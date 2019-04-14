Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
Виллем II
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
38' Гол
Данкерлёй Дамил
45'
1
Велленройтер
Тимон
2
Льюис
Фернандо
25
Майсснер
Томас
4
Питерс
Йорденс
5
Паласиос
Диего
26
Тапия
Ренато
14
Кроули
Дэниэл
8
Льонч
Поль
16
Врусай
Мариос
9
Исак
Александр
10
Павлидис
Вангелис
16
Ван
дер
Харт
Микки
2
Ван
Полен
Брам
29
Лахман
Даррил
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
6
Хамер
Густаво
21
Намли
Юнес
22
Клемент
Пелле
20
Эхизибуэ
Кингсли
9
Ван
Дёйнен
Майк
7
Ван
Крой
Вито
Виллем II
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

26'
 
Тай Леннарт
Намли Юнес
30'
Данкерлёй Дамил
Врусай Мариос
 
38'
Данкерлёй Дамил
(Исак Александр)
1:0
43'
 
Бауй Уасим
Лам Томас
  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II
Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II Виллем II 3:0 Амстердамсхе Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг Виллем II 1:5 Херенвен АЗ Алкмаар 0:2 Виллем II
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле
Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Хераклес 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Байер Л 3:1 ПЕК Зволле Нюрнберг 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 5:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 НАК Бреда ПЕК Зволле 1:4 Аякс Де Графсхап 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:3 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 30 24 2 4 106 - 28 74
2. ПСВ Заявка 30 23 5 2 89 - 23 74
3. Фейеноорд Заявка 30 17 5 8 65 - 37 56
4. АЗ Алкмаар Заявка 30 15 7 8 58 - 36 52
5. Утрехт Заявка 29 13 7 9 54 - 43 46
6. Хераклес Заявка 30 14 3 13 53 - 57 45
7. Витесс Заявка 29 11 10 8 55 - 44 43
8. Виллем II 1:0 Заявка 30 13 4 13 52 - 59 43
9. Гронинген 0:1 Заявка 30 12 5 13 33 - 36 41
10. Херенвен 1:0 Заявка 30 10 9 11 58 - 64 39
11. АДО Ден Хааг Заявка 30 9 9 12 46 - 57 36
12. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 30 10 5 15 38 - 46 35
13. ВВВ-Венло Заявка 30 9 7 14 36 - 55 34
14. Фортуна Ситтард Заявка 30 8 7 15 46 - 70 31
15. Эммен Заявка 30 7 8 15 35 - 69 29
16. Де Графсхап Заявка 30 7 5 18 34 - 61 26
17. Эксельсиор Заявка 30 7 5 18 35 - 69 26
18. НАК Бреда Заявка 30 5 7 18 27 - 66 22
  • Первый тайм
  • 46'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 45'
    Шанс! Павлидис Вангелис из команды Виллем II пробил головой, но мимо
  • Угловой
    45'
    Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
  • 45'
    Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 44'
    Тапия Ренато из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Лам Томас получил травму и заменен. Бауй Уасим выходит на поле.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 43'
    Паласиос Диего не смог попасть в створ ударом издали
  • 43'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
  • 42'
    Хамер Густаво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Питерс Йорденс наказан за толчок Тай Леннарт
  • 41'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лам Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Офсайд
    40'
    Данкерлёй Дамил из команды Виллем II в офсайде
  • 39'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Исак Александр сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Данкерлёй Дамил из команды Виллем II забил гол! Легко это для такого игрока, как Данкерлёй Дамил
  • 38'
    Исак Александр из команды Виллем II делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Паал Кеннет из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
  • Травма, повреждение
    36'
    Ван Крой Вито возвращается на поле.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ван Крой Вито получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Ван Крой Вито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 35'
    Матч остановлен
  • 35'
    Исак Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Исак Александр из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Паласиос Диего из команды Виллем II делает неудачный навес.
  • 33'
    Исак Александр из команды Виллем II делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    32'
    Льонч Поль из команды Виллем II толкнул локтем оппонента. Это Тай Леннарт заработал фол
  • 32'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Врусай Мариос получил травму и заменен. Данкерлёй Дамил выходит на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Зволле контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Клемент Пелле
  • 29'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Зволле контролирует мяч.
  • 26'
    Намли Юнес получил травму и заменен. Тай Леннарт выходит на поле.
  • Офсайд
    26'
    Павлидис Вангелис из команды Виллем II в офсайде
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 25'
    Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Врусай Мариос из команды Виллем II подал угловой справа.
  • 25'
    Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    24'
    Ван Полен Брам наказан за толчок Врусай Мариос
  • 23'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Зволле контролирует мяч.
  • 22'
    Зволле контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Паал Кеннет из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 21'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Тапия Ренато бьет со штрафного в створ, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Хамер Густаво из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Исак Александр
  • 19'
    Зволле контролирует мяч.
  • 18'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    18'
    Игрок команды Виллем II произведет угловой справа.
  • 17'
    Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Исак Александр из штрафной площади.
  • Травма, повреждение
    17'
    Намли Юнес возвращается на поле.
  • 17'
    Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Намли Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    16'
    Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 14'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Виллем II произведет угловой с левой стороны.
  • 13'
    Отличный пас сделал Тапия Ренато из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 12'
    Виллем II контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
  • 11'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 11'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 10'
    Шанс! Врусай Мариос из команды Виллем II пробил головой, но мимо
  • 10'
    Павлидис Вангелис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 9'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 8'
    Кроули Дэниэл не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Лахман Даррил из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
  • 6'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 6'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 5'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
  • Офсайд
    4'
    Ван Крой Вито из команды Зволле в офсайде
  • 4'
    Зволле контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 3'
    Павлидис Вангелис из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 3'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Паласиос Диего
  • 1'
    Виллем II начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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