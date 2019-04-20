Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Сентрал Кост Маринерз
3:1
Второй тайм: 84'
Стадион: Сентрал Коаст
Вестерн Сидней Уондерерс
27' Желтая карточкаКлисби Джек
32' Желтая карточкаХэмилл Брендан
1:0
34' ГолСаймон Мэтт
42' Желтая карточкаКараджан Джем
51' Желтая карточкаJack Greenwood
2:0
52' ПенальтиСаймон Мэтт
3:0
57' ГолKye Rowles
3:1
67' ПенальтиМарк Бридж
72' Красная карточкаKye Rowles
12
Adam
Pearce
28
Sam
Graham
15
Kye
Rowles
13
О'Нил
Эйден
19
Саймон
Мэтт
11
Bruce
Kamau
21
Tarek
Elrich
22
Махази
Рашид
- Основной состав
-
12 Adam PearceВратарь
- Защитник
-
28 Sam GrahamЗащитник
-
15 Kye RowlesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
33 Lewis Miller
-
Главный тренер: Paul Okon
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Bruce KamauЗащитник
- Защитник
-
21 Tarek ElrichЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Махази РашидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Марк БриджПолузащитник
-
18 Токич Марк
-
-
60 Oliver Kalac
-
Главный тренер: Попович Энтони
Ход матча
27'
32'
34'
1:0
42'
51'
52'
2:0
57'
3:0
67'
3:1
72'
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +2 =2 -16Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:4 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +5 =4 -11Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|26
|17
|6
|3
|51 - 23
|57
|2.
|Сидней
|26
|16
|4
|6
|43 - 27
|52
|3.
|Мельбурн Виктори
|26
|14
|5
|7
|49 - 32
|47
|4.
|Аделаида Юнайтед
|26
|11
|8
|7
|32 - 29
|41
|5.
|Веллингтон Феникс
|25
|10
|7
|8
|43 - 36
|37
|6.
|Мельбурн Сити
|25
|10
|7
|8
|32 - 29
|37
|7.
|Ньюкасл Джетс
|26
|9
|5
|12
|38 - 36
|32
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:3
|26
|6
|6
|14
|42 - 53
|24
|9.
|Брисбен Роар
|26
|4
|6
|16
|35 - 66
|18
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|3:1
|26
|3
|4
|19
|31 - 65
|13
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