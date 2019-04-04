Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Ахмат
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат Ахмат 1:1 Урал
Рубин 1:0 Ахмат Ахмат 2:0 Динамо Минск Ахмат 5:0 Петрокуб Ахмат 1:2 Сувон Блюуингз Ахмат 2:1 Вольфсбергер Лудогорец 4:3 Ахмат Борац Баня-Лука 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Гонвед Ахмат 2:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ахмат Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Зенит 1:0 Ахмат Ахмат 0:2 Арсенал Тула Ахмат 0:0 Динамо Москва Краснодар 0:1 Ахмат
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Рубин Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 3 5 35 - 21 45
2. Краснодар Заявка 22 12 5 5 40 - 17 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 11 7 4 31 - 12 40
4. Локомотив Москва Заявка 22 11 6 5 30 - 20 39
5. Спартак Москва Заявка 22 10 6 6 28 - 22 36
6. Ростов Заявка 22 8 8 6 19 - 14 32
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 7 7 28 - 25 31
8. Ахмат Заявка 22 8 6 8 21 - 23 30
9. Рубин Заявка 22 6 12 4 19 - 20 30
10. Оренбург Заявка 22 8 5 9 25 - 25 29
11. Урал Заявка 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Крылья Советов Заявка 22 7 3 12 19 - 29 24
13. Динамо Москва Заявка 22 5 9 8 19 - 18 24
14. Уфа Заявка 22 4 8 10 17 - 25 20
15. Анжи Заявка 22 5 4 13 11 - 35 19
16. Енисей Заявка 22 2 6 14 15 - 39 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 13.04.2019, осталось 1 день 16 часов 56 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ахмат - Локомотив Москва
    Ахмат
    13.8% (13)
    Ничья
    25.5% (24)
    Локомотив Москва
    60.6% (57)
    1:2 Локомотив Москва
    30.9% (29)
    1:1 Ничья
    22.3% (21)
    0:1 Локомотив Москва
    19.1% (18)
    1:0 Ахмат
    7.4% (7)
    0:2 Локомотив Москва
    7.4% (7)
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