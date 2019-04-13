Франция: Лига 1 2018-2019
Страсбург
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: де ла Мейно
Генгам
27
Лала
Кенни
14
Прчич
Саньин
12
Мотиба
Лебо
25
Траоре
Шейк
20
Эбоа
Феликс
21
Ндонг
Ибраим
19
Мергем
Мехди
22
Дидо
Этьен
11
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Траоре ШейкЗащитник
- Защитник
-
20 Эбоа ФеликсЗащитник
- Защитник
-
21 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мергем МехдиПолузащитник
-
22 Дидо ЭтьенПолузащитник
-
11 Тюрам МаркусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =5 -5ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург
Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург Лион 1:2 Страсбург Страсбург 2:0 Ницца Марсель 1:1 Страсбург Реймс 2:1 Страсбург
Генгам Последние 20 матчей: +8 =3 -9Генгам 1:1 Монако Монпелье 2:0 Генгам Страсбург 0:0 Генгам Генгам 1:0 Дижон
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Генгам: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|89 - 18
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 27
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|53 - 40
|56
|4.
|Марсель
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|49 - 43
|51
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|6.
|Ницца
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|23 - 29
|47
|7.
|Реймс
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|32 - 32
|47
|8.
|Монпелье
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|42 - 35
|45
|9.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|32
|10
|14
|8
|51 - 37
|44
|10.
|Ним
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|43 - 43
|42
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|32
|8
|15
|9
|38 - 38
|39
|13.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|14.
|Тулуза
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|29 - 44
|35
|15.
|Нант
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|35 - 40
|34
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 46
|31
|18.
|Дижон
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|24 - 48
|25
|19.
|Генгам
|0:0 Заявка
|32
|5
|9
|18
|20 - 54
|24
|20.
|Кан
|0:0 Заявка
|32
|4
|12
|16
|24 - 46
|24
Страсбург
86.1% (143)
Ничья
9.6% (16)
Генгам
4.2% (7)
1:0 Страсбург
32.5% (54)
2:1 Страсбург
28.3% (47)
2:0 Страсбург
19.3% (32)
1:1 Ничья
6.6% (11)
3:1 Страсбург
3.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...