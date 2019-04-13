Турция: Суперлига 2018-2019
Ризеспор
1:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Йени Ризе Сехир
Гёзтепе
38' Желтая карточкаТити
1:0
51' ГолШахешух Атиф
58' Желтая карточкаСаму Гарсия
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
35
Чагиран
Муса
99
Шахешух
Атиф
18
Саму
Гарсия
94
Мурики
Ведат
13
Бету
Антониу
25
Wallace
I
2
Тити
17
Поко
Андре
10
Гуффран
Йоан
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Шахешух АтифПолузащитник
-
18 Саму ГарсияПолузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Услу МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Умар АминуНападающий
-
34 Cinar Tarhan
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
-
25 Wallace IЗащитник
-
2 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуффран ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Eren BilenВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
- Полузащитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
-
99 Erol Sepil
-
30 Yalcin Kayan
-
Главный тренер: Туна Тамер
Ход матча
38'
51'
1:0
58'
-
5 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор
Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Бурсаспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 1:1 Антальяспор Эрзурум ББ 0:1 Ризеспор Ризеспор 3:1 Акхисар Касымпаша 0:1 Ризеспор Денизлиспор 1:2 Ризеспор Ризеспор 2:1 Оснабрюк Трабзонспор 4:1 Ризеспор Балыкесирспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Галатасарай 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:2 Балыкесирспор Ризеспор 1:1 Анкарагюджю Сивасспор 1:1 Ризеспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе
Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Фенербахче 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Галатасарай Гёзтепе 3:0 Антальяспор Малатьяспор 3:2 Гёзтепе Антальяспор 3:3 Гёзтепе Гёзтепе 6:3 Пендикспор Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Назилли Беледьеспор Гёзтепе 0:0 Бурсаспор Сивасспор 2:0 Гёзтепе Назилли Беледьеспор 0:3 Гёзтепе
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Гёзтепе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|27
|18
|7
|2
|43 - 13
|61
|2.
|Галатасарай
|27
|16
|7
|4
|58 - 27
|55
|3.
|Бешикташ
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|4.
|Трабзонспор
|28
|14
|7
|7
|50 - 37
|49
|5.
|Касымпаша
|27
|11
|4
|12
|46 - 49
|37
|6.
|Аланьяспор
|27
|11
|4
|12
|29 - 33
|37
|7.
|Малатьяспор
|27
|10
|7
|10
|37 - 36
|37
|8.
|Ризеспор
|1:0
|28
|9
|10
|9
|40 - 40
|37
|9.
|Кайсериспор
|27
|9
|9
|9
|27 - 35
|36
|10.
|Коньяспор
|1:1
|28
|8
|12
|8
|33 - 33
|36
|11.
|Антальяспор
|27
|10
|5
|12
|30 - 45
|35
|12.
|Сивасспор
|1:1
|28
|9
|8
|11
|40 - 43
|35
|13.
|Анкарагюджю
|27
|9
|5
|13
|28 - 42
|32
|14.
|Фенербахче
|27
|7
|11
|9
|33 - 38
|32
|15.
|Бурсаспор
|28
|5
|13
|10
|24 - 33
|28
|16.
|Гёзтепе
|0:1
|28
|8
|3
|17
|26 - 36
|27
|17.
|Акхисар
|27
|6
|6
|15
|28 - 44
|24
|18.
|Эрзурум ББ
|27
|4
|10
|13
|27 - 37
|22
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