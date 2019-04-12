Франция: Лига 1 2018-2019

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  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Нант
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 25050
Лион
0'
1:0
11' Гол
Кулибали Калифа
16' Желтая карточка
Ронжье Валентин
1:1
41' Гол
Терье Мартен
78' Желтая карточка
Денайер Джейсон
78' Желтая карточка
Кулибали Калифа
2:1
83' Гол
Лимбомбе Антони
90'+7
30
Татарушану
Чиприан
2
Фабио
да
Сильва
33
Thomas
Basila
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Траоре
Шарль
28
Ронжье
Валентин
19
Туре
Абдулайе
18
Мутуссами
Самуэль
10
Уорис
Маджид
7
Кулибали
Калифа
22
Лимбомбе
Антони
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
23
Тете
Кенни
5
Денайер
Джейсон
20
Марсал
Фернандо
28
Н'Домбеле
Тангай
29
Тусар
Люка
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
9
Дембеле
Мусса
I
7
Терье
Мартен
Нант
4-3-3
Лион
4-3-3

Ход матча

11'
Кулибали Калифа
(Уорис Маджид)
1:0
16'
Ронжье Валентин
 
34'
 
Депай Мемфис
Тусар Люка
41'
1:1
Терье Мартен
(Дембеле Мусса I)
62'
 
Рафаэль да Сильва
Марсал Фернандо
78'
 
Денайер Джейсон
78'
Кулибали Калифа
 
83'
Лимбомбе Антони
2:1
84'
 
Фекир Набиль
Корне Максвелл
87'
Лима Лукас
Лимбомбе Антони
 
90'
Бошилья Габриэл
Уорис Маджид
 
90'
Кватенг Энок
Фабио да Сильва
 
  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант
Витре 0:2 Нант Генгам 0:0 Нант Нант 1:0 Бордо Монако 1:0 Нант Кан 0:1 Нант Нант 2:4 Ним Нант 2:0 Тулуза Энтант 0:1 Нант Нант 1:1 Сент-Этьен Анже 1:0 Нант Ним 1:0 Нант Нант 0:1 Ренн Нант 2:0 Монпелье Нант 4:1 Шатору ПСЖ 1:0 Нант Ренн 2:1 Нант
Лион Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье
Барселона 5:1 Лион Страсбург 2:2 Лион Лион 5:1 Тулуза Лион 3:1 Кан Монако 2:0 Лион Лион 0:0 Барселона Лион 2:1 Генгам Ницца 1:0 Лион Генгам 1:2 Лион Лион 2:1 ПСЖ Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Сент-Этьен 1:2 Лион Тулуза 2:2 Лион Лион 1:1 Реймс Лион 1:2 Страсбург

