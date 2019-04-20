Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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  4. Эй-Лига 2018-2019
Брисбен Роар
1:6
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
23' Гол
Joseph Champness
0:2
27' Гол
О'Донован Рой
1:2
49' Гол
Zachary Duncan
1:3
55' Гол
О'Донован Рой
1:4
65' Гол
Петратос Димитри
1:5
68' Гол
Joseph Champness
1:6
90' Гол
 90'+3
21
Jamie
Young
36
Daniel
Leck
12
Ruon
Tongyik
17
Маккей
Мэтт
38
Izaack
Powell
18
Joe
Caletti
14
Alejandro
Lopez
IV
32
Zachary
Duncan
23
Dylan
Wenzel-Halls
26
Nicholas
D'Agostino
22
Миккельсен
Тобиас
20
Lewis
Italiano
18
Johnny
Koutroumbis
22
Lachlan
Jackson
44
Топор-Стэнли
Николай
13
Вуйица
Иван
32
Angus
Thurgate
6
Steven
Ugarkovic
7
Петратос
Димитри
14
Kaine
Sheppard
24
Joseph
Champness
9
О'Донован
Рой
Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс

Ход матча

23'
0:1
Joseph Champness
(Angus Thurgate)
27'
0:2
О'Донован Рой
(Joseph Champness)
49'
Zachary Duncan
1:2
55'
1:3
О'Донован Рой
(Вуйица Иван)
61'
Локолингой Чарльз
Nicholas D'Agostino
 
65'
1:4
Петратос Димитри
(Kaine Sheppard)
68'
1:5
Joseph Champness
69'
Бабаль Эли
Миккельсен Тобиас
 
69'
Jay Barnett
Zachary Duncan
 
70'
 
Jack Simmons
Kaine Sheppard
79'
 
Kwabena Appiah
Петратос Димитри
90'
1:6

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар
Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Перт Глори Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Сидней 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Касима Антлерс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Персиджа Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ньюкасл Джетс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Брисбен Роар 0:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 26 17 6 3 51 - 23 57
2. Сидней 26 16 4 6 43 - 27 52
3. Мельбурн Виктори 26 14 5 7 49 - 32 47
4. Аделаида Юнайтед 26 11 8 7 32 - 29 41
5. Веллингтон Феникс 25 10 7 8 43 - 36 37
6. Мельбурн Сити 25 10 7 8 32 - 29 37
7. Ньюкасл Джетс 5:1 26 9 5 12 37 - 36 32
8. Вестерн Сидней Уондерерс 25 6 6 13 41 - 50 24
9. Брисбен Роар 1:5 26 4 6 16 35 - 65 18
10. Сентрал Кост Маринерз 25 2 4 19 28 - 64 10
  • Второй тайм
  • 79'
    Ньюкасл Джетс делает замену. Петратос Димитри уходит с поля, а Kwabena Appiah выходит на его замену.
  • Описание гола
    74'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 70'
    Ньюкасл Джетс делает замену. Kaine Sheppard уходит с поля, а Jack Simmons выходит на его замену.
  • 69'
    Брисбен Роар делает замену. Zachary Duncan уходит с поля, а Jay Barnett выходит на его замену.
  • 69'
    Брисбен Роар делает замену. Миккельсен Тобиас уходит с поля, а Бабаль Эли выходит на его замену.
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О Л - Joseph Champness бьет в цель!
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Петратос Димитри бьет в цель!
  • 61'
    Брисбен Роар делает замену. Nicholas D'Agostino уходит с поля, а Локолингой Чарльз выходит на его замену.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - О'Донован Рой бьет в цель!
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Zachary Duncan бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - О'Донован Рой бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Joseph Champness бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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