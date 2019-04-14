Голландия: Эредивизие 2018-2019
Виллем II
1:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Конинг Виллем II
ПЕК Зволле
1:0
38' ГолДанкерлёй Дамил
26
Тапия
Ренато
21
Намли
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
-
23 Анита ВурнонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Luuk Brand
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Бауй УасимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
-
18 Копперс ДикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
38'
43'
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =0 -8Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II
Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II Виллем II 3:0 Амстердамсхе Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг Виллем II 1:5 Херенвен АЗ Алкмаар 0:2 Виллем II
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле
Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Хераклес 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Байер Л 3:1 ПЕК Зволле Нюрнберг 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 5:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 НАК Бреда ПЕК Зволле 1:4 Аякс Де Графсхап 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:3 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|30
|24
|2
|4
|106 - 28
|74
|2.
|ПСВ
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|89 - 23
|74
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|65 - 37
|56
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|58 - 36
|52
|5.
|Утрехт
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 43
|46
|6.
|Хераклес
|Заявка
|30
|14
|3
|13
|53 - 57
|45
|7.
|Витесс
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|55 - 44
|43
|8.
|Виллем II
|1:0 Заявка
|30
|13
|4
|13
|52 - 59
|43
|9.
|Гронинген
|0:1 Заявка
|30
|12
|5
|13
|33 - 36
|41
|10.
|Херенвен
|1:0 Заявка
|30
|10
|9
|11
|58 - 64
|39
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 57
|36
|12.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|30
|10
|5
|15
|38 - 46
|35
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|36 - 55
|34
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 70
|31
|15.
|Эммен
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|35 - 69
|29
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|34 - 61
|26
|17.
|Эксельсиор
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 69
|26
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|27 - 66
|22
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