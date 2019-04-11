Россия: Премьер-лига 2018-2019
ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Оренбург
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +14 =4 -2Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин
Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл ЦСКА Москва 3:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 ЦСКА Москва 2:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:1 Мольде ЦСКА Москва 5:0 Вентспилс Реал Мадрид 0:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Енисей Ростов 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Виктория Пльзень Ахмат 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Зенит
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва
Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани Оренбург 0:1 Баник Острава Оренбург 0:2 Шкендия Оренбург 3:2 Астра Локомотив Москва 2:1 Оренбург Оренбург 2:4 Арсенал Тула Оренбург 1:0 Уфа Урал 2:1 Оренбург
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|35 - 21
|45
|2.
|Краснодар
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|40 - 17
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 12
|40
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|30 - 20
|39
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 22
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|19 - 14
|32
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|28 - 25
|31
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|21 - 23
|30
|9.
|Рубин
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|19 - 20
|30
|10.
|Оренбург
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|25 - 25
|29
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 35
|26
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 29
|24
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|19 - 18
|24
|14.
|Уфа
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|17 - 25
|20
|15.
|Анжи
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|11 - 35
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|15 - 39
|12
ЦСКА Москва
90% (90)
Ничья
5% (5)
Оренбург
5% (5)
2:0 ЦСКА Москва
36% (36)
2:1 ЦСКА Москва
17% (17)
1:0 ЦСКА Москва
17% (17)
3:0 ЦСКА Москва
12% (12)
0:2 Оренбург
3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...