Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Зенит
 
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Стадион:
Анжи

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит
Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Славия Прага 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Арсенал Тула 4:2 Зенит Зенит 1:0 Копенгаген
Анжи Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Анжи 1:1 Динамо Москва Краснодар 5:0 Анжи Анжи 0:2 Крылья Советов Анжи 0:2 Локомотив Москва
Оренбург 0:1 Анжи Анжи 0:3 Армавир Анжи 4:1 Спартак-Нальчик Анжи 3:0 Ангушт Анжи 2:2 Спартак Владикавказ Анжи 5:0 Динамо Ставрополь Анжи 3:1 Биолог-Новокубанск Анжи 0:3 Спартак Москва Анжи 0:0 Уфа Анжи 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Анжи Анжи 2:1 Енисей Спартак Москва 1:0 Анжи Ростов 1:0 Анжи Анжи 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 0:0 Анжи

Последние игры между собой

Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Анжи: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Анжи 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Анжи Премьер-лига Анжи 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Анжи Премьер-лига
Анжи 4:0 Зенит Кубок Анжи 2:2 Зенит Премьер-лига Анжи 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Анжи Премьер-лига Анжи 1:2 Зенит Кубок Анжи 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Анжи Премьер-лига Зенит 0:1 Анжи Кубок Зенит 1:1 Анжи Премьер-лига Анжи 1:1 Зенит Премьер-лига Анжи 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Анжи Премьер-лига Анжи 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Анжи Премьер-лига Анжи 2:3 Зенит Кубок Анжи 3:3 Зенит Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 3 5 35 - 21 45
2. Краснодар Заявка 22 12 5 5 40 - 17 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 11 7 4 31 - 12 40
4. Локомотив Москва Заявка 22 11 6 5 30 - 20 39
5. Спартак Москва Заявка 22 10 6 6 28 - 22 36
6. Ростов Заявка 22 8 8 6 19 - 14 32
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 7 7 28 - 25 31
8. Ахмат Заявка 22 8 6 8 21 - 23 30
9. Рубин Заявка 22 6 12 4 19 - 20 30
10. Оренбург Заявка 22 8 5 9 25 - 25 29
11. Урал Заявка 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Крылья Советов Заявка 22 7 3 12 19 - 29 24
13. Динамо Москва Заявка 22 5 9 8 19 - 18 24
14. Уфа Заявка 22 4 8 10 17 - 25 20
15. Анжи Заявка 22 5 4 13 11 - 35 19
16. Енисей Заявка 22 2 6 14 15 - 39 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Анжи

    До начала игры, которая состоится 14.04.2019, осталось 2 дня 13 часов 55 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Зенит - Анжи
    Зенит
    89.8% (79)
    Ничья
    9.1% (8)
    Анжи
    1.1% (1)
    2:0 Зенит
    35.2% (31)
    3:0 Зенит
    20.5% (18)
    1:0 Зенит
    11.4% (10)
    2:1 Зенит
    6.8% (6)
    1:1 Ничья
    5.7% (5)
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