Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Марсель
2:1
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
19' Желтая карточка
Саванье Тежи
24' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
70' Желтая карточка
Мауасса Фет
1:0
72' Гол
Жермен Валер
2:0
73' Гол
Густаво Луис
2:1
82' Гол
 90'+7
30
Манданда
Стив
17
Сарр
Буна
4
Камара
Бубакар
15
Чалета-Цар
Дуе
2
Сакаи
Хироки
27
Лопес
Максим
19
Густаво
Луис
26
Товен
Флорьян
10
Пайе
Димитри
7
Радоньич
Неманья
9
Балотелли
Марио
30
Бернардони
Поль
20
Рипар
Рено
12
Мауасса
Фет
27
Либой
Эрве
26
Мигель
Флориан
11
Саванье
Тежи
10
Буанга
Денис
14
Бобишон
Антонен
6
Ферри
Жордан
22
Тиуб
Сада
7
Алиуи
Рашид
Марсель
4-2-3-1
Ним
4-1-4-1

Ход матча

19'
 
Саванье Тежи
24'
Чалета-Цар Дуе
 
33'
Жермен Валер
Балотелли Марио
 
63'
 
Гийом Батист
Алиуи Рашид
70'
 
Мауасса Фет
72'
 
Пакье Гаэтан
Мауасса Фет
72'
Жермен Валер
(Пайе Димитри)
1:0
73'
Густаво Луис
2:0
77'
 
