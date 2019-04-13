Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
Аякс
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Эксельсиор
0'
4' Желтая карточка
Мазрауи Нуссер
1:0
37' Гол
Тадич Душан
43' Желтая карточка
Колвейк Райан
45'+49
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
4
Де
Лихт
Маттайс
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
10
Тадич
Душан
21
Де
Йонг
Френки
22
Зиеш
Хаким
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
7
Нерес
Давид
1
Дамен
Алессандро
2
Хореман
Сибе
15
Матей
Юрген
4
Ауде
Котте
Томас
3
Маттис
Эрве
22
Фортеш
Джеффри
6
Схаутен
Йерди
8
Колвейк
Райан
10
Брюинс
Луиджи
11
Эккерт
Деннис
34
Эль-Хамдауи
Мунир
Аякс
4-3-3
Эксельсиор
4-4-2

Ход матча

4'
Мазрауи Нуссер
 
37'
Тадич Душан
(Хунтелаар Клаас-Ян)
1:0
43'
 
Колвейк Райан
63'
 
Андерсон Микаэль
Брюинс Луиджи
73'
Вельтман Йоел
Тадич Душан
 
  • 4 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ
АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен Сан-Паулу 2:4 Аякс Аякс 2:2 Фламенго Утрехт 1:3 Аякс
Эксельсиор Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Гронинген 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 1:2 НАК Бреда Херенвен 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле
ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПСВ Утрехт 0:0 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 4:1 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Фейеноорд Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Витесс 3:2 Эксельсиор Эксельсиор 0:3 Хераклес АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор ПСВ 6:0 Эксельсиор Эксельсиор 3:3 Утрехт Эммен 1:2 Эксельсиор Эксельсиор 1:7 Аякс Эксельсиор 2:4 Гронинген Де Графсхап 4:1 Эксельсиор

Последние игры между собой

Аякс: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
Эксельсиор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
Эксельсиор 1:7 Аякс Эредивизие Эксельсиор 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 1:1 Аякс Эредивизие
Аякс 1:3 Эксельсиор Товарищеские матчи Аякс 1:0 Эксельсиор Эредивизие Аякс 3:0 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 0:2 Аякс Эредивизие Эксельсиор 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Эксельсиор Эредивизие Аякс 4:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Эксельсиор Премьер-лига Эксельсиор 2:1 Аякс Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 30 24 2 4 102 - 26 74
2. ПСВ Заявка 29 22 5 2 87 - 22 71
3. Фейеноорд Заявка 29 16 5 8 63 - 36 53
4. АЗ Алкмаар 0:2 Заявка 30 15 7 8 56 - 35 52
5. Утрехт Заявка 29 13 7 9 54 - 43 46
6. Хераклес Заявка 29 14 3 12 52 - 55 45
7. Витесс Заявка 29 11 10 8 55 - 44 43
8. Гронинген Заявка 29 12 5 12 33 - 35 41
9. Виллем II Заявка 29 12 4 13 51 - 59 40
10. Херенвен Заявка 29 9 9 11 57 - 64 36
11. АДО Ден Хааг 2:0 Заявка 30 9 9 12 45 - 55 36
12. ПЕК Зволле Заявка 29 10 5 14 38 - 45 35
13. ВВВ-Венло Заявка 29 9 6 14 35 - 54 33
14. Фортуна Ситтард Заявка 29 8 6 15 45 - 69 30
15. Эммен Заявка 30 7 8 15 35 - 69 29
16. Де Графсхап Заявка 29 7 5 17 33 - 59 26
17. Эксельсиор 0:2 Заявка 30 7 5 18 33 - 65 26
18. НАК Бреда Заявка 30 5 7 18 27 - 66 22
  • Второй тайм
  • 75'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 71'
    Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 69'
    Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор направляет мяч в штрафную площадку, но Онана Андре выбегает и ловит мяч
  • 68'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 64'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 63'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Андерсон Микаэль
  • 62'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    62'
    Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
  • 62'
    Нерес Давид из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
  • 59'
    Матч возобновлен
  • 59'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 56'
    Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал Маттис Эрве
  • 50'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Хунтелаар Клаас-Ян наказан за толчок Колвейк Райан
  • Фол, нарушение
    46'
    Матей Юрген наказан за толчок Хунтелаар Клаас-Ян
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