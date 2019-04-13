Турция: Суперлига 2018-2019
Коньяспор
1:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Конья Бююкшехир
Сивасспор
21' Желтая карточкаХурмаджи Озер
1:0
22' ГолШахинер Омер Али
1:1
39' ГолДиабате Фуссейни
15
Демирок
Угур
23
Жута
Леонард
10
Яхович
Адис
13
Папп
Пол
40
Браз
Давид
54
Emre
Kilinc
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
-
23 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Уртадо ПаолоНападающий
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Папп ПолЗащитник
- Защитник
-
40 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Emre KilincНападающий
- Запасные игроки
-
93 Рочет СерхиоВратарь
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
33 Аксой ФатихЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hakan Keles
Ход матча
21'
22'
39'
1:1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Бешикташ 3:2 Коньяспор
Коньяспор 1:1 Гёзтепе Коньяспор 0:1 Кайсериспор Фенербахче 1:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Бурсаспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:0 Антальяспор Эрзурум ББ 1:2 Коньяспор Коньяспор 1:0 Истанбулспор Коньяспор 0:1 Алтынорду Хатайспор 1:3 Коньяспор Акхисар 0:0 Коньяспор Коньяспор 3:2 Касымпаша Трабзонспор 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:0 Аланьяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Анкарагюджю
Сивасспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сивасспор 1:3 Кайсериспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Малатьяспор Бурсаспор 3:2 Сивасспор
Сивасспор 1:2 Антальяспор Эрзурум ББ 4:2 Сивасспор Сивасспор 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Сивасспор Сивасспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Сивасспор Сивасспор 2:1 Сепси Сивасспор 1:1 Партизани Галатасарай 4:2 Сивасспор Сивасспор 4:0 Анкарагюджю Сивасспор 2:0 Гёзтепе Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Коньяспор Бодрумспор 2:1 Сивасспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Сивасспор 0:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига Сивасспор 1:0 Коньяспор Кубок Сивасспор 3:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|27
|18
|7
|2
|43 - 13
|61
|2.
|Галатасарай
|27
|16
|7
|4
|58 - 27
|55
|3.
|Бешикташ
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|4.
|Трабзонспор
|28
|14
|7
|7
|50 - 37
|49
|5.
|Касымпаша
|27
|11
|4
|12
|46 - 49
|37
|6.
|Аланьяспор
|27
|11
|4
|12
|29 - 33
|37
|7.
|Малатьяспор
|27
|10
|7
|10
|37 - 36
|37
|8.
|Ризеспор
|1:0
|28
|9
|10
|9
|40 - 40
|37
|9.
|Кайсериспор
|27
|9
|9
|9
|27 - 35
|36
|10.
|Коньяспор
|1:1
|28
|8
|12
|8
|33 - 33
|36
|11.
|Антальяспор
|27
|10
|5
|12
|30 - 45
|35
|12.
|Сивасспор
|1:1
|28
|9
|8
|11
|40 - 43
|35
|13.
|Анкарагюджю
|27
|9
|5
|13
|28 - 42
|32
|14.
|Фенербахче
|27
|7
|11
|9
|33 - 38
|32
|15.
|Бурсаспор
|28
|5
|13
|10
|24 - 33
|28
|16.
|Гёзтепе
|0:1
|28
|8
|3
|17
|26 - 36
|27
|17.
|Акхисар
|27
|6
|6
|15
|28 - 44
|24
|18.
|Эрзурум ББ
|27
|4
|10
|13
|27 - 37
|22
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