Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Аделаида Юнайтед
1:0
Конец матча
Стадион: Куперс
Мельбурн Виктори
10' Желтая карточкаThomas Deng
33' Желтая карточкаХонда Кейсуке
1:0
81' ГолБлэквуд Джордж
20
Paul
Izzo
31
Боланд
Мирко
11
Гудвин
Крейг
26
Халлоран
Бен
14
Thomas
Deng
15
Рауль
Баэна
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Thomas DengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Валери КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Ход матча
10'
33'
75'
81'
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори
Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +8 =5 -7Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|26
|17
|6
|3
|51 - 23
|57
|2.
|Сидней
|26
|16
|4
|6
|43 - 27
|52
|3.
|Мельбурн Виктори
|26
|14
|5
|7
|49 - 32
|47
|4.
|Аделаида Юнайтед
|26
|11
|8
|7
|32 - 29
|41
|5.
|Веллингтон Феникс
|25
|10
|7
|8
|43 - 36
|37
|6.
|Мельбурн Сити
|25
|10
|7
|8
|32 - 29
|37
|7.
|Ньюкасл Джетс
|25
|8
|5
|12
|32 - 35
|29
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|25
|6
|6
|13
|41 - 50
|24
|9.
|Брисбен Роар
|25
|4
|6
|15
|34 - 60
|18
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|25
|2
|4
|19
|28 - 64
|10
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