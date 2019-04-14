Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Санкт-Паули
1:1
Второй тайм: 83'
Арминия
4' Желтая карточкаYi-Young Park
0:1
5' ПенальтиКлос Фабиан
45' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
1:1
48' ГолМияичи Рио
56' Желтая карточкаБухтманн Кристофер
60' Желтая карточкаБерендт Бриан
64' Желтая карточкаВайраух Патрик
75' Желтая карточкаFlorian Carstens
11
Аллаги
Сами
12
Мияичи
Рио
13
Бёрнер
Юлиан
15
Ябо
Рейнольд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аллаги СамиПолузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Brian KoglinЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Finn Becker
-
31 Ersin Zehir
-
-
Главный тренер: Линен Эвальд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
6 Шюц ТомПолузащитник
-
Главный тренер: Сайбен Джефф
Ход матча
5'
0:1
48'
1:1
60'
64'
75'
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Ян 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм Арминия 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Хольштайн Киль
Арминия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум
Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия Арминия 0:2 Санкт-Галлен Герта 4:1 Арминия Арминия 1:2 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Падерборн 2:2 Арминия Арминия 0:1 Дуйсбург Ингольштадт 1:1 Арминия Арминия 1:2 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Санкт-Паули 2:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|28
|18
|4
|6
|74 - 35
|58
|2.
|Гамбург
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 31
|51
|3.
|Унион Берлин
|29
|12
|13
|4
|45 - 28
|49
|4.
|Падерборн
|29
|13
|9
|7
|66 - 42
|48
|5.
|Хольштайн Киль
|1:1
|29
|12
|10
|7
|54 - 43
|46
|6.
|Хайденхайм
|29
|12
|10
|7
|41 - 34
|46
|7.
|Санкт-Паули
|1:1
|29
|13
|6
|10
|40 - 43
|45
|8.
|Ян
|29
|10
|12
|7
|43 - 42
|42
|9.
|Арминия
|1:1
|29
|10
|9
|10
|43 - 45
|39
|10.
|Гройтер Фюрт
|2:2
|29
|9
|11
|9
|32 - 46
|38
|11.
|Дармштадт
|29
|10
|6
|13
|40 - 48
|36
|12.
|Бохум
|2:2
|29
|9
|9
|11
|40 - 43
|36
|13.
|Динамо Дрезден
|29
|8
|9
|12
|33 - 42
|33
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|29
|9
|5
|15
|35 - 41
|32
|15.
|Зандхаузен
|29
|7
|9
|13
|35 - 41
|30
|16.
|Магдебург
|29
|5
|12
|12
|30 - 43
|27
|17.
|Ингольштадт
|1:1
|29
|5
|8
|16
|31 - 50
|23
|18.
|Дуйсбург
|29
|5
|8
|16
|30 - 54
|23
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