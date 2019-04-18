Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Сочи
 
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Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск
Краснодар-2 0:2 Сочи Сочи 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Сочи Енисей 3:3 Сочи Сочи 4:1 Балтика Химки 0:0 Сочи Сочи 4:2 Ротор Сочи 2:0 Зенит-2 Сочи 0:2 Факел Шинник 1:1 Сочи Сочи 1:0 Авангард Курск Сочи 4:1 Сибирь Томь 1:0 Сочи Сочи 2:2 Луч Чертаново 2:6 Сочи Сочи 0:0 Тамбов
Чертаново Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов
Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново Муром 1:2 Чертаново Чертаново 0:2 Шинник Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 3:0 Краснодар-2 Балтика 2:0 Чертаново Чертаново 3:1 Нижний Новгород Армавир 1:3 Чертаново Чертаново 4:0 Зенит-2 Химки 3:2 Чертаново Чертаново 2:1 Факел Спартак-2 0:2 Чертаново Чертаново 0:1 Шинник

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чертаново 2:6 Сочи ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 31 18 7 6 49 - 30 61
2. Томь Заявка 31 15 11 5 36 - 19 56
3. Сочи Заявка 31 15 10 6 54 - 29 55
4. Авангард Курск Заявка 30 15 5 10 39 - 29 50
5. Нижний Новгород Заявка 31 14 7 10 31 - 26 49
6. СКА-Хабаровск Заявка 31 12 12 7 37 - 33 48
7. Чертаново Заявка 31 13 8 10 52 - 43 47
8. Шинник Заявка 31 12 10 9 31 - 25 46
9. Ротор Заявка 31 11 12 8 29 - 28 45
10. Краснодар-2 Заявка 30 11 11 8 40 - 39 44
11. Мордовия Заявка 31 10 9 12 31 - 34 39
12. Химки Заявка 31 10 9 12 37 - 45 39
13. Луч Заявка 31 8 15 8 23 - 21 39
14. Спартак-2 Заявка 31 10 8 13 35 - 38 38
15. Факел Заявка 31 9 9 13 32 - 33 36
16. Балтика Заявка 31 9 8 14 33 - 46 35
17. Армавир Заявка 31 6 12 13 25 - 41 30
18. Сибирь Заявка 31 5 11 15 24 - 42 26
19. Тюмень Заявка 31 5 13 13 25 - 37 22
20. Зенит-2 Заявка 31 4 7 20 20 - 45 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Чертаново

    До начала игры, которая состоится 20.04.2019, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сочи - Чертаново
    Сочи
    87.1% (61)
    Ничья
    5.7% (4)
    Чертаново
    7.1% (5)
    2:1 Сочи
    41.4% (29)
    1:0 Сочи
    24.3% (17)
    2:0 Сочи
    12.9% (9)
    1:1 Ничья
    5.7% (4)
    3:1 Сочи
    5.7% (4)
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