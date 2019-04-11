Россия: Премьер-лига 2018-2019

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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин
Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл ЦСКА Москва 3:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 ЦСКА Москва 2:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:1 Мольде ЦСКА Москва 5:0 Вентспилс Реал Мадрид 0:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Енисей Ростов 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Виктория Пльзень Ахмат 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Зенит
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва
Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани Оренбург 0:1 Баник Острава Оренбург 0:2 Шкендия Оренбург 3:2 Астра Локомотив Москва 2:1 Оренбург Оренбург 2:4 Арсенал Тула Оренбург 1:0 Уфа Урал 2:1 Оренбург

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Оренбург 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 3 5 35 - 21 45
2. Краснодар Заявка 22 12 5 5 40 - 17 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 11 7 4 31 - 12 40
4. Локомотив Москва Заявка 22 11 6 5 30 - 20 39
5. Спартак Москва Заявка 22 10 6 6 28 - 22 36
6. Ростов Заявка 22 8 8 6 19 - 14 32
7. Арсенал Тула Заявка 22 8 7 7 28 - 25 31
8. Ахмат Заявка 22 8 6 8 21 - 23 30
9. Рубин Заявка 22 6 12 4 19 - 20 30
10. Оренбург Заявка 22 8 5 9 25 - 25 29
11. Урал Заявка 22 7 5 10 23 - 35 26
12. Крылья Советов Заявка 22 7 3 12 19 - 29 24
13. Динамо Москва Заявка 22 5 9 8 19 - 18 24
14. Уфа Заявка 22 4 8 10 17 - 25 20
15. Анжи Заявка 22 5 4 13 11 - 35 19
16. Енисей Заявка 22 2 6 14 15 - 39 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 13.04.2019, осталось 1 день 11 часов 28 минут.
    • Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Оренбург
    ЦСКА Москва
    90% (90)
    Ничья
    5% (5)
    Оренбург
    5% (5)
    2:0 ЦСКА Москва
    36% (36)
    2:1 ЦСКА Москва
    17% (17)
    1:0 ЦСКА Москва
    17% (17)
    3:0 ЦСКА Москва
    12% (12)
    0:2 Оренбург
    3% (3)
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