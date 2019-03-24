Россия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Рубин

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов
Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Ахмат Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Краснодар Крылья Советов 0:1 Зенит
Рубин Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин
Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат Рубин 2:2 Динамо Москва Рубин 0:1 Тобол Рубин 0:1 Оренбург Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск Рубин 0:0 Раднички Ниш Фастав Злин 0:0 Рубин Рубин 2:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Рубин 2:2 Вииторул Констанца Рубин 2:0 Диошдьёр Зенит 1:2 Рубин Локомотив Москва 1:0 Рубин Рубин 1:1 Динамо Москва Анжи 1:1 Рубин

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Рубин: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Рубин 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 1:2 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Рубин Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Рубин Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Рубин Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 3 5 35 - 21 45
2. Краснодар Заявка 22 12 5 5 40 - 17 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 11 7 4 31 - 12 40
4. Локомотив Москва Заявка 22 11 6 5 30 - 20 39
5. Спартак Москва Заявка 22 10 6 6 28 - 22 36
6. Ростов Заявка 22 8 8 6 19 - 14 32
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 7 7 28 - 25 31
8. Ахмат Заявка 22 8 6 8 21 - 23 30
9. Рубин Заявка 22 6 12 4 19 - 20 30
10. Оренбург Заявка 22 8 5 9 25 - 25 29
11. Урал Заявка 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Крылья Советов Заявка 22 7 3 12 19 - 29 24
13. Динамо Москва Заявка 22 5 9 8 19 - 18 24
14. Уфа Заявка 22 4 8 10 17 - 25 20
15. Анжи Заявка 22 5 4 13 11 - 35 19
16. Енисей Заявка 22 2 6 14 15 - 39 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Рубин

    До начала игры, которая состоится 12.04.2019, осталось 2 дня 16 часов 39 минут.
    • Прогнозы на матч Крылья Советов - Рубин
    Крылья Советов
    38.7% (36)
    Ничья
    50.5% (47)
    Рубин
    10.8% (10)
    1:1 Ничья
    41.9% (39)
    2:1 Крылья Советов
    17.2% (16)
    1:0 Крылья Советов
    16.1% (15)
    1:2 Рубин
    5.4% (5)
    0:0 Ничья
    5.4% (5)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...