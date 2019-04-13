Турция: Суперлига 2018-2019

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Ризеспор
1:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Гёзтепе
0'
38' Желтая карточка
Тити
1:0
51' Гол
Шахешух Атиф
58' Желтая карточка
Саму Гарсия
66'
23
Аккан
Гёкхан
15
Морозюк
Николай
33
Абархоун
Мохамед
12
Авазьем
Чидозье
53
Мелняк
Дарио
40
Okechukwu
Godson
Azubuike
35
Чагиран
Муса
10
Болдрин
Фернандо
99
Шахешух
Атиф
18
Саму
Гарсия
94
Мурики
Ведат
13
Бету
Антониу
20
Гассама
Ламин
25
Wallace
I
2
Тити
15
Агбеньену
Лумор
17
Поко
Андре
8
Каштру
Андре
75
Бингол
Тайфур
6
Борхес
Сельсо
10
Гуффран
Йоан
9
Гилас
Набиль
Ризеспор
4-2-3-1
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

38'
 
Тити
51'
Шахешух Атиф
(Болдрин Фернандо)
1:0
54'
 
Гюрлер Сердар
Бингол Тайфур
58'
Саму Гарсия
 
63'
 
Нгандо Аксель
Поко Андре
  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор
Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Бурсаспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 1:1 Антальяспор Эрзурум ББ 0:1 Ризеспор Ризеспор 3:1 Акхисар Касымпаша 0:1 Ризеспор Денизлиспор 1:2 Ризеспор Ризеспор 2:1 Оснабрюк Трабзонспор 4:1 Ризеспор Балыкесирспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Галатасарай 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:2 Балыкесирспор Ризеспор 1:1 Анкарагюджю Сивасспор 1:1 Ризеспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе
Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Фенербахче 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Галатасарай Гёзтепе 3:0 Антальяспор Малатьяспор 3:2 Гёзтепе Антальяспор 3:3 Гёзтепе Гёзтепе 6:3 Пендикспор Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Назилли Беледьеспор Гёзтепе 0:0 Бурсаспор Сивасспор 2:0 Гёзтепе Назилли Беледьеспор 0:3 Гёзтепе

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Гёзтепе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Гёзтепе 2:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 5:1 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 1:0 Ризеспор Турецкая первая лига Гёзтепе 1:1 Ризеспор Лига А
Ризеспор 2:3 Гёзтепе Лига А
Команда И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 27 18 7 2 43 - 13 61
2. Галатасарай 27 16 7 4 58 - 27 55
3. Бешикташ 27 14 8 5 58 - 36 50
4. Трабзонспор 28 14 7 7 50 - 37 49
5. Касымпаша 27 11 4 12 46 - 49 37
6. Аланьяспор 27 11 4 12 29 - 33 37
7. Малатьяспор 27 10 7 10 37 - 36 37
8. Ризеспор 1:0 28 9 10 9 40 - 40 37
9. Кайсериспор 27 9 9 9 27 - 35 36
10. Коньяспор 1:1 28 8 12 8 33 - 33 36
11. Антальяспор 27 10 5 12 30 - 45 35
12. Сивасспор 1:1 28 9 8 11 40 - 43 35
13. Анкарагюджю 27 9 5 13 28 - 42 32
14. Фенербахче 27 7 11 9 33 - 38 32
15. Бурсаспор 28 5 13 10 24 - 33 28
16. Гёзтепе 0:1 28 8 3 17 26 - 36 27
17. Акхисар 27 6 6 15 28 - 44 24
18. Эрзурум ББ 27 4 10 13 27 - 37 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Тити получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Мурики Ведат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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