Турция: Суперлига 2018-2019

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Коньяспор
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Сивасспор
0'
21' Желтая карточка
Хурмаджи Озер
1:0
22' Гол
Шахинер Омер Али
1:1
39' Гол
Диабате Фуссейни
68'
1
Кырынтылы
Серкан
39
Опанасенко
Евгений
15
Демирок
Угур
3
Дианье
Фаллу
23
Жута
Леонард
6
Йонссон
Йенс
2
Фындыклы
Волкан
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
21
Фофана
Морике
10
Яхович
Адис
15
Tolgahan
Acar
13
Папп
Пол
6
Бьярсмюр
Маттиас
40
Браз
Давид
3
Чифтчи
Угюр
37
Hakan
Arslan
I
21
Хурмаджи
Озер
88
Н'Динга
Дельвин
20
Дуглас
Перейра
27
Диабате
Фуссейни
54
Emre
Kilinc
Коньяспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-3-3

Ход матча

21'
 
Хурмаджи Озер
22'
Шахинер Омер Али
(Фофана Морике)
1:0
39'
1:1
Диабате Фуссейни
(Emre Kilinc)
59'
Уртадо Паоло
Опанасенко Евгений
 
64'
Ятабаре Мустафа
Яхович Адис
 
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Бешикташ 3:2 Коньяспор
Коньяспор 1:1 Гёзтепе Коньяспор 0:1 Кайсериспор Фенербахче 1:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Бурсаспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:0 Антальяспор Эрзурум ББ 1:2 Коньяспор Коньяспор 1:0 Истанбулспор Коньяспор 0:1 Алтынорду Хатайспор 1:3 Коньяспор Акхисар 0:0 Коньяспор Коньяспор 3:2 Касымпаша Трабзонспор 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:0 Аланьяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Анкарагюджю
Сивасспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сивасспор 1:3 Кайсериспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Малатьяспор Бурсаспор 3:2 Сивасспор
Сивасспор 1:2 Антальяспор Эрзурум ББ 4:2 Сивасспор Сивасспор 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Сивасспор Сивасспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Сивасспор Сивасспор 2:1 Сепси Сивасспор 1:1 Партизани Галатасарай 4:2 Сивасспор Сивасспор 4:0 Анкарагюджю Сивасспор 2:0 Гёзтепе Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Коньяспор Бодрумспор 2:1 Сивасспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 5:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:2 Сивасспор Кубок
Сивасспор 0:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Кубок Сивасспор 3:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 27 18 7 2 43 - 13 61
2. Галатасарай 27 16 7 4 58 - 27 55
3. Бешикташ 27 14 8 5 58 - 36 50
4. Трабзонспор 28 14 7 7 50 - 37 49
5. Касымпаша 27 11 4 12 46 - 49 37
6. Аланьяспор 27 11 4 12 29 - 33 37
7. Малатьяспор 27 10 7 10 37 - 36 37
8. Ризеспор 1:0 28 9 10 9 40 - 40 37
9. Кайсериспор 27 9 9 9 27 - 35 36
10. Коньяспор 1:1 28 8 12 8 33 - 33 36
11. Антальяспор 27 10 5 12 30 - 45 35
12. Сивасспор 1:1 28 9 8 11 40 - 43 35
13. Анкарагюджю 27 9 5 13 28 - 42 32
14. Фенербахче 27 7 11 9 33 - 38 32
15. Бурсаспор 28 5 13 10 24 - 33 28
16. Гёзтепе 0:1 28 8 3 17 26 - 36 27
17. Акхисар 27 6 6 15 28 - 44 24
18. Эрзурум ББ 27 4 10 13 27 - 37 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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