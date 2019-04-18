Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +11 =7 -2Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск
Чертаново Последние 20 матчей: +9 =4 -7Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов
Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 3:0 Краснодар-2 Балтика 2:0 Чертаново Чертаново 3:1 Нижний Новгород Армавир 1:3 Чертаново Чертаново 4:0 Зенит-2 Химки 3:2 Чертаново Чертаново 2:1 Факел Спартак-2 0:2 Чертаново Чертаново 0:1 Шинник
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 30
|61
|2.
|Томь
|Заявка
|31
|15
|11
|5
|36 - 19
|56
|3.
|Сочи
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|54 - 29
|55
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|39 - 29
|50
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|31 - 26
|49
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|37 - 33
|48
|7.
|Чертаново
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|52 - 43
|47
|8.
|Шинник
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|31 - 25
|46
|9.
|Ротор
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|29 - 28
|45
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|40 - 39
|44
|11.
|Мордовия
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|31 - 34
|39
|12.
|Химки
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|37 - 45
|39
|13.
|Луч
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|23 - 21
|39
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 38
|38
|15.
|Факел
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 33
|36
|16.
|Балтика
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 46
|35
|17.
|Армавир
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|25 - 41
|30
|18.
|Сибирь
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 42
|26
|19.
|Тюмень
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|25 - 37
|22
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|20 - 45
|19
Сочи
87.1% (61)
Ничья
5.7% (4)
Чертаново
7.1% (5)
2:1 Сочи
41.4% (29)
1:0 Сочи
24.3% (17)
2:0 Сочи
12.9% (9)
1:1 Ничья
5.7% (4)
3:1 Сочи
5.7% (4)
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