Франция: Лига 1 2018-2019

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Кан
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Анже
0' 5'
30
Самба
Брис
21
Гильберт
Фредерик
14
Гради
Жонатан
24
Джику
Александр
15
Имору
Эммануэль
17
Деминге
Джесси
6
Онианге
Принс
10
Фахир
Файсал
7
Хауи
Саиф-Эдин
27
Кривелли
Энцо
11
Нинга
Родрике
16
Бютель
Людовик
4
Павлович
Матео
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
15
Капелле
Пьеррик
6
Пажо
Венсан
22
Рен-Аделед
Жефф
18
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
5
Мангани
Томас
9
Лопес
Кристиан
Кан
4-2-3-1
Анже
4-3-3

Предыдущие игры

Кан Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ним 2:0 Кан Монако 0:1 Кан Кан 0:5 Сент-Этьен Ренн 3:1 Кан
Кан 1:2 ПСЖ Лион 3:1 Кан Тулуза 1:1 Кан Кан 0:0 Страсбург Кан 0:1 Нант Амьен 1:0 Кан Бастия 2:2 Кан Монпелье 2:0 Кан Вири-Шатийон 0:6 Кан Кан 0:1 Марсель Кан 1:3 Лилль Ред Стар 0:1 Кан Реймс 2:2 Кан Кан 2:1 Тулуза Страсбург 2:2 Кан Кан 1:2 Ним
Анже Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже
Анже 2:2 Монако Генгам 1:0 Анже Анже 3:0 Ницца Страсбург 1:2 Анже Анже 1:0 Дижон Тулуза 0:0 Анже Ним 3:1 Анже Анже 1:0 Нант Анже 1:2 Бордо Амьен 0:0 Анже Вири-Шатийон 1:0 Анже Анже 1:1 Марсель Ницца 0:0 Анже Анже 1:1 Кан Нант 1:1 Анже Анже 1:0 Монпелье

Последние игры между собой

Кан: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Анже 1:1 Кан Лига 1 Анже 0:1 Кан Товарищеские матчи Анже 3:0 Кан Лига 1 Кан 0:2 Анже Лига 1
Кан 0:1 Анже Товарищеские матчи Кан 2:3 Анже Лига 1 Анже 3:1 Кан Кубок Анже 2:1 Кан Лига 1 Анже 2:0 Кан Лига 1 Кан 0:0 Анже Лига 1 Кан 1:1 Анже Товарищеские матчи Анже 1:2 Кан Лига 2 Кан 1:1 Анже Лига 2 Анже 1:1 Кан Лига 2 Кан 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:2 Кан Лига 2 Кан 2:1 Анже Лига 2 Анже 0:2 Кан Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 26 3 1 89 - 18 81
2. Лилль Заявка 31 18 7 6 49 - 27 61
3. Лион Заявка 32 16 8 8 53 - 40 56
4. Марсель Заявка 32 15 6 11 49 - 43 51
5. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
6. Ницца Заявка 31 13 8 10 23 - 29 47
7. Реймс Заявка 31 11 14 6 32 - 32 47
8. Монпелье Заявка 31 11 12 8 42 - 35 45
9. Страсбург 0:0 Заявка 32 10 14 8 51 - 37 44
10. Ним Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
11. Ренн Заявка 31 11 9 11 43 - 43 42
12. Анже 0:0 Заявка 32 8 15 9 38 - 38 39
13. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
14. Тулуза Заявка 31 8 11 12 29 - 44 35
15. Нант Заявка 31 9 7 15 35 - 40 34
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 31 7 10 14 31 - 46 31
18. Дижон Заявка 32 6 7 19 24 - 48 25
19. Генгам 0:0 Заявка 32 5 9 18 20 - 54 24
20. Кан 0:0 Заявка 32 4 12 16 24 - 46 24
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    3'
    Капелле Пьеррик из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Фахир Файсал заработал фол
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кан 0:0 Анже
Кан
39.4% (65)
Ничья
35.8% (59)
Анже
24.8% (41)
1:1 Ничья
30.9% (51)
1:0 Кан
23.6% (39)
0:1 Анже
16.4% (27)
2:1 Кан
11.5% (19)
1:2 Анже
7.9% (13)
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