Россия: Премьер-лига 2018-2019
Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Спартак Москва
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +5 =8 -7Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов
Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов Краснодар 2:2 Ростов Ростов 0:0 ЦСКА Москва Зенит 2:0 Ростов
Спартак Москва Последние 20 матчей: +8 =7 -5Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Динамо Москва 0:1 Спартак Москва
Урал 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Краснодар Спартак Москва 1:2 Шериф Оренбург 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Мура Спартак Москва 1:3 Слован Братислава Спартак Москва 2:2 Актобе Спартак Москва 1:1 Марибор Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Зенит 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 5:2 Локомотив Ташкент Вильярреал 2:0 Спартак Москва Анжи 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Урал Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Ростов: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 5:1 Ростов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|35 - 21
|45
|2.
|Краснодар
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|40 - 17
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 12
|40
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|30 - 20
|39
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 22
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|19 - 14
|32
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|28 - 25
|31
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|21 - 23
|30
|9.
|Рубин
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|19 - 20
|30
|10.
|Оренбург
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|25 - 25
|29
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 35
|26
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 29
|24
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 18
|24
|14.
|Уфа
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|17 - 25
|20
|15.
|Анжи
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|11 - 35
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|15 - 39
|12
Ростов
26.4% (23)
Ничья
37.9% (33)
Спартак Москва
35.6% (31)
1:1 Ничья
29.9% (26)
1:2 Спартак Москва
18.4% (16)
2:1 Ростов
14.9% (13)
0:1 Спартак Москва
10.3% (9)
1:0 Ростов
4.6% (4)
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