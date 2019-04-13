Франция: Лига 1 2018-2019
19' Желтая карточкаСаванье Тежи
24' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
70' Желтая карточкаМауасса Фет
1:0
72' ГолЖермен Валер
2:0
73' ГолГуставо Луис
17
Сарр
Буна
27
Лопес
Максим
19
Густаво
Луис
10
Пайе
Димитри
20
Рипар
Рено
12
Мауасса
Фет
27
Либой
Эрве
11
Саванье
Тежи
10
Буанга
Денис
22
Тиуб
Сада
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
-
19 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
23 Рами АдильЗащитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рипар РеноЗащитник
-
12 Мауасса ФетЗащитник
-
27 Либой ЭрвеЗащитник
- Защитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
10 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гийом БатистНападающий
-
19 Бозок УмутНападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
24'
70'
72'
1:0
73'
2:0
82'
2:1
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
6 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +6 =5 -9Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца
Марсель 2:0 Сент-Этьен Ренн 1:1 Марсель Марсель 2:0 Амьен Дижон 1:2 Марсель Марсель 1:0 Бордо Реймс 2:1 Марсель Марсель 1:2 Лилль Кан 0:1 Марсель Сент-Этьен 2:1 Марсель Марсель 1:1 Монако Андрезьё 2:0 Марсель Анже 1:1 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Марсель 1:3 Аполлон Нант 3:2 Марсель Марсель 0:0 Реймс
Ним Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург
Последние игры между собой
Марсель: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|89 - 18
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 27
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|53 - 40
|56
|4.
|Марсель
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|49 - 43
|51
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|6.
|Ницца
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|23 - 29
|47
|7.
|Реймс
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|32 - 32
|47
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|42 - 35
|45
|9.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|32
|10
|14
|8
|51 - 37
|44
|10.
|Ним
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|43 - 43
|42
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|32
|8
|15
|9
|38 - 38
|39
|13.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|14.
|Тулуза
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|29 - 44
|35
|15.
|Нант
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|35 - 40
|34
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 46
|31
|18.
|Дижон
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|24 - 48
|25
|19.
|Генгам
|0:0 Заявка
|32
|5
|9
|18
|20 - 54
|24
|20.
|Кан
|0:0 Заявка
|32
|4
|12
|16
|24 - 46
|24
Марсель
93.6% (160)
Ничья
4.1% (7)
Ним
2.3% (4)
2:0 Марсель
37.4% (64)
2:1 Марсель
33.3% (57)
1:0 Марсель
14% (24)
3:1 Марсель
4.1% (7)
3:0 Марсель
2.9% (5)
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