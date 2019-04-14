Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
Утрехт
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Витесс
0' 18'
1
Йенсен
Давид
2
Ван
дер
Марел
Марк
15
Летсерт
Тимо
14
Янссен
Виллем
24
Николя
Гавори
6
Штридер
Рико
17
Клейбер
Шон
10
Густафссон
Симон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Керк
Гирано
19
Баэбек
Жан-Кристоф
22
Пасвер
Ремко
8
Караваев
Вячеслав
30
Духи
Данило
14
Кларк-Солтер
Джейк
5
Кларк
Макс
18
Эдегор
Мартин
21
Беро
Матуш
17
Сереро
Тюлани
28
Бюттнер
Александер
29
Бёйтинк
Томас
11
Линссен
Брайан
Утрехт
4-1-2-1-2
Витесс
4-4-2
  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +9 =4 -7
АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд НАК Бреда 0:4 Утрехт
Утрехт 0:0 Гронинген Хераклес 1:5 Утрехт Утрехт 0:0 Эксельсиор Де Графсхап 0:1 Утрехт Утрехт 2:2 ПСВ ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Утрехт 0:1 Виллем II АЗ Алкмаар 3:0 Утрехт Утрехт 1:2 Остенде Штуттгарт 2:3 Утрехт Утрехт 1:3 Аякс Фейеноорд 1:0 Утрехт Херенвен 2:3 Утрехт Утрехт 3:1 Хераклес Эксельсиор 3:3 Утрехт Утрехт 5:0 Де Графсхап
Витесс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс
Витесс 1:1 Фейеноорд Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс Де Графсхап 2:2 Витесс Козаккен Бойз 1:2 Витесс Витесс 2:1 ВВВ-Венло НАК Бреда 2:1 Витесс Витесс 1:1 Эммен

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 3:2 Утрехт Лига Европы Утрехт 5:1 Витесс Эредивизие
Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Витесс 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Витесс Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Утрехт Эредивизие Витесс 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Эредивизие Утрехт 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 Витесс Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 30 24 2 4 106 - 28 74
2. ПСВ Заявка 30 23 5 2 89 - 23 74
3. Фейеноорд Заявка 30 17 5 8 65 - 37 56
4. АЗ Алкмаар Заявка 30 15 7 8 58 - 36 52
5. Утрехт 0:0 Заявка 30 13 8 9 54 - 43 47
6. Хераклес Заявка 30 14 3 13 53 - 57 45
7. Витесс 0:0 Заявка 30 11 11 8 55 - 44 44
8. Виллем II Заявка 30 13 4 13 53 - 59 43
9. Гронинген Заявка 30 12 6 12 34 - 36 42
10. Херенвен Заявка 30 9 10 11 58 - 65 37
11. АДО Ден Хааг Заявка 30 9 9 12 46 - 57 36
12. ПЕК Зволле Заявка 30 10 5 15 38 - 47 35
13. ВВВ-Венло Заявка 30 9 7 14 36 - 55 34
14. Фортуна Ситтард Заявка 30 8 7 15 46 - 70 31
15. Эммен Заявка 30 7 8 15 35 - 69 29
16. Де Графсхап Заявка 30 7 5 18 34 - 61 26
17. Эксельсиор Заявка 30 7 5 18 35 - 69 26
18. НАК Бреда Заявка 30 5 7 18 27 - 66 22
  • Первый тайм
  • 18'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 18'
    Эдегор Мартин из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 18'
    Эдегор Мартин из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    17'
    Эдегор Мартин из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
  • 16'
    Караваев Вячеслав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 10'
    Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Йенсен Давид отбил мяч на угловой после удара Бёйтинк Томас из штрафной площади.
  • 8'
    Штридер Рико ошибается в защите.
  • 7'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 7'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 5'
    Ван дер Марел Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 4'
    Кларк Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
  • 4'
    Бюттнер Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 3'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Сереро Тюлани
  • 1'
    Витесс контролирует мяч.
  • 1'
    Витесс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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