Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Ростов
 
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Стадион:
Спартак Москва

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов
Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов Краснодар 2:2 Ростов Ростов 0:0 ЦСКА Москва Зенит 2:0 Ростов
Спартак Москва Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Динамо Москва 0:1 Спартак Москва
Урал 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Краснодар Спартак Москва 1:2 Шериф Оренбург 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Мура Спартак Москва 1:3 Слован Братислава Спартак Москва 2:2 Актобе Спартак Москва 1:1 Марибор Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Зенит 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 5:2 Локомотив Ташкент Вильярреал 2:0 Спартак Москва Анжи 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Урал Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Матч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига
Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 5:1 Ростов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 3 5 35 - 21 45
2. Краснодар Заявка 22 12 5 5 40 - 17 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 11 7 4 31 - 12 40
4. Локомотив Москва Заявка 22 11 6 5 30 - 20 39
5. Спартак Москва Заявка 22 10 6 6 28 - 22 36
6. Ростов Заявка 22 8 8 6 19 - 14 32
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 7 7 28 - 25 31
8. Ахмат Заявка 22 8 6 8 21 - 23 30
9. Рубин Заявка 22 6 12 4 19 - 20 30
10. Оренбург Заявка 22 8 5 9 25 - 25 29
11. Урал Заявка 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Крылья Советов Заявка 22 7 3 12 19 - 29 24
13. Динамо Москва Заявка 22 5 9 8 19 - 18 24
14. Уфа Заявка 22 4 8 10 17 - 25 20
15. Анжи Заявка 22 5 4 13 11 - 35 19
16. Енисей Заявка 22 2 6 14 15 - 39 12
Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва
Ростов
26.4% (23)
Ничья
37.9% (33)
Спартак Москва
35.6% (31)
1:1 Ничья
29.9% (26)
1:2 Спартак Москва
18.4% (16)
2:1 Ростов
14.9% (13)
0:1 Спартак Москва
10.3% (9)
1:0 Ростов
4.6% (4)
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