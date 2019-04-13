Голландия: Эредивизие 2018-2019
Аякс
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Эксельсиор
4' Желтая карточкаМазрауи Нуссер
1:0
37' ГолТадич Душан
43' Желтая карточкаКолвейк Райан
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
22
Зиеш
Хаким
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Матей ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Пейн ДесевиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мессауд АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
Ход матча
37'
43'
-
4 Голы 0
-
11 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ
АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен Сан-Паулу 2:4 Аякс Аякс 2:2 Фламенго Утрехт 1:3 Аякс
Эксельсиор Последние 20 матчей: +4 =2 -14Гронинген 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 1:2 НАК Бреда Херенвен 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле
ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПСВ Утрехт 0:0 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 4:1 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Фейеноорд Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Витесс 3:2 Эксельсиор Эксельсиор 0:3 Хераклес АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор ПСВ 6:0 Эксельсиор Эксельсиор 3:3 Утрехт Эммен 1:2 Эксельсиор Эксельсиор 1:7 Аякс Эксельсиор 2:4 Гронинген Де Графсхап 4:1 Эксельсиор
Последние игры между собой
Аякс: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
Эксельсиор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
Аякс 1:3 Эксельсиор Товарищеские матчи Аякс 1:0 Эксельсиор Эредивизие Аякс 3:0 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 0:2 Аякс Эредивизие Эксельсиор 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Эксельсиор Эредивизие Аякс 4:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Эксельсиор Премьер-лига Эксельсиор 2:1 Аякс Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|30
|24
|2
|4
|102 - 26
|74
|2.
|ПСВ
|Заявка
|29
|22
|5
|2
|87 - 22
|71
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|63 - 36
|53
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:2 Заявка
|30
|15
|7
|8
|56 - 35
|52
|5.
|Утрехт
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 43
|46
|6.
|Хераклес
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|52 - 55
|45
|7.
|Витесс
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|55 - 44
|43
|8.
|Гронинген
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|33 - 35
|41
|9.
|Виллем II
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|51 - 59
|40
|10.
|Херенвен
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|57 - 64
|36
|11.
|АДО Ден Хааг
|2:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|45 - 55
|36
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|38 - 45
|35
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|35 - 54
|33
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|45 - 69
|30
|15.
|Эммен
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|35 - 69
|29
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|33 - 59
|26
|17.
|Эксельсиор
|0:2 Заявка
|30
|7
|5
|18
|33 - 65
|26
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|27 - 66
|22
Загрузка...