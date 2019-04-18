Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Томь
 
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Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия
СКА-Хабаровск 1:0 Томь Томь 0:0 Краснодар-2 Армавир 0:0 Томь Нижний Новгород 2:1 Томь Ротор 0:0 Томь Зенит-2 0:1 Томь Балтика 1:0 Томь Томь 2:0 Химки Спартак-2 1:1 Томь Томь 2:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Томь Томь 1:0 Сочи Томь 1:1 Сибирь Луч 2:2 Томь Томь 3:1 Чертаново Тамбов 3:0 Томь
Луч Последние 20 матчей: +6 =11 -3
Сибирь 0:0 Луч Луч 0:0 Чертаново Тамбов 2:1 Луч Луч 1:1 Тюмень
Мордовия 0:0 Луч Луч 0:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 2:1 Луч Армавир 1:1 Луч Зенит-2 0:1 Луч Балтика 0:2 Луч Луч 1:0 Нижний Новгород Луч 1:0 Ротор Факел 1:1 Луч Спартак-2 2:2 Луч Шинник 0:0 Луч Луч 1:0 Авангард Курск Сочи 2:2 Луч Луч 2:2 Томь Луч 1:0 Сибирь Чертаново 1:1 Луч

Последние игры между собой

Томь: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Луч: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Луч 2:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:0 Луч ФНЛ - Первый дивизион Луч 3:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:2 Луч ФНЛ - Первый дивизион
Луч 0:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион Луч 0:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 3:1 Луч ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:1 Луч Кубок Луч 0:0 Томь Премьер-лига Томь 1:1 Луч Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 31 18 7 6 49 - 30 61
2. Томь Заявка 31 15 11 5 36 - 19 56
3. Сочи Заявка 31 15 10 6 54 - 29 55
4. Авангард Курск Заявка 30 15 5 10 39 - 29 50
5. Нижний Новгород Заявка 31 14 7 10 31 - 26 49
6. СКА-Хабаровск Заявка 31 12 12 7 37 - 33 48
7. Чертаново Заявка 31 13 8 10 52 - 43 47
8. Шинник Заявка 31 12 10 9 31 - 25 46
9. Ротор Заявка 31 11 12 8 29 - 28 45
10. Краснодар-2 Заявка 30 11 11 8 40 - 39 44
11. Мордовия Заявка 31 10 9 12 31 - 34 39
12. Химки Заявка 31 10 9 12 37 - 45 39
13. Луч Заявка 31 8 15 8 23 - 21 39
14. Спартак-2 Заявка 31 10 8 13 35 - 38 38
15. Факел Заявка 31 9 9 13 32 - 33 36
16. Балтика Заявка 31 9 8 14 33 - 46 35
17. Армавир Заявка 31 6 12 13 25 - 41 30
18. Сибирь Заявка 31 5 11 15 24 - 42 26
19. Тюмень Заявка 31 5 13 13 25 - 37 22
20. Зенит-2 Заявка 31 4 7 20 20 - 45 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Луч

    До начала игры, которая состоится 20.04.2019, осталось 2 дня 7 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Томь - Луч
    Томь
    90.1% (64)
    Ничья
    7% (5)
    Луч
    2.8% (2)
    1:0 Томь
    52.1% (37)
    2:0 Томь
    19.7% (14)
    2:1 Томь
    16.9% (12)
    1:1 Ничья
    5.6% (4)
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