Бозок Умут
Бобишон Антонен
79'
Н'Джие Клинтон
Товен Флорьян
 
82'
2:1
  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 6
  • 6 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца
Марсель 2:0 Сент-Этьен Ренн 1:1 Марсель Марсель 2:0 Амьен Дижон 1:2 Марсель Марсель 1:0 Бордо Реймс 2:1 Марсель Марсель 1:2 Лилль Кан 0:1 Марсель Сент-Этьен 2:1 Марсель Марсель 1:1 Монако Андрезьё 2:0 Марсель Анже 1:1 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Марсель 1:3 Аполлон Нант 3:2 Марсель Марсель 0:0 Реймс
Ним Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург
Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним Ним 2:0 Дижон Нант 2:4 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:0 Ним Ним 3:1 Анже Ним 0:1 Тулуза Ним 1:0 Нант Лион-Дюшер 3:0 Ним Ренн 4:0 Ним Гавр 2:1 Ним Ним 2:3 Лилль Кан 1:2 Ним Ним 3:0 Амьен Ним 1:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Марсель: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Ним 3:1 Марсель Лига 1 Ним 0:1 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:2 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:2 Марсель Международные матчи (клубы)
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 26 3 1 89 - 18 81
2. Лилль Заявка 31 18 7 6 49 - 27 61
3. Лион Заявка 32 16 8 8 53 - 40 56
4. Марсель Заявка 32 15 6 11 49 - 43 51
5. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
6. Ницца Заявка 31 13 8 10 23 - 29 47
7. Реймс Заявка 31 11 14 6 32 - 32 47
8. Монпелье Заявка 31 11 12 8 42 - 35 45
9. Страсбург 0:0 Заявка 32 10 14 8 51 - 37 44
10. Ним Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
11. Ренн Заявка 31 11 9 11 43 - 43 42
12. Анже 0:0 Заявка 32 8 15 9 38 - 38 39
13. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
14. Тулуза Заявка 31 8 11 12 29 - 44 35
15. Нант Заявка 31 9 7 15 35 - 40 34
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 31 7 10 14 31 - 46 31
18. Дижон Заявка 32 6 7 19 24 - 48 25
19. Генгам 0:0 Заявка 32 5 9 18 20 - 54 24
20. Кан 0:0 Заявка 32 4 12 16 24 - 46 24
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 47'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
  • 45'
    Саванье Тежи из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 45'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 44'
    Сакаи Хироки делает длинную передачу вперед
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 44'
    Отличные скиллы показывает Буанга Денис, обводя своих соперников
  • 43'
    Сарр Буна ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Буанга Денис
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 42'
    Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали
  • 42'
    Саванье Тежи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 42'
    Близко! Густаво Луис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 41'
    Жермен Валер из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 40'
    Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    39'
    Сарр Буна наказан за толчок Саванье Тежи
  • 39'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Камара Бубакар из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Угловой
    38'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 38'
    Мауасса Фет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 37'
    Товен Флорьян из команды Марсель попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 37'
    ШАНС! Товен Флорьян вышел один-на-один с голкипером...
  • 36'
    Камара Бубакар делает длинную передачу вперед
  • 36'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: [awaypos]%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
  • 34'
    Сарр Буна из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 33'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    32'
    Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Сарр Буна из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 30'
    Марсель контролирует мяч.
  • 29'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Марсель контролирует мяч.
  • Офсайд
    27'
    Радоньич Неманья из команды Марсель в офсайде
  • 26'
    Чалета-Цар Дуе из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 26'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 25'
    Радоньич Неманья из команды Марсель высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Бернардони Поль, но его отбил вратарь на угловой.
  • 25'
    ШАНС! Радоньич Неманья вышел один-на-один с голкипером...
  • 25'
    Пайе Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 25'
    Рипар Рено из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 25'
    Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 22'
    Тиуб Сада из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 22'
    Радоньич Неманья нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 22'
    Отличные скиллы показывает Радоньич Неманья, обводя своих соперников
  • 22'
    Сарр Буна из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 21'
    Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Сарр Буна из команды Марсель делает неудачный навес.
  • 21'
    Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Лопес Максим
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 19'
    Радоньич Неманья из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Желтая карточка
    19'
    Саванье Тежи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
  • 18'
    Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья свистит. Густаво Луис атаковал сзади соперника. Это Либой Эрве заработал своей команде штрафной
  • 16'
    Ним контролирует мяч.
  • 15'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 15'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 14'
    Товен Флорьян мяч отрикошетил от ворот
  • 14'
    Пайе Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом
  • Фол, нарушение
    14'
    Саванье Тежи из команды Ним играет слишком грубо. Сарр Буна оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья свистит. Густаво Луис атаковал сзади соперника. Это Ферри Жордан заработал своей команде штрафной
  • Травма, повреждение
    13'
    Балотелли Марио возвращается на поле.
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Офсайд
    10'
    Балотелли Марио из команды Марсель в офсайде
  • 10'
    Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 9'
    Саванье Тежи из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Угловой
    9'
    Саванье Тежи из команды Ним разыграл угловой с правого угла.
  • 9'
    Чалета-Цар Дуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Опасность предотвращена - Чалета-Цар Дуе из команды Марсель вступил в отбор удачно
  • Фол, нарушение
    8'
    Густаво Луис наказан за толчок Ферри Жордан
  • 8'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Мигель Флориан из команды Ним опасно и грубо сыграл. Камара Бубакар пострадал.
  • 7'
    Мигель Флориан из команды Ним нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    7'
    Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
  • 7'
    Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Алиуи Рашид из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Балотелли Марио нанес удар издали, а Бернардони Поль отбил его обратно в игру!
  • 6'
    Радоньич Неманья из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 5'
    Пайе Димитри из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 4'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Мигель Флориан
  • Офсайд
    2'
    Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
  • Офсайд
    1'
    Сакаи Хироки из команды Марсель в офсайде
  • Фол, нарушение
    1'
    Саванье Тежи наказан за толчок Пайе Димитри
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 2:1 Ним
Марсель
93.6% (160)
Ничья
4.1% (7)
Ним
2.3% (4)
2:0 Марсель
37.4% (64)
2:1 Марсель
33.3% (57)
1:0 Марсель
14% (24)
3:1 Марсель
4.1% (7)
3:0 Марсель
2.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...