Франция: Лига 1 2018-2019

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Страсбург
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Генгам
0' 5'
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
13
Митрович
Стефан
4
Мартинеc
Пабло
23
Кароль
Лионель
17
Гонсальвес
Антони
8
Мартин
Йонас
14
Прчич
Саньин
26
Томассон
Адриен
29
Да
Кошта
Нуну
12
Мотиба
Лебо
16
Кайяр
Марк-Орель
25
Траоре
Шейк
15
Сорбон
Жереми
20
Эбоа
Феликс
5
Ребошу
Педру
21
Ндонг
Ибраим
7
Блас
Людовик
19
Мергем
Мехди
22
Дидо
Этьен
11
Тюрам
Маркус
9
Менди
Александр
Страсбург
4-1-2-1-2
Генгам
4-4-2

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург
Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург Лион 1:2 Страсбург Страсбург 2:0 Ницца Марсель 1:1 Страсбург Реймс 2:1 Страсбург
Генгам Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Генгам 1:1 Монако Монпелье 2:0 Генгам Страсбург 0:0 Генгам Генгам 1:0 Дижон
Тулуза 1:0 Генгам Генгам 0:0 Нант Генгам 1:0 Анже Бордо 0:0 Генгам Лион 2:1 Генгам Генгам 0:2 Лилль Генгам 1:2 Лион Генгам 2:2 Монако Генгам 0:1 Реймс Нанси 1:2 Генгам ПСЖ 9:0 Генгам Генгам 2:1 Ренн Генгам 0:1 Сент-Этьен ПСЖ 1:2 Генгам Сент-Понтивьен 2:4 Генгам Монако 0:2 Генгам

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Генгам: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Страсбург 0:0 Генгам Кубок лиги Генгам 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:2 Генгам Лига 1 Генгам 2:0 Страсбург Лига 1
Страсбург 2:1 Генгам Национальный чемпионат Генгам 0:0 Страсбург Национальный чемпионат Генгам 2:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:1 Генгам Лига 2 Генгам 1:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:2 Генгам Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 26 3 1 89 - 18 81
2. Лилль Заявка 31 18 7 6 49 - 27 61
3. Лион Заявка 32 16 8 8 53 - 40 56
4. Марсель Заявка 32 15 6 11 49 - 43 51
5. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
6. Ницца Заявка 31 13 8 10 23 - 29 47
7. Реймс Заявка 31 11 14 6 32 - 32 47
8. Монпелье Заявка 31 11 12 8 42 - 35 45
9. Страсбург 0:0 Заявка 32 10 14 8 51 - 37 44
10. Ним Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
11. Ренн Заявка 31 11 9 11 43 - 43 42
12. Анже 0:0 Заявка 32 8 15 9 38 - 38 39
13. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
14. Тулуза Заявка 31 8 11 12 29 - 44 35
15. Нант Заявка 31 9 7 15 35 - 40 34
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 31 7 10 14 31 - 46 31
18. Дижон Заявка 32 6 7 19 24 - 48 25
19. Генгам 0:0 Заявка 32 5 9 18 20 - 54 24
20. Кан 0:0 Заявка 32 4 12 16 24 - 46 24
  • Первый тайм
  • 4'
    Ндонг Ибраим из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Генгам
Страсбург
86.1% (143)
Ничья
9.6% (16)
Генгам
4.2% (7)
1:0 Страсбург
32.5% (54)
2:1 Страсбург
28.3% (47)
2:0 Страсбург
19.3% (32)
1:1 Ничья
6.6% (11)
3:1 Страсбург
3.6% (6)
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