6.
|Ницца
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|23 - 29
|47
|7.
|Реймс
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|32 - 32
|47
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|42 - 35
|45
|9.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|32
|10
|14
|8
|51 - 37
|44
|10.
|Ним
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|43 - 43
|42
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|32
|8
|15
|9
|38 - 38
|39
|13.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|14.
|Тулуза
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|29 - 44
|35
|15.
|Нант
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|35 - 40
|34
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 46
|31
|18.
|Дижон
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|24 - 48
|25
|19.
|Генгам
|0:0 Заявка
|32
|5
|9
|18
|20 - 54
|24
|20.
|Кан
|0:0 Заявка
|32
|4
|12
|16
|24 - 46
|24
Кан
39.4% (65)
Ничья
35.8% (59)
Анже
24.8% (41)
1:1 Ничья
30.9% (51)
1:0 Кан
23.6% (39)
0:1 Анже
16.4% (27)
2:1 Кан
11.5% (19)
1:2 Анже
7.9% (13)
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