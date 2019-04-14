Португалия: Примейра-лига 2018-2019

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Боавишта
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Насьонал Мадейра
0' 16'
1
Бракалли
Рафаэл
20
Эду
Машаду
27
Нерис
6
Жубал
Мендес
5
Талоша
Жоау
10
Эшпинью
Фабиу
4
Обиора
Нванкво
8
Gustavo
Sauer
11
Нжие
Юсуфа
23
Рафаэл
Коста
9
Матеуш
Галиану
13
Daniel
VI
22
Калинди
4
Diogo
Coelho
I
44
Сезар
Жулио
2
Кампуш
Нуну
19
Камачу
Жоау
12
Тиссоне
Фернандо
88
Kaka
VII
29
Эбралидзе
Автандил
35
Bryan
Rochez
26
Палочевич
Александар
Боавишта
4-4-2
Насьонал Мадейра
4-4-2

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Порту 2:0 Боавишта Боавишта 2:0 Белененсеш Вольта Редонда 2:4 Боавишта Боавишта 1:0 Americano Rj
Витория Гимарайнш 3:1 Боавишта Боавишта 0:3 Флуминенсе Боавишта 1:2 Спортинг Л Авиш 2:0 Боавишта Боавишта 1:0 Риу Аве Боавишта 1:1 Мадурейра Шавиш 1:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Боавишта 2:0 Фейренсе Фламенго 3:1 Боавишта Бенфика 5:1 Боавишта Бангу 2:0 Боавишта Боавишта 1:0 Кабуфриэнсе Боавишта 2:1 Ресенде Боавишта 0:2 Портимоненсе
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Насьонал Мадейра 1:0 Самора Спортиво Лукеньо 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Насьонал Мадейра 0:0 Авиш
Насьонал Мадейра 3:1 Спортиво Сан-Лоренсо Серро Портеньо 1:0 Насьонал Мадейра Гуарани Асунсьон 2:2 Насьонал Мадейра Маритиму 3:2 Насьонал Мадейра Серро 0:2 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Либертад Олимпия Асунсьон 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:0 Пласа Колония Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Насьонал Мадейра Данубио 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Хенераль Диас Портимоненсе 5:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:2 Бостон Ривер Самора 0:1 Насьонал Мадейра

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Насьонал Мадейра: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Насьонал Мадейра 0:0 Боавишта Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Боавишта Кубок лиги Насьонал Мадейра 0:1 Боавишта Товарищеские матчи Боавишта 2:2 Насьонал Мадейра Примейра-лига
Насьонал Мадейра 0:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига
Команда И В Н П Г О
1. Порту Заявка 29 23 3 3 61 - 17 72
2. Бенфика Заявка 28 22 3 3 77 - 24 69
3. Спортинг Л Заявка 29 20 4 5 59 - 29 64
4. Брага 1:0 Заявка 29 19 4 6 47 - 28 61
5. Морейренсе Заявка 29 15 4 10 35 - 35 49
6. Витория Гимарайнш Заявка 29 13 6 10 36 - 26 45
7. Белененсеш Заявка 29 9 13 7 36 - 32 40
8. Санта-Клара Заявка 29 10 7 12 35 - 35 37
9. Риу Аве Заявка 29 9 8 12 38 - 44 35
10. Маритиму Заявка 29 10 3 16 21 - 34 33
11. Портимоненсе Заявка 29 9 5 15 38 - 49 32
12. Витория Сетубал Заявка 28 7 10 11 22 - 27 31
13. Авиш Заявка 29 8 6 15 29 - 42 30
14. Боавишта 0:0 Заявка 29 8 6 15 22 - 36 30
15. Тондела 0:1 Заявка 29 7 7 15 32 - 44 28
16. Насьонал Мадейра 0:0 Заявка 29 7 7 15 30 - 58 28
17. Шавиш Заявка 29 6 7 16 22 - 45 25
18. Фейренсе Заявка 29 2 9 18 17 - 52 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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