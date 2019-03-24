Россия: Премьер-лига 2018-2019
Крылья Советов
Позже
Стадион: Самара Арена
Рубин
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +10 =3 -7Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов
Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Ахмат Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Краснодар Крылья Советов 0:1 Зенит
Рубин Последние 20 матчей: +4 =9 -7Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин
Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат Рубин 2:2 Динамо Москва Рубин 0:1 Тобол Рубин 0:1 Оренбург Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск Рубин 0:0 Раднички Ниш Фастав Злин 0:0 Рубин Рубин 2:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Рубин 2:2 Вииторул Констанца Рубин 2:0 Диошдьёр Зенит 1:2 Рубин Локомотив Москва 1:0 Рубин Рубин 1:1 Динамо Москва Анжи 1:1 Рубин
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Рубин: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Крылья Советов 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Рубин Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Рубин Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|35 - 21
|45
|2.
|Краснодар
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|40 - 17
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 12
|40
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|30 - 20
|39
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 22
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|19 - 14
|32
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|28 - 25
|31
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|21 - 23
|30
|9.
|Рубин
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|19 - 20
|30
|10.
|Оренбург
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|25 - 25
|29
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 35
|26
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 29
|24
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 18
|24
|14.
|Уфа
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|17 - 25
|20
|15.
|Анжи
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|11 - 35
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|15 - 39
|12
Крылья Советов
38.7% (36)
Ничья
50.5% (47)
Рубин
10.8% (10)
1:1 Ничья
41.9% (39)
2:1 Крылья Советов
17.2% (16)
1:0 Крылья Советов
16.1% (15)
1:2 Рубин
5.4% (5)
0:0 Ничья
5.4% (5)
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