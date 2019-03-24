Россия: Премьер-лига 2018-2019
Зенит
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Стадион: Газпром Арена
Анжи
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +8 =3 -9Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит
Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Славия Прага 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Арсенал Тула 4:2 Зенит Зенит 1:0 Копенгаген
Анжи Последние 20 матчей: +6 =5 -9Анжи 1:1 Динамо Москва Краснодар 5:0 Анжи Анжи 0:2 Крылья Советов Анжи 0:2 Локомотив Москва
Оренбург 0:1 Анжи Анжи 0:3 Армавир Анжи 4:1 Спартак-Нальчик Анжи 3:0 Ангушт Анжи 2:2 Спартак Владикавказ Анжи 5:0 Динамо Ставрополь Анжи 3:1 Биолог-Новокубанск Анжи 0:3 Спартак Москва Анжи 0:0 Уфа Анжи 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Анжи Анжи 2:1 Енисей Спартак Москва 1:0 Анжи Ростов 1:0 Анжи Анжи 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 0:0 Анжи
Последние игры между собой
Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Анжи: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Анжи 4:0 Зенит Кубок Анжи 2:2 Зенит Премьер-лига Анжи 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Анжи Премьер-лига Анжи 1:2 Зенит Кубок Анжи 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Анжи Премьер-лига Зенит 0:1 Анжи Кубок Зенит 1:1 Анжи Премьер-лига Анжи 1:1 Зенит Премьер-лига Анжи 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Анжи Премьер-лига Анжи 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Анжи Премьер-лига Анжи 2:3 Зенит Кубок Анжи 3:3 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|35 - 21
|45
|2.
|Краснодар
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|40 - 17
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 12
|40
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|30 - 20
|39
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 22
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|19 - 14
|32
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|28 - 25
|31
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|21 - 23
|30
|9.
|Рубин
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|19 - 20
|30
|10.
|Оренбург
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|25 - 25
|29
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 35
|26
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 29
|24
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 18
|24
|14.
|Уфа
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|17 - 25
|20
|15.
|Анжи
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|11 - 35
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|15 - 39
|12
Зенит
89.8% (79)
Ничья
9.1% (8)
Анжи
1.1% (1)
2:0 Зенит
35.2% (31)
3:0 Зенит
20.5% (18)
1:0 Зенит
11.4% (10)
2:1 Зенит
6.8% (6)
1:1 Ничья
5.7% (5)
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