Последние игры между собой

Нант: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Лион: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Лион 1:1 Нант Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Нант Лига 1
Нант 0:6 Лион Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 Лион Кубок Нант 1:1 Лион Лига 1 Нант 1:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Нант Лига 1 Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 26 3 1 89 - 18 81
2. Лилль Заявка 31 18 7 6 49 - 27 61
3. Лион Заявка 32 16 8 8 53 - 40 56
4. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
5. Марсель Заявка 31 14 6 11 47 - 42 48
6. Ницца Заявка 31 13 8 10 23 - 29 47
7. Реймс Заявка 31 11 14 6 32 - 32 47
8. Монпелье Заявка 31 11 12 8 42 - 35 45
9. Ним Заявка 31 12 7 12 46 - 45 43
10. Страсбург Заявка 31 10 13 8 51 - 37 43
11. Ренн Заявка 31 11 9 11 43 - 43 42
12. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
13. Анже Заявка 31 8 14 9 38 - 38 38
14. Тулуза Заявка 31 8 11 12 29 - 44 35
15. Нант Заявка 31 9 7 15 35 - 40 34
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 31 7 10 14 31 - 46 31
18. Дижон Заявка 32 6 7 19 24 - 48 25
19. Генгам Заявка 31 5 8 18 20 - 54 23
20. Кан Заявка 31 4 11 16 24 - 46 23
Новости матча
  • 97'
    Лимбомбе Антони из команды Нант сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25050 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • Фол, нарушение
    96'
    Тете Кенни наказан за толчок Бошилья Габриэл
  • 95'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Ауа Уссем из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Тактическая замена. Фабио да Сильва уходит с поля и его заменяет Кватенг Энок
  • 93'
    Бошилья Габриэл не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 93'
    Мутуссами Самуэль нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 92'
    Нант начинает контратаку
  • 92'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Уорис Маджид уходит с поля и его заменяет Бошилья Габриэл
  • 92'
    Бошилья Габриэл из команды Нант делает пас партнеру.
  • 91'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Матч возобновлен
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 90'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 89'
    Депай Мемфис из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 89'
    Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Плохо сыграл Карлос Диего Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 88'
    Терье Мартен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Дембеле Мусса I нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 88'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.
  • 87'
    Тактическая замена. Лимбомбе Антони уходит с поля и его заменяет Лима Лукас
  • Фол, нарушение
    87'
    Депай Мемфис наказан за толчок Фабио да Сильва
  • 86'
    Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Уорис Маджид из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Угловой
    86'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
  • 85'
    Уорис Маджид мяч отрикошетил от ворот
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 84'
    Тактическая замена. Корне Максвелл уходит с поля и его заменяет Фекир Набиль
  • 84'
    Отличный гол забил Лимбомбе Антони
  • Описание гола
    83'
    Г О О О О Л Лимбомбе Антони закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Фол, нарушение
    82'
    Н'Домбеле Тангай наказан за толчок Уорис Маджид
  • 81'
    Лимбомбе Антони из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 81'
    Кулибали Калифа из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 81'
    Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Н'Домбеле Тангай нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 81'
    Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    80'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 80'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 80'
    Уорис Маджид из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 79'
    Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Терье Мартен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    78'
    Кулибали Калифа получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    78'
    Денайер Джейсон получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 78'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    78'
    Денайер Джейсон наказан за толчок Татарушану Чиприан
  • Угловой
    78'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 77'
    Матч возобновлен
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 76'
    Рафаэль да Сильва из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 76'
    Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    76'
    Тете Кенни наказан за толчок Кулибали Калифа
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 74'
    Лион контролирует мяч.
  • 74'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 72'
    Кулибали Калифа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 72'
    Уорис Маджид из команды Нант делает пас партнеру.
  • 72'
    Нант начинает контратаку
  • 71'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 70'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 70'
    Лимбомбе Антони из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    70'
    Уорис Маджид из команды Нант подал угловой слева.
  • 69'
    Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 69'
    Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Депай Мемфис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 68'
    Депай Мемфис из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 68'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 67'
    Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
  • 67'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    66'
    Кулибали Калифа наказан за толчок Тете Кенни
  • 66'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 65'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    65'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант играет слишком грубо. Н'Домбеле Тангай оказался на газоне.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 65'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    64'
    Корне Максвелл из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 64'
    Хороший удар издали нанес Терье Мартен, но отличный сейв сделал Татарушану Чиприан. Угловой.
  • 63'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    63'
    Н'Домбеле Тангай возвращается на поле.
  • 62'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    62'
    Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 62'
    Марсал Фернандо получил травму и заменен. Рафаэль да Сильва выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    60'
    Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 59'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Дембеле Мусса I нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
  • 58'
    Тете Кенни из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 58'
    Терье Мартен из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 58'
    Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    57'
    Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
  • 57'
    Мутуссами Самуэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    57'
    Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
  • 57'
    Корне Максвелл из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 56'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    55'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 55'
