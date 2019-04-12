Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Унион Берлин
1:1
Первый тайм: 39'
Ян
1:0
12' ГолАндерссон Себастьян
1:1
16' ПенальтиАдамян Саргис
16' Желтая карточкаГикевич Рафал
29' Желтая карточкаКоррейя Марсель
31' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
14
Райхель
Кен
23
Кроос
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Полузащитник
-
11 Гогия АкакийПолузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
-
33 Вайс АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Oliver HeinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
Ход матча
12'
16'
1:1
16'
29'
31'
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Падерборн Хайденхайм 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Ингольштадт
Хольштайн Киль 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Арминия Дуйсбург 2:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Зандхаузен Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Кёльн Базель 2:2 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Бохум Магдебург 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Дармштадт Гамбург 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 4:0 Гройтер Фюрт Ян 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:2 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден
Ян Последние 20 матчей: +6 =10 -4Ян 2:1 Бохум Дармштадт 1:1 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:1 Дуйсбург
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Ян: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|28
|18
|4
|6
|74 - 35
|58
|2.
|Гамбург
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 31
|51
|3.
|Унион Берлин
|1:1
|29
|12
|13
|4
|44 - 27
|49
|4.
|Хайденхайм
|1:0
|29
|12
|10
|7
|41 - 34
|46
|5.
|Падерборн
|28
|12
|9
|7
|62 - 42
|45
|6.
|Хольштайн Киль
|28
|12
|9
|7
|53 - 42
|45
|7.
|Санкт-Паули
|28
|13
|5
|10
|39 - 42
|44
|8.
|Ян
|1:1
|29
|10
|12
|7
|42 - 41
|42
|9.
|Арминия
|28
|10
|8
|10
|42 - 44
|38
|10.
|Гройтер Фюрт
|28
|9
|10
|9
|30 - 44
|37
|11.
|Бохум
|28
|9
|8
|11
|38 - 41
|35
|12.
|Дармштадт
|28
|9
|6
|13
|39 - 48
|33
|13.
|Динамо Дрезден
|28
|8
|9
|11
|32 - 39
|33
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|29
|9
|5
|15
|35 - 41
|32
|15.
|Зандхаузен
|28
|6
|9
|13
|32 - 40
|27
|16.
|Магдебург
|28
|5
|12
|11
|30 - 42
|27
|17.
|Дуйсбург
|28
|5
|8
|15
|30 - 50
|23
|18.
|Ингольштадт
|28
|5
|7
|16
|30 - 49
|22
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