Россия: Премьер-лига 2018-2019
Ахмат
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Стадион: Ахмат-Арена
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =4 -8Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат Ахмат 1:1 Урал
Рубин 1:0 Ахмат Ахмат 2:0 Динамо Минск Ахмат 5:0 Петрокуб Ахмат 1:2 Сувон Блюуингз Ахмат 2:1 Вольфсбергер Лудогорец 4:3 Ахмат Борац Баня-Лука 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Гонвед Ахмат 2:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ахмат Ахмат 0:2 ЦСКА Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Зенит 1:0 Ахмат Ахмат 0:2 Арсенал Тула Ахмат 0:0 Динамо Москва Краснодар 0:1 Ахмат
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Рубин Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|35 - 21
|45
|2.
|Краснодар
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|40 - 17
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 12
|40
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|30 - 20
|39
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 22
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|19 - 14
|32
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|28 - 25
|31
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|21 - 23
|30
|9.
|Рубин
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|19 - 20
|30
|10.
|Оренбург
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|25 - 25
|29
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 35
|26
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 29
|24
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 18
|24
|14.
|Уфа
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|17 - 25
|20
|15.
|Анжи
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|11 - 35
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|15 - 39
|12
Ахмат
13.8% (13)
Ничья
25.5% (24)
Локомотив Москва
60.6% (57)
1:2 Локомотив Москва
30.9% (29)
1:1 Ничья
22.3% (21)
0:1 Локомотив Москва
19.1% (18)
1:0 Ахмат
7.4% (7)
0:2 Локомотив Москва
7.4% (7)
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