Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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  4. Эй-Лига 2018-2019
Сентрал Кост Маринерз
3:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
27' Желтая карточка
Клисби Джек
32' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
1:0
34' Гол
Саймон Мэтт
42' Желтая карточка
Караджан Джем
51' Желтая карточка
Jack Greenwood
2:0
52' Пенальти
Саймон Мэтт
3:0
57' Гол
Kye Rowles
3:1
67' Пенальти
Марк Бридж
72' Красная карточка
Kye Rowles
84'
12
Adam
Pearce
18
Matthew
Millar
28
Sam
Graham
15
Kye
Rowles
3
Клисби
Джек
25
Jordan
Murray
22
Меллинг
Джейкоб
7
Хул
Эндрю
68
Караджан
Джем
13
О'Нил
Эйден
19
Саймон
Мэтт
50
Jack
Greenwood
11
Bruce
Kamau
5
Хэмилл
Брендан
21
Tarek
Elrich
24
Raul
Llorente
3
Giancarlo
Gallifuoco
22
Махази
Рашид
12
Mitchell
Duke
10
Баумйоханн
Александер
28
Боневасиа
Ролиней
9
Риера
Ориоль
Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

27'
Клисби Джек
 
32'
 
Хэмилл Брендан
34'
Саймон Мэтт
1:0
42'
Караджан Джем
 
51'
 
Jack Greenwood
52'
Саймон Мэтт
2:0
57'
Kye Rowles
(Клисби Джек)
3:0
63'
 
Марк Бридж
Риера Ориоль
63'
 
Keanu Baccus
Tarek Elrich
63'
 
Меджок Мэньиэл
Mitchell Duke
67'
3:1
Марк Бридж
68'
Хиаряй Том
Караджан Джем
 
72'
Kye Rowles
 

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:4 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 26 17 6 3 51 - 23 57
2. Сидней 26 16 4 6 43 - 27 52
3. Мельбурн Виктори 26 14 5 7 49 - 32 47
4. Аделаида Юнайтед 26 11 8 7 32 - 29 41
5. Веллингтон Феникс 25 10 7 8 43 - 36 37
6. Мельбурн Сити 25 10 7 8 32 - 29 37
7. Ньюкасл Джетс 26 9 5 12 38 - 36 32
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 26 6 6 14 42 - 53 24
9. Брисбен Роар 26 4 6 16 35 - 66 18
10. Сентрал Кост Маринерз 3:1 26 3 4 19 31 - 65 13
  • Второй тайм
  • 72'
    УДАЛЕНИЕ! - Kye Rowles увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 68'
    Централ Кост Маринерс делает замену. Караджан Джем уходит с поля, а Хиаряй Том выходит на его замену.
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - Марк Бридж из команды Вестерн Сидней Уондерерз забивает с точки!
  • 63'
    Вестерн Сидней Уондерерз делает замену. Митчелл Дюк уходит с поля, а Меджок Мэньиэл выходит на его замену.
  • 63'
    Вестерн Сидней Уондерерз делает замену. Тарек Елрич уходит с поля, а Keanu Baccus выходит на его замену.
  • 63'
    Вестерн Сидней Уондерерз делает замену. Риера Ориоль уходит с поля, а Марк Бридж выходит на его замену.
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Kye Rowles бьет в цель!
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Саймон Мэтт из команды Централ Кост Маринерс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    51'
    Jack Greenwood получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Караджан Джем получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Саймон Мэтт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Клисби Джек получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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