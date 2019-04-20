Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Брисбен Роар
1:6
Второй тайм: 90+'
Стадион: Санкорп
Ньюкасл Джетс
0:1
23' ГолJoseph Champness
0:2
27' ГолО'Донован Рой
1:2
49' ГолZachary Duncan
1:3
55' ГолО'Донован Рой
1:4
65' ГолПетратос Димитри
1:5
68' ГолJoseph Champness
21
Jamie
Young
36
Daniel
Leck
12
Ruon
Tongyik
17
Маккей
Мэтт
18
Joe
Caletti
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
-
36 Daniel LeckЗащитник
-
12 Ruon TongyikЗащитник
-
17 Маккей МэттЗащитник
- Защитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Бабаль ЭлиНападающий
- Нападающий
-
35 Jay Barnett
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Jack Simmons
-
-
Главный тренер: Mark Jones
Ход матча
23'
27'
49'
1:2
55'
1:3
65'
68'
1:5
90'
1:6
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +3 =3 -14Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар
Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Перт Глори Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Сидней 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Касима Антлерс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Персиджа Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ньюкасл Джетс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Брисбен Роар 0:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|26
|17
|6
|3
|51 - 23
|57
|2.
|Сидней
|26
|16
|4
|6
|43 - 27
|52
|3.
|Мельбурн Виктори
|26
|14
|5
|7
|49 - 32
|47
|4.
|Аделаида Юнайтед
|26
|11
|8
|7
|32 - 29
|41
|5.
|Веллингтон Феникс
|25
|10
|7
|8
|43 - 36
|37
|6.
|Мельбурн Сити
|25
|10
|7
|8
|32 - 29
|37
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5:1
|26
|9
|5
|12
|37 - 36
|32
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|25
|6
|6
|13
|41 - 50
|24
|9.
|Брисбен Роар
|1:5
|26
|4
|6
|16
|35 - 65
|18
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|25
|2
|4
|19
|28 - 64
|10
Загрузка...