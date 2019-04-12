Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Эрцгебирге Ауэ
0:1
Первый тайм: 39'
Хайденхайм
0'
0:1
5' Гол
Андрих Роберт
39'
1
Martin
Maennel
12
Steve
Breitkreuz
25
Выдра
Доминик
36
Кусич
Филип
24
Штраусс
Патрик
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
37
Теструт
Паскаль
9
Emmanuel
Iyoha
7
Хохшайдт
Ян
11
Florian
Krueger
1
Kevin
Mueller
2
Буш
Марнон
6
Patrick
Mainka
33
Бирман
Тимо
30
Тоеркауф
Норман
36
Дорш
Никлас
18
Гризбек
Себастьян
8
Андрих
Роберт
17
Мультауп
Маурице
9
Глацель
Роберт
11
Томалла
Денис
Эрцгебирге Ауэ
3-4-3
Хайденхайм
4-2-1-3

Ход матча

5'
0:1
Андрих Роберт
(Бирман Тимо)
29'
 
Фейк Арне
Тоеркауф Норман

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн
Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Герта 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Арминия
Хайденхайм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хайденхайм 0:2 Кёльн Бавария 5:4 Хайденхайм Магдебург 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Санкт-Галлен
Хайденхайм 2:1 Унион Берлин Бохум 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Ян Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Гамбург Дармштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Байер Л Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден Хайденхайм 2:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Андерлехт 1:2 Хайденхайм Арминия 1:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Дуйсбург Зандхаузен 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 1:5 Падерборн

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Хайденхайм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2
Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Хайденхайм Кубок Хайденхайм 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Бундеслига 3
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 28 18 4 6 74 - 35 58
2. Гамбург Заявка 28 15 6 7 39 - 31 51
3. Унион Берлин 1:1 29 12 13 4 44 - 27 49
4. Хайденхайм 1:0 29 12 10 7 41 - 34 46
5. Падерборн 28 12 9 7 62 - 42 45
6. Хольштайн Киль 28 12 9 7 53 - 42 45
7. Санкт-Паули 28 13 5 10 39 - 42 44
8. Ян 1:1 29 10 12 7 42 - 41 42
9. Арминия 28 10 8 10 42 - 44 38
10. Гройтер Фюрт 28 9 10 9 30 - 44 37
11. Бохум 28 9 8 11 38 - 41 35
12. Дармштадт 28 9 6 13 39 - 48 33
13. Динамо Дрезден 28 8 9 11 32 - 39 33
14. Эрцгебирге Ауэ 0:1 29 9 5 15 35 - 41 32
15. Зандхаузен 28 6 9 13 32 - 40 27
16. Магдебург 28 5 12 11 30 - 42 27
17. Дуйсбург 28 5 8 15 30 - 50 23
18. Ингольштадт 28 5 7 16 30 - 49 22
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