    Н'Домбеле Тангай из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 55'
    Н'Домбеле Тангай из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 54'
    Выглядело как неплохой момент. Дембеле Мусса I из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 54'
    Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 53'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 53'
    Шанс! Уорис Маджид из команды Нант пробил головой, но мимо
  • 53'
    Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    53'
    Дюбуа Лео наказан за толчок Уорис Маджид
  • Фол, нарушение
    52'
    Депай Мемфис из команды Лион играет слишком грубо. Туре Абдулайе оказался на газоне.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 52'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Как он промахнулся? Ауа Уссем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 49'
    Терье Мартен нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 46'
    Траоре Шарль из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 51'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 50'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса I из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фабио да Сильва
  • 49'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 48'
    Отличный пас сделал Фабио да Сильва из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 48'
    Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Дембеле Мусса I из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Траоре Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Дюбуа Лео наказан за толчок Лимбомбе Антони
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 46'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Уорис Маджид из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 45'
    Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Лимбомбе Антони не смог попасть в створ ударом издали
  • 44'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 44'
    Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
  • 43'
    Отличный гол забил Терье Мартен
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 41'
    Дембеле Мусса I сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Терье Мартен из команды Лион переиграл вратаря дальним ударом!
  • 41'
    Дембеле Мусса I из команды Лион делает пас партнеру.
  • 40'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант делает неудачный навес.
  • 40'
    Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Лимбомбе Антони из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 40'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 39'
    Туре Абдулайе нанес удар издали, а Лопеш Антони отбил его обратно в игру!
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    38'
    Мутуссами Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 38'
    Хороший удар издали нанес Ронжье Валентин, но отличный сейв сделал Лопеш Антони. Угловой.
  • 38'
    Мутуссами Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Траоре Шарль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 35'
    Шанс! Дембеле Мусса I из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 35'
    Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Мутуссами Самуэль наказан за толчок Н'Домбеле Тангай
  • 34'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Тусар Люка получил травму и заменен. Депай Мемфис выходит на поле.
  • 34'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    33'
    Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 31'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Плохо сыграл Денайер Джейсон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 30'
    Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    29'
    Мутуссами Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 29'
    Уорис Маджид из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 29'
    Отличные скиллы показывает Уорис Маджид, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    28'
    Марсал Фернандо из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Кулибали Калифа заработал фол
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 27'
    Лион контролирует мяч.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    23'
    Денайер Джейсон возвращается на поле.
  • 23'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 23'
    Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 23'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Ох, нехорошо это выглядит. Денайер Джейсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    22'
    Денайер Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Травма, повреждение
    21'
    Тусар Люка возвращается на поле.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тусар Люка получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
  • Травма, повреждение
    20'
    Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фабио да Сильва
  • 19'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Корне Максвелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    17'
    Ауа Уссем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    16'
    Ронжье Валентин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    16'
    Ронжье Валентин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Ауа Уссем пострадал.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
  • 15'
    Лион контролирует мяч.
  • 14'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Корне Максвелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 14'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья свистит. Траоре Шарль атаковал сзади соперника. Это Н'Домбеле Тангай заработал своей команде штрафной
  • 13'
    Лион контролирует мяч.
  • 11'
    Уорис Маджид сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Кулибали Калифа изменил счет на табло!
  • 11'
    ШАНС! Кулибали Калифа вышел один-на-один с голкипером...
  • 11'
    Уорис Маджид из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    11'
    Мутуссами Самуэль наказан за толчок Терье Мартен
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Терье Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Уорис Маджид из команды Нант подал угловой слева.
  • 10'
    Лопеш Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Лимбомбе Антони из команды Нант делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    10'
    Уорис Маджид из команды Нант подал угловой слева.
  • 9'
    Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Фабио да Сильва из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Терье Мартен из команды Лион подал угловой слева.
  • 8'
    Должен был быть гол! Дембеле Мусса I имел отличный шанс, но Татарушану Чиприан не дал голу состоятся!
  • 8'
    Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Отличный пас сделал Марсал Фернандо из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 14%, [team2]: 86%.
  • 5'
    Лион контролирует мяч.
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 3'
    Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 3'
    Денайер Джейсон из команды Лион делает пас партнеру.
  • 3'
    Денайер Джейсон из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 1'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 2:1 Лион
Нант
3.4% (6)
Ничья
19.1% (34)
Лион
77.5% (138)
1:2 Лион
44.9% (80)
0:1 Лион
15.2% (27)
1:1 Ничья
14% (25)
0:2 Лион
8.4% (15)
1:3 Лион
3.9% (7)
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