Франция: Лига 1 2018-2019

97' Лимбомбе Антони из команды Нант сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшная посещаемость составляет 25050 болельщиков

97' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

95' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе

94' Ауа Уссем из команды Лион отправил кросс в штрафную...

93' Бошилья Габриэл не смог попасть в створ ударом издали

93' Удар от ворот произведет Лион

92' Нант начинает контратаку

92' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Бошилья Габриэл из команды Нант делает пас партнеру.

91' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

90' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Нант

89' Депай Мемфис из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

88' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Плохо сыграл Карлос Диего Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

88' Терье Мартен из команды Лион отправил кросс в штрафную...

88' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.

86' Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Уорис Маджид из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.

86' Мутуссами Самуэль из команды Нант разыграл угловой с правого угла.

85' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

83' Г О О О О Л Лимбомбе Антони закручивает штрафной в сетку! Великолепно

81' Лимбомбе Антони из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

81' Кулибали Калифа из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

81' Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...

81' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.

80' Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

80' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

80' Уорис Маджид из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

79' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Терье Мартен из команды Лион отправил кросс в штрафную...

79' Матч возобновлен

78' Кулибали Калифа получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Денайер Джейсон получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

78' Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Рафаэль да Сильва из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

76' Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

75' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

74' Лион контролирует мяч.

74' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Лион

72' Уорис Маджид из команды Нант делает пас партнеру.

72' Нант начинает контратаку

71' Удар от ворот произведет Нант

70' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

70' Лимбомбе Антони из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Уорис Маджид из команды Нант подал угловой слева.

69' Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Депай Мемфис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

68' Депай Мемфис из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.

68' Удар от ворот произведет Лион

67' Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали

67' Нант контролирует мяч.

66' Удар от ворот произведет Нант

65' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

65' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...

64' Корне Максвелл из команды Лион разыграл угловой с правого угла.

63' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

59' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Тете Кенни из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

58' Терье Мартен из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

58' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.

57' Мутуссами Самуэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.

57' Корне Максвелл из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

56' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе

55' Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.

55' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

55' Н'Домбеле Тангай из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.

55' Н'Домбеле Тангай из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...

54' Выглядело как неплохой момент. Дембеле Мусса I из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

54' Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

53' Удар от ворот произведет Лион

53' Шанс! Уорис Маджид из команды Нант пробил головой, но мимо

52' Удар от ворот произведет Нант

52' Матч возобновлен

50' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Как он промахнулся? Ауа Уссем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Удар от ворот произведет Нант

46' Траоре Шарль из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

46' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля