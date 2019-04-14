Голландия: Эредивизие 2018-2019
Утрехт
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Галгенваард
Витесс
15
Летсерт
Тимо
17
Клейбер
Шон
22
Пасвер
Ремко
30
Духи
Данило
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Клейбер ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Венема НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
-
23 Мухтар АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +9 =4 -7АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд НАК Бреда 0:4 Утрехт
Утрехт 0:0 Гронинген Хераклес 1:5 Утрехт Утрехт 0:0 Эксельсиор Де Графсхап 0:1 Утрехт Утрехт 2:2 ПСВ ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Утрехт 0:1 Виллем II АЗ Алкмаар 3:0 Утрехт Утрехт 1:2 Остенде Штуттгарт 2:3 Утрехт Утрехт 1:3 Аякс Фейеноорд 1:0 Утрехт Херенвен 2:3 Утрехт Утрехт 3:1 Хераклес Эксельсиор 3:3 Утрехт Утрехт 5:0 Де Графсхап
Витесс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс
Витесс 1:1 Фейеноорд Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс Де Графсхап 2:2 Витесс Козаккен Бойз 1:2 Витесс Витесс 2:1 ВВВ-Венло НАК Бреда 2:1 Витесс Витесс 1:1 Эммен
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Витесс 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Витесс Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Утрехт Эредивизие Витесс 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Эредивизие Утрехт 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 Витесс Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|30
|24
|2
|4
|106 - 28
|74
|2.
|ПСВ
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|89 - 23
|74
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|65 - 37
|56
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|58 - 36
|52
|5.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|30
|13
|8
|9
|54 - 43
|47
|6.
|Хераклес
|Заявка
|30
|14
|3
|13
|53 - 57
|45
|7.
|Витесс
|0:0 Заявка
|30
|11
|11
|8
|55 - 44
|44
|8.
|Виллем II
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|53 - 59
|43
|9.
|Гронинген
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|34 - 36
|42
|10.
|Херенвен
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|58 - 65
|37
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 57
|36
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|38 - 47
|35
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|36 - 55
|34
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 70
|31
|15.
|Эммен
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|35 - 69
|29
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|34 - 61
|26
|17.
|Эксельсиор
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 69
|26
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|27 - 66
|22
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