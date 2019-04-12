Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Унион Берлин
1:1
Первый тайм: 39'
Ян
0'
1:0
12' Гол
Андерссон Себастьян
1:1
16' Пенальти
Адамян Саргис
16' Желтая карточка
Гикевич Рафал
29' Желтая карточка
Коррейя Марсель
31' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
39'
1
Гикевич
Рафал
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
19
Хюбнер
Флориан
14
Райхель
Кен
24
Шмидебах
Мануэль
21
Прёмель
Гриша
23
Кроос
Феликс
20
Абдуллахи
Сулейман
10
Андерссон
Себастьян
7
Хартель
Марсель
33
Вайс
Андре
6
Саллер
Бенедикт
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
19
Фёренбах
Йонас
20
Maximilian
Thalhammer
8
Andreas
Geipl
17
Oliver
Hein
9
Jan
George
25
Hamadi
Al
Ghaddioui
23
Адамян
Саргис
Унион Берлин
4-1-2-3
Ян
4-2-2-2

Ход матча

12'
Андерссон Себастьян
(Райхель Кен)
1:0
16'
1:1
Адамян Саргис
16'
Гикевич Рафал
 
29'
 
Коррейя Марсель
31'
 
Саллер Бенедикт
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Падерборн Хайденхайм 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Ингольштадт
Хольштайн Киль 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Арминия Дуйсбург 2:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Зандхаузен Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Кёльн Базель 2:2 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Бохум Магдебург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Дармштадт Гамбург 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 4:0 Гройтер Фюрт Ян 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:2 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден
Ян Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Ян 2:1 Бохум Дармштадт 1:1 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:1 Дуйсбург
Хайденхайм 1:2 Ян Ян 2:1 Гамбург Динамо Дрезден 0:0 Ян Ян 0:3 Арминия Хольштайн Киль 2:0 Ян Ян 2:0 Падерборн Ингольштадт 1:2 Ян Зандхаузен 2:2 Ян Ян 1:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Ян 1:1 Санкт-Паули Магдебург 2:3 Ян Ян 1:1 Унион Берлин Бохум 3:3 Ян Ян 1:1 Дармштадт Гройтер Фюрт 1:1 Ян

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Ян: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Ян 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:2 Ян Бундеслига 2 Ян 0:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Ян 1:2 Унион Берлин Кубок
Унион Берлин 1:0 Ян Бундеслига 2 Ян 3:3 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:0 Ян Бундеслига 3 Ян 0:2 Унион Берлин Бундеслига 3
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 28 18 4 6 74 - 35 58
2. Гамбург Заявка 28 15 6 7 39 - 31 51
3. Унион Берлин 1:1 29 12 13 4 44 - 27 49
4. Хайденхайм 1:0 29 12 10 7 41 - 34 46
5. Падерборн 28 12 9 7 62 - 42 45
6. Хольштайн Киль 28 12 9 7 53 - 42 45
7. Санкт-Паули 28 13 5 10 39 - 42 44
8. Ян 1:1 29 10 12 7 42 - 41 42
9. Арминия 28 10 8 10 42 - 44 38
10. Гройтер Фюрт 28 9 10 9 30 - 44 37
11. Бохум 28 9 8 11 38 - 41 35
12. Дармштадт 28 9 6 13 39 - 48 33
13. Динамо Дрезден 28 8 9 11 32 - 39 33
14. Эрцгебирге Ауэ 0:1 29 9 5 15 35 - 41 32
15. Зандхаузен 28 6 9 13 32 - 40 27
16. Магдебург 28 5 12 11 30 - 42 27
17. Дуйсбург 28 5 8 15 30 - 50 23
18. Ингольштадт 28 5 7 16 30 - 49 22
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