Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Эрцгебирге Ауэ
0:1
Первый тайм: 39'
Хайденхайм
0:1
5' ГолАндрих Роберт
36
Кусич
Филип
33
Бирман
Тимо
36
Дорш
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кусич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
13 Louis SamsonПолузащитник
- Нападающий
-
16 Mario KvesicНападающий
- Нападающий
-
3 Jan Kral
-
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
-
36 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
28 Фейк АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
5'
0:1
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =4 -9Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн
Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Герта 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Арминия
Хайденхайм Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хайденхайм 0:2 Кёльн Бавария 5:4 Хайденхайм Магдебург 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Санкт-Галлен
Хайденхайм 2:1 Унион Берлин Бохум 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Ян Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Гамбург Дармштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Байер Л Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден Хайденхайм 2:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Андерлехт 1:2 Хайденхайм Арминия 1:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Дуйсбург Зандхаузен 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 1:5 Падерборн
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Хайденхайм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|28
|18
|4
|6
|74 - 35
|58
|2.
|Гамбург
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 31
|51
|3.
|Унион Берлин
|1:1
|29
|12
|13
|4
|44 - 27
|49
|4.
|Хайденхайм
|1:0
|29
|12
|10
|7
|41 - 34
|46
|5.
|Падерборн
|28
|12
|9
|7
|62 - 42
|45
|6.
|Хольштайн Киль
|28
|12
|9
|7
|53 - 42
|45
|7.
|Санкт-Паули
|28
|13
|5
|10
|39 - 42
|44
|8.
|Ян
|1:1
|29
|10
|12
|7
|42 - 41
|42
|9.
|Арминия
|28
|10
|8
|10
|42 - 44
|38
|10.
|Гройтер Фюрт
|28
|9
|10
|9
|30 - 44
|37
|11.
|Бохум
|28
|9
|8
|11
|38 - 41
|35
|12.
|Дармштадт
|28
|9
|6
|13
|39 - 48
|33
|13.
|Динамо Дрезден
|28
|8
|9
|11
|32 - 39
|33
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|29
|9
|5
|15
|35 - 41
|32
|15.
|Зандхаузен
|28
|6
|9
|13
|32 - 40
|27
|16.
|Магдебург
|28
|5
|12
|11
|30 - 42
|27
|17.
|Дуйсбург
|28
|5
|8
|15
|30 - 50
|23
|18.
|Ингольштадт
|28
|5
|7
|16
|30 - 49
|22
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