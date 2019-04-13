Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

47' Удар от ворот произведет Марсель

47' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Саванье Тежи из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

45' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

45' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

45' Голкипер мог бы сыграть и получше

44' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Марсель

44' Отличные скиллы показывает Буанга Денис , обводя своих соперников

42' Удар от ворот произведет Ним

42' Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали

42' Саванье Тежи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Близко! Густаво Луис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

41' Жермен Валер из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

41' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...

41' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

40' Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Камара Бубакар из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

38' Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.

38' Мауасса Фет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Удар от ворот произведет Ним

37' Товен Флорьян из команды Марсель попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

36' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: [awaypos]%.

34' Сарр Буна из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

33' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Сарр Буна из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

30' Марсель контролирует мяч.

29' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Марсель контролирует мяч.

27' Радоньич Неманья из команды Марсель в офсайде

26' Чалета-Цар Дуе из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.

25' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

25' Пайе Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Рипар Рено из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

25' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Марсель

22' Тиуб Сада из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

22' Удар от ворот произведет Ним

22' Отличные скиллы показывает Радоньич Неманья , обводя своих соперников

22' Сарр Буна из команды Марсель делает пас партнеру.

21' Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...

21' Сарр Буна из команды Марсель делает неудачный навес.

21' Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

20' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

19' Радоньич Неманья из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

19' Саванье Тежи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Ним контролирует мяч.

15' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

15' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.

14' Пайе Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Матч возобновлен

11' Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

10' Балотелли Марио из команды Марсель в офсайде

10' Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

9' Удар от ворот произведет Марсель

9' Саванье Тежи из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

9' Саванье Тежи из команды Ним разыграл угловой с правого угла.

9' Чалета-Цар Дуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Опасность предотвращена - Чалета-Цар Дуе из команды Марсель вступил в отбор удачно

8' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Мигель Флориан из команды Ним нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

7' Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.

7' Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...

6' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Алиуи Рашид из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

6' Радоньич Неманья из команды Марсель делает пас партнеру.

5' Пайе Димитри из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

4' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде

1' Сакаи Хироки из команды Марсель в офсайде

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Марсель начинает с центра поля