Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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Аделаида Юнайтед
1:0
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
10' Желтая карточка
Thomas Deng
33' Желтая карточка
Хонда Кейсуке
1:0
81' Гол
Блэквуд Джордж
90'+3
20
Paul
Izzo
3
Геллоуэй
Скотт
2
Michael
Marrone
22
Michael
Jakobsen
II
7
Ryan
Kitto
8
Sanchez
Cortes
Isaias
31
Боланд
Мирко
17
Nikola
Mileusnic
14
Блэквуд
Джордж
11
Гудвин
Крейг
26
Халлоран
Бен
1
Matt
Acton
14
Thomas
Deng
17
Доначи
Джеймс
5
Нидермайер
Георг
6
Броксхэм
Ли
4
Хонда
Кейсуке
15
Рауль
Баэна
24
Elvis
Kamsoba
10
Троизи
Джеймс
11
Тойвонен
Ола
9
Барбарусес
Костас
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

Ход матча

10'
 
Thomas Deng
31'
 
Антонис Терри
Троизи Джеймс
33'
 
Хонда Кейсуке
75'
 
Роу Сторм
Thomas Deng
81'
Блэквуд Джордж
(Sanchez Cortes Isaias)
1:0
85'
Томассен Йорди
Блэквуд Джордж
 
85'
 
Kenjok Athiu
Elvis Kamsoba
89'
Vince Lia
Nikola Mileusnic
 

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори
Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 26 17 6 3 51 - 23 57
2. Сидней 26 16 4 6 43 - 27 52
3. Мельбурн Виктори 26 14 5 7 49 - 32 47
4. Аделаида Юнайтед 26 11 8 7 32 - 29 41
5. Веллингтон Феникс 25 10 7 8 43 - 36 37
6. Мельбурн Сити 25 10 7 8 32 - 29 37
7. Ньюкасл Джетс 25 8 5 12 32 - 35 29
8. Вестерн Сидней Уондерерс 25 6 6 13 41 - 50 24
9. Брисбен Роар 25 4 6 15 34 - 60 18
10. Сентрал Кост Маринерз 25 2 4 19 28 - 64 10
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Аделаида Юнайтед делает замену. Nikola Mileusnic уходит с поля, а Винс Лия выходит на его замену.
  • 85'
    Мельбурн Виктори делает замену. Elvis Kamsoba уходит с поля, а Kenjok Athiu выходит на его замену.
  • 85'
    Аделаида Юнайтед делает замену. Блэквуд Джордж уходит с поля, а Томассен Йорди выходит на его замену.
  • Описание гола
    81'
    Г О О О О Л - Блэквуд Джордж бьет в цель!
  • 75'
    Мельбурн Виктори делает замену. Thomas Deng уходит с поля, а Роу Сторм выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Хонда Кейсуке получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Мельбурн Виктори делает замену. Троизи Джеймс уходит с поля, а Антонис Терри выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    10'
    Thomas Deng получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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