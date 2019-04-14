Португалия: Примейра-лига 2018-2019
Боавишта
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Бесса
Насьонал Мадейра
20
Эду
Машаду
27
Нерис
11
Нжие
Юсуфа
23
Рафаэл
Коста
13
Daniel
VI
22
Калинди
44
Сезар
Жулио
19
Камачу
Жоау
88
Kaka
VII
35
Bryan
Rochez
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Эду МашадуЗащитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаПолузащитник
-
23 Рафаэл КостаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 ПердигаоПолузащитник
-
31 Индио МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Видигал Лито
- Основной состав
-
13 Daniel VIВратарь
-
22 КалиндиЗащитник
- Защитник
-
44 Сезар ЖулиоЗащитник
- Защитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Kaka VIIПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Bryan RochezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Лопес ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коштинья
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +8 =2 -10Порту 2:0 Боавишта Боавишта 2:0 Белененсеш Вольта Редонда 2:4 Боавишта Боавишта 1:0 Americano Rj
Витория Гимарайнш 3:1 Боавишта Боавишта 0:3 Флуминенсе Боавишта 1:2 Спортинг Л Авиш 2:0 Боавишта Боавишта 1:0 Риу Аве Боавишта 1:1 Мадурейра Шавиш 1:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Боавишта 2:0 Фейренсе Фламенго 3:1 Боавишта Бенфика 5:1 Боавишта Бангу 2:0 Боавишта Боавишта 1:0 Кабуфриэнсе Боавишта 2:1 Ресенде Боавишта 0:2 Портимоненсе
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +8 =6 -6Насьонал Мадейра 1:0 Самора Спортиво Лукеньо 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Насьонал Мадейра 0:0 Авиш
Насьонал Мадейра 3:1 Спортиво Сан-Лоренсо Серро Портеньо 1:0 Насьонал Мадейра Гуарани Асунсьон 2:2 Насьонал Мадейра Маритиму 3:2 Насьонал Мадейра Серро 0:2 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Либертад Олимпия Асунсьон 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:0 Пласа Колония Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Насьонал Мадейра Данубио 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Хенераль Диас Портимоненсе 5:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:2 Бостон Ривер Самора 0:1 Насьонал Мадейра
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Насьонал Мадейра: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|61 - 17
|72
|2.
|Бенфика
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|77 - 24
|69
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|59 - 29
|64
|4.
|Брага
|1:0 Заявка
|29
|19
|4
|6
|47 - 28
|61
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|35 - 35
|49
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|36 - 26
|45
|7.
|Белененсеш
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|36 - 32
|40
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|35 - 35
|37
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|38 - 44
|35
|10.
|Маритиму
|Заявка
|29
|10
|3
|16
|21 - 34
|33
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|38 - 49
|32
|12.
|Витория Сетубал
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|22 - 27
|31
|13.
|Авиш
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|29 - 42
|30
|14.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|29
|8
|6
|15
|22 - 36
|30
|15.
|Тондела
|0:1 Заявка
|29
|7
|7
|15
|32 - 44
|28
|16.
|Насьонал Мадейра
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 58
|28
|17.
|Шавиш
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 45
|25
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|29
|2
|9
|18
|17 - 52
|15
Загрузка...