Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Санкт-Паули
1:1
Второй тайм: 83'
Арминия
0'
4' Желтая карточка
Yi-Young Park
0:1
5' Пенальти
Клос Фабиан
45' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
1:1
48' Гол
Мияичи Рио
56' Желтая карточка
Бухтманн Кристофер
60' Желтая карточка
Берендт Бриан
64' Желтая карточка
Вайраух Патрик
75' Желтая карточка
Florian Carstens
83'
30
Химмельман
Робин
38
Florian
Carstens
39
Yi-Young
Park
22
Хоогма
Джастин
8
Дуджак
Джереми
23
Флюм
Йоханнес
10
Бухтманн
Кристофер
14
Дели
Матс
Мёллер
11
Аллаги
Сами
12
Мияичи
Рио
9
Майер
Александр
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
3
Берендт
Бриан
13
Бёрнер
Юлиан
8
Хартерц
Флориан
19
Manuel
Prietl
15
Ябо
Рейнольд
7
Вайраух
Патрик
23
Клаусс
Джонатан
9
Клос
Фабиан
21
Фогльзаммер
Андреас
Санкт-Паули
4-2-3-1
Арминия
4-1-2-3

Ход матча

4'
Yi-Young Park
 
5'
0:1
Клос Фабиан
45'
 
Фогльзаммер Андреас
46'
Marvin Knoll
Дели Матс Мёллер
 
48'
Мияичи Рио
(Marvin Knoll)
1:1
56'
Бухтманн Кристофер
 
60'
 
Берендт Бриан
64'
 
Вайраух Патрик
68'
 
Лукоки Андерсон
Хартерц Флориан
75'
Kevin Lankford
Аллаги Сами
 
75'
Florian Carstens
 
79'
 
Nils Seufert
Ябо Рейнольд
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Ян 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм Арминия 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Хольштайн Киль
Арминия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум
Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия Арминия 0:2 Санкт-Галлен Герта 4:1 Арминия Арминия 1:2 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Падерборн 2:2 Арминия Арминия 0:1 Дуйсбург Ингольштадт 1:1 Арминия Арминия 1:2 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Арминия 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 5:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Арминия 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 2:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 28 18 4 6 74 - 35 58
2. Гамбург Заявка 28 15 6 7 39 - 31 51
3. Унион Берлин 29 12 13 4 45 - 28 49
4. Падерборн 29 13 9 7 66 - 42 48
5. Хольштайн Киль 1:1 29 12 10 7 54 - 43 46
6. Хайденхайм 29 12 10 7 41 - 34 46
7. Санкт-Паули 1:1 29 13 6 10 40 - 43 45
8. Ян 29 10 12 7 43 - 42 42
9. Арминия 1:1 29 10 9 10 43 - 45 39
10. Гройтер Фюрт 2:2 29 9 11 9 32 - 46 38
11. Дармштадт 29 10 6 13 40 - 48 36
12. Бохум 2:2 29 9 9 11 40 - 43 36
13. Динамо Дрезден 29 8 9 12 33 - 42 33
14. Эрцгебирге Ауэ 29 9 5 15 35 - 41 32
15. Зандхаузен 29 7 9 13 35 - 41 30
16. Магдебург 29 5 12 12 30 - 43 27
17. Ингольштадт 1:1 29 5 8 16 31 - 50 23
18. Дуйсбург 29 5 8 16 30 - 54 23
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Фогльзаммер Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Клос Фабиан из команды Арминия забивает с точки!
  • Желтая карточка
    4'
    Yi-Young Park получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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