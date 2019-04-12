Франция: Лига 1 2018-2019
Нант
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 25050
Лион
1:0
11' ГолКулибали Калифа
16' Желтая карточкаРонжье Валентин
1:1
41' ГолТерье Мартен
78' Желтая карточкаДенайер Джейсон
78' Желтая карточкаКулибали Калифа
2:1
83' ГолЛимбомбе Антони
14
Траоре
Шарль
10
Уорис
Маджид
14
Дюбуа
Лео
23
Тете
Кенни
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Депай МемфисПолузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фекир НабильНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
1:0
16'
41'
1:1
78'
78'
83'
2:1
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +7 =2 -11Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант
Лион Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье
Последние игры между собой
Нант: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Лион: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|89 - 18
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 27
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|53 - 40
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|5.
|Марсель
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 42
|48
|6.
|Ницца
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|23 - 29
|47
|7.
|Реймс
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|32 - 32
|47
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|42 - 35
|45
|9.
|Ним
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|46 - 45
|43
|10.
|Страсбург
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|51 - 37
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|43 - 43
|42
|12.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|13.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|14
|9
|38 - 38
|38
|14.
|Тулуза
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|29 - 44
|35
|15.
|Нант
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|35 - 40
|34
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 46
|31
|18.
|Дижон
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|24 - 48
|25
|19.
|Генгам
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 54
|23
|20.
|Кан
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 46
|23
Нант
3.4% (6)
Ничья
19.1% (34)
Лион
77.5% (138)
1:2 Лион
44.9% (80)
0:1 Лион
15.2% (27)
1:1 Ничья
14% (25)
0:2 Лион
8.4% (15)
1:3 Лион
3.9% (7)
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